Gegen den Trend der Chipwerte: Die PVA TePla Aktie hat sich am Montag in die Reihe der TecDAX Gewinner geschoben. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr notierte das Papier bei 25,80 Euro, ein Plus von 1,02 Prozent oder 26 Cent gegenüber dem Freitagsschluss. Damit belegte der Halbleiterausrüster aus Wettenberg bei Gießen Rang drei im Technologieindex, der selbst leicht um 0,14 Prozent auf 4.070,39 Punkte nachgab. Bemerkenswert ist das Umfeld: Branchenkollegen wie Aixtron und Siltronic gehörten zu den schwächsten Werten im TecDAX.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – Insiderkauf statt Chip-Panik, war das 6-Monats-Tief der Boden?
Die PVA TePla Aktie zählt zum Handelsschluss zu den TecDAX Gewinnern: Plus 1,02 Prozent auf 25,80 Euro auf Xetra, während Aixtron, Siltronic und Infineon vor den Nvidia-Zahlen nachgeben. Rückenwind liefert ein Aktienkauf von Aufsichtsrätin Myriam Jahn – nach dem Kursrutsch vom Freitag. Was hinter der Stabilisierung steckt und welche Marken jetzt zählen.
TPETPE
Der Auslöser
Aufsichtsrätin kauft nach: ein Signal im richtigen Moment
Nach dem Absturz auf ein 6-Monats-Tief am Freitag kam die Gegenbewegung – mit einer Meldung, die Anleger gern sehen.
Am Montag veröffentlichte PVA TePla eine Directors-Dealings-Meldung nach der Marktmissbrauchsverordnung: Dr. Myriam Jahn, Mitglied des Aufsichtsrats, hat Aktien des Unternehmens gekauft. Laut Berichten handelt es sich um 700 Aktien. Gemessen am Börsenwert von gut einer halben Milliarde Euro ist das ein kleiner Betrag, doch die Botschaft zählt: Ein Mitglied des Kontrollgremiums greift zu, nachdem die PVA TePla Aktie auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gefallen ist. Jahn hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Aktien des Unternehmens erworben.
Hinzu kommt eine technische Gegenbewegung. Am Freitag war die PVA TePla Aktie um 6,86 Prozent auf 25,54 Euro eingebrochen, in der Woche summierte sich das Minus auf mehr als 6 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion war der Ausverkauf damit weit fortgeschritten, sodass schon kleine positive Nachrichten für eine Stabilisierung reichten. Bereits am Morgen lag die Aktie auf Tradegate leicht im Plus und hielt diesen Vorsprung bis zum Abend, obwohl andere Chipwerte vor den Zahlen von Nvidia am Dienstag unter Druck gerieten.
Der Hintergrund
Rekordaufträge, schwaches Ergebnis
Fundamental steckt die PVA TePla Aktie in einem Widerspruch. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, so viel wie nie zuvor. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, das EBITDA sank auf 10,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und beim EBITDA das untere Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit mehr Ergebnis liefern als die ersten drei Quartale zusammen.
Metrology als Stütze
Mess- und Inspektionssysteme für die Chipindustrie liefen besser als erwartet und profitieren vom Bedarf an fehlerfreien Wafern und Chips.
Material Solutions schwächelt
Die Kristallzucht- und Vakuumsparte ist unterausgelastet und drückt auf die Marge.
KI-Fantasie über Indiumphosphid
Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, ein Material für optische Datenverbindungen in Rechenzentren, hat PVA TePla einen zweiten Kunden gewonnen. Beiträge werden ab 2027 erwartet.
Die Marken
PVA TePla Aktie: 25 Euro als Haltelinie
Charttechnisch ist die Lage nach Einschätzung der Redaktion klar umrissen. Nach unten markieren das jüngste 6-Monats-Tief bei 25,42 Euro und die runde Marke von 25 Euro die wichtigste Unterstützung. Hält diese Zone, wäre der Montag ein erster Stabilisierungsversuch. Nach oben liegt bei rund 27,30 Euro der Schlusskurs der Vorwoche, an dem sich zeigen dürfte, ob aus der Gegenbewegung mehr wird. Bis zum Jahreshoch von 45,64 Euro aus dem Juni ist es ein weiter Weg: Seitdem hat die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren.
Die Analysten
Kaufvoten mit gesenkten Zielen
Die Analysten halten an ihren positiven Einschätzungen fest, nehmen aber die Ziele zurück. Jefferies bestätigte nach den Neunmonatszahlen die Einstufung „Buy“ und senkte das Kursziel leicht auf 47 Euro. Das Researchhaus SMC Research reduzierte sein Ziel von 39,30 auf 35 Euro, blieb aber ebenfalls bei der Kaufempfehlung. Beide Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Kursrutsch vom Freitag setzte eine Gegenbewegung ein. Dazu kam die Meldung, dass Aufsichtsrätin Myriam Jahn Aktien gekauft hat. Die PVA TePla Aktie schloss 1,02 Prozent höher bei 25,80 Euro.
Was macht PVA TePla?
Das Unternehmen mit Sitz in Wettenberg liefert Mess- und Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie sowie Anlagen zur Kristallzucht und Vakuumtechnik. Die Aktie (Kürzel TPE, ISIN DE0007461006) ist im TecDAX notiert.
Was erwartet PVA TePla für 2026?
Einen Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Jefferies sieht 47 Euro, SMC Research 35 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen Dritter.
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