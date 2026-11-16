PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – Insiderkauf statt Chip-Panik, war das 6-Monats-Tief der Boden?

Charttechnisch ist die Lage nach Einschätzung der Redaktion klar umrissen. Nach unten markieren das jüngste 6-Monats-Tief bei 25,42 Euro und die runde Marke von 25 Euro die wichtigste Unterstützung. Hält diese Zone, wäre der Montag ein erster Stabilisierungsversuch. Nach oben liegt bei rund 27,30 Euro der Schlusskurs der Vorwoche, an dem sich zeigen dürfte, ob aus der Gegenbewegung mehr wird. Bis zum Jahreshoch von 45,64 Euro aus dem Juni ist es ein weiter Weg: Seitdem hat die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren.