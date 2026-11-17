Die PVA TePla Aktie gibt ihren Spitzenplatz auch am Abend nicht her. Auf Tradegate notierte das Papier des Halbleiterausrüsters aus Wettenberg um 21:03 Uhr bei 26,94 Euro, ein Plus von 1,24 Euro oder 4,82 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit bleibt PVA TePla im Späthandel der größte TecDAX Gewinner, mit deutlichem Abstand vor Jenoptik. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie noch 26,72 Euro gekostet, nach Börsenschluss ging es also weiter nach oben. Der TecDAX selbst lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent im Minus bei 3.991,40 Punkten.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner im Späthandel – fast 5 Prozent Plus am Vorabend der Nvidia-Zahlen, wird die 27-Euro-Zone jetzt geknackt?
Die PVA TePla Aktie bleibt auch im Späthandel der größte TecDAX Gewinner: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 26,94 Euro, 4,82 Prozent mehr als am Vortag, und damit mehr als zum Xetra-Schluss. Während Wall Street und Software abrutschen, kaufen Anleger den Halbleiterausrüster weiter. Was dahintersteckt und welche Marke nun zählt.
TPETPE
Der Abend
PVA TePla Aktie als TecDAX Gewinner: Käufer bleiben auch nach Xetra-Schluss am Ball
Normalerweise wird es nach 17:30 Uhr ruhig. Bei PVA TePla ging die Bewegung am Abend weiter, und zwar in die Gegenrichtung des Marktes.
Der Nachmittag an der Wall Street brachte keine Entlastung. Gegen 19 Uhr deutscher Zeit lagen S&P 500 und Nasdaq Composite jeweils mehr als 1 Prozent im Minus, der Dow Jones knapp 1,5 Prozent. Auch die Nvidia-Aktie gab vor ihren Quartalszahlen nach. Die Zahlen des KI-Chipkonzerns erscheinen nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, und damit erst nach dem Ende des hiesigen Späthandels. Dass die PVA TePla Aktie in diesem Umfeld zulegt, ist bemerkenswert: Die übrigen Chipwerte im TecDAX bewegten sich am Abend nur in einem schmalen Band, Aixtron etwa kam auf 0,90 Prozent Plus.
Eine Unternehmensmeldung gab es auch am Abend nicht. Nach Einschätzung der Redaktion wirkt bei PVA TePla vor allem der Nachholbedarf: Die Aktie war am Freitag auf ein 6-Monats-Tief gefallen und ist damit stärker zurückgekommen als viele Branchenkollegen. Wer vor den Nvidia-Zahlen auf eine Erholung der Halbleiterausrüster setzt, findet hier das größte Rückschlagspotenzial. Zudem lieferte der Wochenbeginn zwei Signale, die Vertrauen stiften.
Kaufvotum bestätigt
Deutsche Bank Research bestätigte am Montag „Buy“ mit einem Kursziel von 50 Euro.
Insiderkauf
Aufsichtsrätin Dr. Myriam Jahn kaufte am 13. November Aktien zu 27,44 Euro je Stück.
Nvidia als Taktgeber
Die Zahlen nach US-Börsenschluss entscheiden mit, ob die Chip-Erholung am Mittwoch weitergeht.
Der Hintergrund
Rekordaufträge, aber das vierte Quartal muss liefern
Fundamental bleibt die PVA TePla Aktie (Kürzel TPE, ISIN DE0007461006) eine Wette auf den Jahresendspurt. Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, der Umsatz wuchs dagegen nur um 4 Prozent auf 181,8 Millionen Euro, das EBITDA sank auf 10,4 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management 255 bis 275 Millionen Euro Umsatz an und beim EBITDA das untere Ende der Spanne von 26 bis 31 Millionen Euro. Rechnerisch muss das Schlussquartal damit mehr operatives Ergebnis bringen als die ersten drei Quartale zusammen. Hoffnungsträger ist das Messtechnik-Geschäft, mit dem PVA TePla Fehler in Halbleiterwafern aufspürt.
Die Marken
PVA TePla Aktie: die Zone um 27,30 Euro rückt in Griffweite
Charttechnisch hat sich die Lage am Abend weiter aufgehellt. Mit 26,94 Euro fehlen der PVA TePla Aktie nur noch gut 1 Prozent bis zum Vorwochenschluss von 27,28 Euro, knapp darüber liegt der Kaufkurs der Aufsichtsrätin von 27,44 Euro. Aus Sicht der Redaktion entscheidet diese Zone, ob aus der Gegenbewegung eine Trendwende werden kann. Als Unterstützung gilt das 6-Monats-Tief vom Freitag bei 25,42 Euro. Vom Jahreshoch bei 45,64 Euro ist die Aktie weiter weit entfernt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Kaufvoten mit weit gespreizten Zielen
Eine neue Studie gab es am Dienstag nicht. Deutsche Bank Research sieht bei „Buy“ 50 Euro, Jefferies nach den Neunmonatszahlen 47 Euro, ebenfalls mit Kaufvotum. SMC Research hat sein Ziel auf 35 Euro gesenkt, blieb aber positiv. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger setzten nach dem 6-Monats-Tief auf eine Erholung, gestützt von einem Kaufvotum der Deutschen Bank und einem Insiderkauf. Im Späthandel lag die Aktie um 21:03 Uhr 4,82 Prozent im Plus bei 26,94 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der PVA TePla Aktie?
Das Kürzel ist TPE, die ISIN lautet DE0007461006.
Wann kommen die Nvidia-Zahlen?
Nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, also nach dem Ende des Späthandels in Deutschland.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.