Die PVA TePla Aktie gibt ihren Spitzenplatz auch am Abend nicht her. Auf Tradegate notierte das Papier des Halbleiterausrüsters aus Wettenberg um 21:03 Uhr bei 26,94 Euro, ein Plus von 1,24 Euro oder 4,82 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit bleibt PVA TePla im Späthandel der größte TecDAX Gewinner, mit deutlichem Abstand vor Jenoptik. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie noch 26,72 Euro gekostet, nach Börsenschluss ging es also weiter nach oben. Der TecDAX selbst lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent im Minus bei 3.991,40 Punkten.