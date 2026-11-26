Der Sektor dreht. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Mittwoch zeitweise gut 8% verloren und ein neues Zwischentief markiert, das Minus bis zum Handelsschluss aber deutlich eingedämmt. In Frankfurt führten Technologiewerte die Erholung an, Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec gewannen am Morgen zwischen 4 und 5%. Die PVA TePla Aktie, die an den beiden Vortagen zusammen gut 14% verloren hatte, gehört zu den Profiteuren.

Jefferies bleibt an Bord. Das Analysehaus hat PVA TePla nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse berichtet, die Gespräche mit dem Management hätten sich um ein gut laufendes Schlussquartal, die Auftragsdynamik, die Wachstumsaussichten für 2027 und 2028 sowie die zunehmende Diversifizierung in Hochleistungswerkstoffe gedreht. Das Management wirke mit den aktuellen Konsensschätzungen komfortabel - Jefferies hält diese sogar für möglicherweise konservativ.