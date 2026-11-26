Die Käufer sind zurück: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 4,51% auf 24,08 Euro und komplettiert die Top 5 der TecDAX Gewinner. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 23,04 Euro legt der Halbleiterausrüster aus dem hessischen Wettenberg 1,04 Euro zu. Nach dem heftigen Ausverkauf zu Wochenbeginn ist das die erste deutliche Gegenbewegung.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag mit +4,51% - Jefferies hält die Konsensschätzungen für zu vorsichtig
Die PVA TePla Aktie steigt am Donnerstagmittag um 4,51% auf 24,08 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach gut 14% Verlust in zwei Tagen bestätigt Jefferies das Kaufvotum. Der Halbleiterausrüster aus Wettenberg profitiert zugleich von der Erholung der Chipwerte.
Der Auslöser
Warum die PVA TePla Aktie heute TecDAX Gewinner ist
Rückenwind kommt von zwei Seiten: aus New York, wo sich die Chipwerte im späten Handel deutlich erholten - und von Jefferies, wo die Analysten nach Gesprächen mit dem Management sogar Luft nach oben bei den Schätzungen sehen.
Der Sektor dreht. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Mittwoch zeitweise gut 8% verloren und ein neues Zwischentief markiert, das Minus bis zum Handelsschluss aber deutlich eingedämmt. In Frankfurt führten Technologiewerte die Erholung an, Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec gewannen am Morgen zwischen 4 und 5%. Die PVA TePla Aktie, die an den beiden Vortagen zusammen gut 14% verloren hatte, gehört zu den Profiteuren.
Jefferies bleibt an Bord. Das Analysehaus hat PVA TePla nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse berichtet, die Gespräche mit dem Management hätten sich um ein gut laufendes Schlussquartal, die Auftragsdynamik, die Wachstumsaussichten für 2027 und 2028 sowie die zunehmende Diversifizierung in Hochleistungswerkstoffe gedreht. Das Management wirke mit den aktuellen Konsensschätzungen komfortabel - Jefferies hält diese sogar für möglicherweise konservativ.
Fundamental
Aufträge wachsen, Marge hinkt hinterher
Die Investmentstory der PVA TePla Aktie steht und fällt mit dem Auftragseingang - und der entwickelt sich stark. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bestellungen um 55% auf rund 273 Mio. Euro. Damit liegt PVA TePla bereits über dem gesamten Auftragseingang des Vorjahres von 267,6 Mio. Euro. Die Schwachstelle bleibt die Profitabilität: Das EBITDA erreichte nach neun Monaten 10,4 Mio. Euro, im Gesamtjahr 2025 waren es noch 25 Mio. Euro bei einem Umsatz von 244,3 Mio. Euro.
|Zeitraum
|Auftragseingang
|EBITDA
|Geschäftsjahr 2025
|267,6 Mio. €
|25,0 Mio. €
|9 Monate 2026
|rund 273 Mio. €
|10,4 Mio. €
Quelle: PVA TePla; Neunmonatszahlen 2026 und Geschäftsjahr 2025
Genau hier setzt die Hoffnung auf das vierte Quartal an: Wenn die hohen Auftragseingänge in Umsatz umgewandelt werden, sollte sich auch die Marge verbessern. Strategisch baut PVA TePla zudem sein Metrologie-Geschäft aus - aktuell etwa mit Messsystemen für einen Forschungsreinraum des Fraunhofer IPMS in Dresden.
Charttechnik
Der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen
Trotz des Sprungs bleibt die Lage charttechnisch angespannt. Im Juni notierte die PVA TePla Aktie noch bei knapp 45 Euro, heute ist es rund die Hälfte. Als erste Hürde gilt das Tief vom 20. November bei 24,64 Euro. Erst wenn die Aktie dieses Niveau zurückerobert, wäre ein wichtiger Schritt aus dem Abwärtstrend geschafft.
Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die PVA TePla Aktie dennoch im Plus: Vor einem Jahr schloss das Papier bei 21,44 Euro.
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