Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie hängt am Tropf der Chipbranche, und die steht weiter unter Druck: Der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology startete erneut mit Abschlägen, in Asien gaben Kospi und Nikkei deutlich nach. Schon am Dienstag hatte dpa-AFX die Schwäche der Halbleiterwerte mit Zweifeln am Tempo beim Ausbau von KI-Rechenzentren und an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen begründet.