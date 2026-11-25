Der Abverkauf nimmt kein Ende: Die PVA TePla Aktie rutscht am Mittwochmorgen um 2,35 Prozent auf 24,10 Euro ab und ist damit größter SDAX Verlierer (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Erst am Dienstag hatte das Papier des Wettenberger Anlagenbauers rund sieben Prozent verloren.
PVA TePla Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – neues Tief ausgerechnet am Tag des Goldman-Auftritts
Die PVA TePla Aktie verliert am Mittwochmorgen weitere 2,35 Prozent auf 24,10 Euro und führt die Liste der SDAX Verlierer an. Der Chip-Ausverkauf geht weiter, während sich das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz präsentiert.
Der Auslöser
Warum fällt die PVA TePla Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie hängt am Tropf der Chipbranche, und die steht weiter unter Druck: Der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology startete erneut mit Abschlägen, in Asien gaben Kospi und Nikkei deutlich nach. Schon am Dienstag hatte dpa-AFX die Schwäche der Halbleiterwerte mit Zweifeln am Tempo beim Ausbau von KI-Rechenzentren und an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen begründet.
Für den SDAX Verlierer kommt das zur Unzeit. PVA TePla präsentiert sich laut Finanzkalender heute auf dem Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium, am 30. November folgt die Berenberg European Conference. Mit 24,10 Euro notiert die PVA TePla Aktie nun unter dem bisherigen Tief vom 20. November bei 24,64 Euro.
Der Hintergrund
Rekordaufträge, aber dünne Marge
Operativ zeigt das Unternehmen zwei Gesichter. Der Auftragseingang kletterte in den ersten neun Monaten 2026 um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Beim Umsatz standen 182 Millionen Euro in den Büchern, das EBITDA erreichte aber nur 10,4 Millionen Euro. Anleger warten darauf, dass aus dem dicken Auftragsbuch Gewinn wird.
Hoffnung macht die Messtechnik: Am 19. November gründete PVA TePla gemeinsam mit dem Fraunhofer IPMS in Dresden ein Kompetenzzentrum für fortgeschrittene Metrologie. Ob daraus Bestellungen der Chiphersteller folgen, ist offen.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer?
Der Titel leidet unter der anhaltenden Schwäche der Halbleiterwerte. Eine eigene negative Nachricht liegt nicht vor.
Was macht PVA TePla?
Das Unternehmen aus Wettenberg baut Anlagen für die Kristallzucht sowie Mess- und Inspektionssysteme, vor allem für die Halbleiterindustrie.
Welche Termine stehen an?
Heute das Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium, am 30. November die Berenberg European Conference.
PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE.
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