PVA TePla Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – nach 14 Prozent Absturz zurück auf 24 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die PVA TePla Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,17 Prozent auf 24,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach der Kehrtwende der US-Chipwerte kaufen Anleger den Anlagenbauer zurück. Ob das mehr ist als eine technische Erholung, bleibt offen.

Bild: Laura Ockel / Unsplash (Unsplash-Lizenz)

Die Käufer sind zurück: Die PVA TePla Aktie legt am Donnerstagmorgen um 4,17 Prozent auf 24,00 Euro zu und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). An den beiden Vortagen hatte der Chipausrüster zusammen gut 14 Prozent verloren. Kurs der PVA TePla Aktie am Morgen 24,00 € Tagesgewinn, Platz 5 der SDAX Gewinner +4,17 % Kurs am Mittwochabend 23,04 € Kursziel Deutsche Bank Research („Buy“) 50 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; PVA TePla; Deutsche Bank Research Der Auslöser Warum steigt die PVA TePla Aktie heute? Entscheidend war der späte Handel in New York. Der Halbleiterindex SOX hatte am Mittwoch zeitweise gut acht Prozent verloren und ein neues Zwischentief markiert, dämmte das Minus bis zum Schluss aber deutlich ein. In Frankfurt führen Technologiewerte am Donnerstag die Erholung an. Infineon, Aixtron und Suss Microtec gewinnen vier bis fünf Prozent, die PVA TePla Aktie zieht mit. Experten mahnen zur Nüchternheit. Laut Reuters bezeichneten sie die Stabilisierung als überwiegend charttechnisch bedingt. Weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen bleibt, fehlen heute zudem neue Impulse. Der SDAX Gewinner bewegt sich bei dünnen Umsätzen. Der Hintergrund Aufträge da, Marge gesucht Fundamental bleibt das Bild unverändert. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf rund 273 Millionen Euro, das EBITDA lag bei 10,4 Millionen Euro. Deutsche Bank Research bestätigte Mitte November „Buy“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Am 30. November präsentiert sich das Unternehmen auf der Berenberg European Conference. Was für die PVA TePla Aktie spricht US-Chipwerte haben gedreht

Auftragseingang 55 Prozent über Vorjahr

Kursziel der Deutschen Bank doppelt so hoch wie der Kurs Was Anleger bedenken sollten Erholung laut Experten charttechnisch

Keine US-Vorgaben wegen Thanksgiving

Schwache Marge nach neun Monaten Kurz erklärt Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie Warum ist die PVA TePla Aktie SDAX Gewinner?

Chip- und Technologiewerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Ist der Abwärtstrend gebrochen?

Nein. Das frühere Tief von 24,64 Euro vom 20. November liegt weiter über dem aktuellen Kurs. PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE. Fazit zur PVA TePla Aktie Vier Prozent Plus sind eine Erleichterung, noch keine Wende. Die PVA TePla Aktie folgt dem Chipsektor in beide Richtungen. Der SDAX Gewinner muss über 24,64 Euro zurück, um charttechnisch Boden gutzumachen.

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