PVA TePla Aktie: Rund 94% Potenzial – Bestandskunden als Wachstumstreiber!

Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Zielmarke von Deutsche Bank Research liege damit eine Differenz von 24,24 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 94,1%. Michael Kuhn richte den Blick nach Gesprächen am Rande der SEMICON Europa auf eine bemerkenswerte Aussage des Managements: Im Messtechnik-Bereich seien die Ziele für 2028 allein mit den bestehenden Kunden erreichbar.