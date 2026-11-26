kann ANTA die Raubkatze aus dem Tief holen?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 13:46 7 Min.

Puma Aktienanalyse zum Donnerstag: UBS senkt das Kursziel für die Puma Aktie von 24,80 auf 24,30 Euro und bleibt bei „Neutral“. Wie steht es um Umsatz, Marge und Sparprogramm, was bringt der Großaktionär ANTA, und was erwarten Analysten bei der Puma Aktienprognose?

Puma Aktie (DE0006969603, PUM), Stand 26.11.2026, 12:20 Uhr, ca. +1,1 % ca. 23,5 € Veränderung seit Jahresbeginn (eigene Rechnung gegenüber Schlusskurs 30.12.2025: 22,30 €) ca. +5 % Marktkapitalisierung rund 3,5 Mrd. € durchschnittliches Kursziel im Analysten-Konsens (überwiegend „Halten“) ca. 29 € Kursziel UBS (zuvor 24,80 €), Einstufung „Neutral“ 24,30 € Quelle : Kurs 26.11.2026, 12:20 Uhr; Marktkapitalisierung 25.11.2026; Konsens Stand 26.11.2026

Die Puma Aktie (ISIN DE0006969603, Ticker PUM) steht am Donnerstagmittag bei rund 23,5 Euro und damit etwa 22 Prozent unter dem Jahreshoch von 29,93 Euro vom Mai. Der Auslöser dieser Puma Aktienanalyse: UBS-Analyst Robert Krankowski hat das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ bestätigt. Parallel dominiert der Großaktionär ANTA die Debatte: Der chinesische Sportartikelkonzern hält knapp 30 Prozent und stellt inzwischen den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Puma Aktienprognose hängt damit an zwei Fragen – schafft Puma die Wende im Tagesgeschäft, und was hat ANTA vor?

Was ist bei der Puma Aktie passiert?

Nach den vorliegenden Angaben stammt die Studie vom 25.11.2026. Die Messlatte für Puma sei niedriger geworden, der Weg dorthin aber beschwerlicher, so die Einschätzung von UBS. Das Haus erwartet für 2027 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 Prozent. Aus Marktkreisen heißt es, 2027 sei ein „Übergangsjahr“ mit schwächerer Nachfrage. Zur Einordnung: Anfang November stand die Aktie noch bei rund 26,80 Euro, seither hat sie gut 13 Prozent nachgegeben. Am 20.11. fiel sie an der Xetra um 5,3 Prozent auf 23,43 Euro.

Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt hier die Einschätzung von UBS (Analyst Robert Krankowski, Einstufung „Neutral“, Kursziel 24,30 Euro, zuvor 24,80 Euro, Studie vom 25.11.2026) unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Die Weitergabe wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quelle: UBS Research Disclosures. Dies ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Wie sieht das Geschäftsmodell der Puma Aktie aus?

Puma entwirft und vertreibt Sportschuhe, Textilien und Accessoires in über 120 Ländern, über Großhandel, eigene Läden und Online. Seit Mitte 2025 baut CEO Arthur Hoeld den Konzern um: Fokus auf Kernsportarten, weniger Produkte, mehr Direktvertrieb, Abbau der Lagerbestände und Schließung unrentabler Läden. Bis Ende 2026 sollen rund 1.400 Stellen wegfallen. Der Abbau der Lager ist gut sichtbar: Die Vorräte lagen Ende September mit 1,61 Milliarden Euro um 24,3 Prozent unter dem Vorjahr.

Was sagen die Zahlen zur Puma Aktienanalyse?

Puma schrumpft, verdient aber wieder an jedem verkauften Schuh. Die Bruttomarge steigt, das Ergebnis bleibt negativ.

Puma: Q3 2026 im Überblick Kennzahl Q3 2026 Vorjahr / Veränderung Umsatz 1.776,2 Mio. € -5,0 % (währungsbereinigt -6,3 %) Bruttomarge 49,5 % 45,4 % EBIT -11,4 Mio. € – Ergebnis fortgeführte Aktivitäten -54,9 Mio. € -62,3 Mio. € Free Cashflow 92,0 Mio. € -43,0 Mio. € Nettoverschuldung 1.078,3 Mio. € 1.205,2 Mio. € Bruttomarge und EBIT enthalten Zollerstattungen von 29,8 Mio. Euro; das EBIT enthält zudem Restrukturierungskosten von 11,7 Mio. Euro. Bereinigtes EBIT: +0,4 Mio. Euro. Quelle : Unternehmensmitteilung der PUMA SE vom 30.10.2026

Regional zeigt sich ein gespaltenes Bild: Asien-Pazifik wuchs um rund 10 Prozent, Nordamerika brach um 17,2 Prozent ein. Der Ausblick für 2026 verlangt weiter ein niedriges bis mittleres einstelliges Umsatzminus währungsbereinigt. Das EBIT soll bei minus 80 bis minus 130 Millionen Euro liegen (zuvor minus 50 bis minus 150), die Investitionen bei unter 150 Millionen Euro. Für 2025 hatte Puma keine Dividende gezahlt.

Was plant ANTA bei der Puma Aktie?

ANTA hatte im Januar 2026 knapp 29 Prozent von der Familie Pinault zu 35 Euro je Aktie angekündigt, rund 62 Prozent über dem damaligen Börsenkurs. Der Vollzug folgte im Oktober. Laut Stimmrechtsmitteilung vom 02.11.2026 hält ANTA mittelbar rund 29,9 Prozent und beabsichtigt, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu nehmen. Weitere Stimmrechte soll es binnen zwölf Monaten nicht geben. Am 21.10.2026 wurde Dennis Tao, Leiter M&A bei ANTA, zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. CEO Hoeld sagte, ANTA unterstütze Strategie und Management. Er räumte zugleich ein, dass chinesische Großhändler wegen des Wechsels vorsichtiger orderten. Der Kurs liegt rund ein Drittel unter dem ANTA-Einstiegspreis.

Wie steht es um die Puma Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens ist zurückhaltend. Je nach Datenstand stehen 3 bis 4 Kaufempfehlungen gegen 7 Halten, vereinzelt 1 Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 28,5 bis 29,4 Euro, die Spanne reicht von 22 bis 40,50 Euro. Das ist die Sicht Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. UBS liegt mit 24,30 Euro am unteren Ende. Die Erwartungen für 2026 sehen einen Nettoverlust von rund 224 Millionen Euro und für 2027 einen kleinen Gewinn von rund 45 Millionen Euro. Das ergibt ein erwartetes KGV 2027 von rund 77 bis 81, weil der Gewinn so niedrig ist.

Bewertung im Vergleich: Puma und adidas Kennzahl Puma adidas EV/Umsatz 2026e 0,7 1,18 KGV 2027e rund 77 bis 81 15,2 EV/EBITDA 2026e – 8,69 Unterschiedliche Datenstände (Puma 20.11.2026, adidas 10.11.2026). Erwartete Werte laut Konsens, keine Prognose von aktiencheck.de. Quelle : Analysten-Konsensdaten

Was zeigt die Charttechnik der Puma Aktie?

Belastbare Werte zu 50- und 200-Tage-Linie liegen nicht vor. Beschreibend lässt sich sagen: Die Aktie bewegt sich seit dem Jahreshoch von 29,93 Euro (27.05.2026) abwärts, lag am 24.11.2025 bei 15,66 Euro (Jahrestief über 52 Wochen) und hat sich seitdem erholt. Zuletzt pendelte sie um 23 bis 23,5 Euro.

Bull-Case: Was für die Puma Aktie spricht Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal auf 49,5 Prozent, die Lager wurden um 24 Prozent abgebaut.

Der Free Cashflow war mit 92 Millionen Euro positiv, die Nettoverschuldung sinkt.

ANTA unterstützt als Großaktionär die Strategie und hat Einfluss im Aufsichtsrat.

Die EBIT-Prognose 2026 wurde auf eine engere Spanne von minus 80 bis minus 130 Millionen Euro eingegrenzt, die Investitionen sinken auf unter 150 Millionen Euro. Bear-Case: Was gegen die Puma Aktie spricht Der Umsatz schrumpft weiter, in Nordamerika um 17 Prozent.

Das EBIT im dritten Quartal ist nur mit Zollerstattungen nahe null (bereinigt 0,4 Mio. Euro).

Das erwartete KGV 2027 liegt bei rund 77 bis 81 und lässt wenig Spielraum bei Enttäuschungen.

Leerverkäufer sind positioniert, Two Sigma meldete zuletzt 1,0 Prozent.

Wie bei jeder Aktie drohen Kursschwankungen bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Welche Termine stehen bei der Puma Aktie an?

26.11.2026Jetzt UBS senkt Kursziel Neutral bleibt, Ziel 24,30 Euro 15.11.2026 Neuer Vertriebschef Arne Arens Chief Commercial Officer 25.02.2027 Jahreszahlen 2026 Ausblick auf 2027 Quelle : Unternehmensmitteilung; Termin Q4 laut Finanzkalender, nicht bei Puma verifiziert

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Puma Aktie

Wie lautet die aktuelle Puma Aktienanalyse von UBS? UBS stuft die Puma Aktie mit „Neutral“ ein und senkt das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro (Studie vom 25.11.2026). Wer ist der größte Aktionär der Puma Aktie? ANTA Sports mit rund 29,9 Prozent der Stimmrechte laut Mitteilung vom 02.11.2026. Zahlt die Puma Aktie eine Dividende? Für 2025 gab es keine Dividende. Für 2026 ist keine Zahlung angekündigt. Wie sieht die Puma Aktienprognose im Konsens aus? Überwiegend „Halten“, durchschnittliches Kursziel rund 28,5 bis 29,4 Euro. Das ist die Sicht Dritter. Wann legt Puma die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 werden laut Finanzkalender am 25.02.2027 erwartet.