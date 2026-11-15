PUMA Aktienanalyse: Plus 55 Prozent im Jahr, ANTA hält 30 Prozent – kommt jetzt die Übernahme oder der Rückschlag?

Vorstandschef Arthur Hoeld hat 2026 zum Übergangsjahr erklärt: weniger Rabatte, schlankere Strukturen, Fokus auf die Kernmarke. Ab 2027 soll PUMA wieder profitabel wachsen. Im vergangenen Jahr war die Aktie bis in die Nähe von 17 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit 2016. Seitdem hat der chinesische Sportartikelkonzern ANTA seinen Anteil auf knapp 30 Prozent ausgebaut – für viele Anleger ein Rückhalt und Spekulationsstoff zugleich.