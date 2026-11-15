PUMA steckt mitten im Umbau – und die Börse setzt trotzdem auf die Wende. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach schreibt operativ Verluste, die Aktie liegt auf Jahressicht aber rund 55 Prozent im Plus. In dieser Woche verlor die PUMA-Aktie 2,95 Prozent und schloss bei 26,03 Euro. Diese PUMA Aktienanalyse zeigt, was hinter der Erholung steckt und was die PUMA Aktienprognose bestimmt.
PUMA Aktienanalyse: Plus 55 Prozent im Jahr, ANTA hält 30 Prozent – kommt jetzt die Übernahme oder der Rückschlag?
PUMA schreibt rote Zahlen, doch die Aktie hat sich vom Tief kräftig erholt – auch weil der chinesische Rivale ANTA fast 30 Prozent hält. In dieser Woche gehört PUMA zu den MDAX-Verlierern. Unsere PUMA Aktienanalyse zeigt, wie weit der Umbau unter Arthur Hoeld ist, welche Rolle ANTA spielt und was die PUMA Aktienprognose bestimmt.
PUMPUM
Steckbrief
- Unternehmen
- PUMA SE
- Sitz
- Herzogenaurach
- Ticker
- PUM (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 26,03 Euro
- Börsenwert
- rund 4 Milliarden Euro
- Dividendenrendite
- rund 0,1 Prozent
- Vorstandschef
- Arthur Hoeld
- Großaktionär
- ANTA Sports, rund 29,9 Prozent
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Reset-Jahr mit chinesischem Großaktionär
Die PUMA Aktie ist eine Wette auf den Turnaround – und auf ANTA.
Vorstandschef Arthur Hoeld hat 2026 zum Übergangsjahr erklärt: weniger Rabatte, schlankere Strukturen, Fokus auf die Kernmarke. Ab 2027 soll PUMA wieder profitabel wachsen. Im vergangenen Jahr war die Aktie bis in die Nähe von 17 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit 2016. Seitdem hat der chinesische Sportartikelkonzern ANTA seinen Anteil auf knapp 30 Prozent ausgebaut – für viele Anleger ein Rückhalt und Spekulationsstoff zugleich.
Die Zahlen
Umsatz sinkt, Marge steigt
Für jede PUMA Aktienanalyse gilt: Die Qualität verbessert sich, die Menge noch nicht.
Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 6,3 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro, der Nettoverlust bei 54,9 Millionen. Nordamerika brach um 17 Prozent ein, auch Europa verlor zweistellig. Lichtblicke sind Asien/Pazifik mit plus 10 Prozent, der eigene Onlinehandel mit fast 8 Prozent Wachstum, eine höhere Rohertragsmarge und sinkende Lagerbestände. Am Tag der Zahlen stieg die Aktie um bis zu 7,5 Prozent.
PUMA: Umsatzveränderung Q3 2026 nach Regionen
Prozent, währungsbereinigt
Quelle: PUMA, Mitteilung zum dritten Quartal
Daten als Tabelle
|Region
|Veränderung
|Asien/Pazifik
|10
|Konzern
|-6,3
|Nordamerika
|-17,2
Der Ausblick
Verlust eingegrenzt, Investitionen gekürzt
PUMA erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Spanne wurde auf minus 80 bis minus 130 Millionen Euro eingeengt, zuvor lag sie bei minus 50 bis minus 150 Millionen. Die Investitionen sollen unter 150 Millionen Euro bleiben statt rund 200 Millionen. Für das vierte Quartal stellt PUMA eine weitere Umsatzverbesserung in Aussicht.
Die Bewertung
Kein KGV, Wette auf 2027
Weil PUMA 2026 Verlust schreibt, gibt es kein aussagekräftiges KGV. Der Börsenwert von rund 4 Milliarden Euro ist eine Wette darauf, dass die Marke ab 2027 wieder profitabel wächst. Eine nennenswerte Dividende zahlt PUMA derzeit nicht.
Die Analysten
Kursziele nahe am Kurs
Die kanadische Bank RBC setzte ihr Kursziel auf 28 Euro und verwies auf die Unterstützung durch ANTA. Gleichzeitig warten die Analysten auf ein detaillierteres Strategie-Update, das zeigt, wie PUMA zurück zum Wachstum finden will. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
PUMA Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Turnaround oder Übernahme
PUMA überzeugt mit dem Strategie-Update, oder ANTA stockt weiter auf. Dann könnte die Aktie deutlich über 30 Euro steigen.
Szenario 2: Geduldsprobe
Der Umbau läuft nach Plan, Ergebnisse folgen erst 2027. Die Aktie pendelt zwischen 22 und 30 Euro.
Szenario 3: Rückschlag
Nordamerika und Europa bleiben schwach, 2027 verschiebt sich. Dann droht ein Rückfall Richtung 20 Euro.
Häufige Fragen zur PUMA Aktienanalyse
Warum ist die PUMA Aktie im Jahr so stark gestiegen?
Von sehr tiefem Niveau aus setzen Anleger auf den Umbau unter Arthur Hoeld und auf den Einstieg von ANTA.
Was erwartet PUMA für 2026?
Einen leicht rückläufigen Umsatz und ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro.
Wie viel hält ANTA an PUMA?
Rund 29,9 Prozent der Stimmrechte.
Wann will PUMA wieder Gewinn machen?
Ab 2027 soll das Unternehmen wieder profitabel wachsen.
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