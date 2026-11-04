PUMA Aktie springt um fast 3%: Marshall Wace im Rückwärtsgang - geraten die Shortseller jetzt unter Druck?

Die PUMA-Aktie präsentiert sich mit einem Kursanstieg von 2,97 Prozent auf 27,00 Euro deutlich fester. Gleichzeitig reduziert Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,19 Prozent auf 1,09 Prozent. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil einer der größeren institutionellen Shortseller sein Engagement auf fallende Kurse verringert. Allerdings bleibt die Skepsis anderer Marktteilnehmer erheblich. Citadel Advisors, Two Sigma Investments, PDT Partners, WorldQuant und weitere Investmentgesellschaften halten weiterhin zuletzt ausgewiesene Short-Positionen. Eine breite Kapitulation der Leerverkäufer lässt sich daraus bislang nicht ableiten. Dennoch könnte die Positionierung für zusätzliche Kursdynamik sorgen, falls weitere Hedgefonds ihre Engagements reduzieren. Entscheidend bleibt jedoch die fundamentale Entwicklung des Unternehmens. PUMA muss seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, die Profitabilität verbessern und das Vertrauen der Investoren durch operative Fortschritte zurückgewinnen. Gelingt dies, könnte sich die Ausgangslage für die Aktie nachhaltig verbessern. Sollten die geschäftlichen Herausforderungen dagegen bestehen bleiben, könnten die Shortseller weiterhin gute Argumente für ihre Positionierung sehen. Damit entwickelt sich bei PUMA ein spannendes Börsenduell: Während die Aktie wieder an Stärke gewinnt, halten zahlreiche Hedgefonds weiterhin an ihren Wetten auf fallende Kurse fest. Ob die Leerverkäufer am Ende zu unfreiwilligen Käufern werden, dürfte vor allem von den nächsten operativen Fortschritten abhängen.