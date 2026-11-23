Die PUMA Aktie (ISIN: DE0006969603, FSE: PUM) startet mit Abschlägen in die Woche. Auf Xetra fällt das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers am Vormittag auf 23,24 Euro, ein Minus von 0,19 Euro oder 0,81 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 23,43 Euro. Damit zählt die PUMA Aktie zu den Verlierern im MDAX und setzt ihre Schwächephase der vergangenen Wochen fort.
PUMA Aktie: Weit unter dem ANTA-Preis - Warum der Kurs nicht abhebt
Die PUMA Aktie gibt zum Wochenstart im MDAX leicht nach. Der chinesische Großaktionär ANTA hat 35 Euro je Aktie bezahlt, doch der Kurs liegt rund ein Drittel darunter. Der Sportartikelhersteller steckt mitten in einem harten Umbau mit Verlustjahr.
Die Gründe für den Kursrückgang
Der Umbau kostet Geduld
Eine neue Unternehmensnachricht steht hinter dem Minus nicht. Die PUMA Aktie leidet vielmehr unter dem anhaltend schwachen Bild eines Konzerns im Umbau. Anfang November notierte sie noch bei rund 26,80 Euro, seither hat sie gut 13 Prozent verloren (eigene Rechnung). Zum Wochenstart fließt Geld zudem bevorzugt in Technologie- und Rüstungswerte, während Konsumtitel wenig gefragt sind.
Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen die Baustellen. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 6,3 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, fiel damit aber besser aus als erwartet. Beim operativen Ergebnis stand ein Verlust von 11,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet PUMA einen operativen Verlust von 80 bis 130 Millionen Euro und einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Investitionen wurden auf unter 150 Millionen Euro gekappt, statt der zuvor geplanten rund 200 Millionen Euro.
ANTA und Analysten
Der Großaktionär als Sicherheitsnetz?
Spannend bleibt die Rolle von ANTA Sports. Der chinesische Konzern hält rund 29,90 Prozent der Stimmrechte und hat dafür 35 Euro je Aktie bezahlt – rund 51 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Laut Pflichtmitteilung plant ANTA aber innerhalb von zwölf Monaten keinen weiteren Stimmrechtserwerb. Die Analysten bleiben zurückhaltend: RBC hob das Kursziel von 23 auf 28 Euro an, bleibt aber bei Sector Perform. Die UBS rät mit 24,80 Euro zum Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die PUMA Aktie ist eine Turnaround-Wette mit langem Atem. 2026 ist ein bewusstes Übergangsjahr mit Verlust, die eigentliche Erholung muss 2027 folgen. Der Abschlag zum ANTA-Einstiegspreis zeigt, wie viel Skepsis eingepreist ist – aber auch, wie groß das Potenzial wäre, wenn der Umbau gelingt. Kurzfristig fehlt der PUMA Aktie ein Katalysator.
FAQ
Häufige Fragen zur PUMA Aktie
Warum fällt die PUMA Aktie?
Der Konzern steckt in einem Umbau mit operativem Verlust und sinkendem Umsatz. Eine neue negative Nachricht ist heute nicht bekannt.
Wie viel hat ANTA für PUMA-Aktien bezahlt?
ANTA hat 35 Euro je Aktie bezahlt und hält rund 29,90 Prozent der Stimmrechte.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PUMA Aktie?
ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Handelssymbol: PUM (Xetra), US-Handelssymbol: PUMSY (ADR, OTC).
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