Spannend bleibt die Rolle von ANTA Sports. Der chinesische Konzern hält rund 29,90 Prozent der Stimmrechte und hat dafür 35 Euro je Aktie bezahlt – rund 51 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Laut Pflichtmitteilung plant ANTA aber innerhalb von zwölf Monaten keinen weiteren Stimmrechtserwerb. Die Analysten bleiben zurückhaltend: RBC hob das Kursziel von 23 auf 28 Euro an, bleibt aber bei Sector Perform. Die UBS rät mit 24,80 Euro zum Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.