PUMA Aktie dreht ins Plus: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Prognose angehoben

An der Börse seien die Zahlen gut angekommen. Die PUMA-Aktie habe am Freitag 5,59% zugelegt. Seit Jahresbeginn habe das Papier damit mehr als 19% an Wert gewonnen. Damit habe es deutlich besser abgeschnitten als der US-Konkurrent Nike, dessen Aktie seit Jahresbeginn um fast 40% eingebrochen sei. (Analyse vom 31.10.2026)