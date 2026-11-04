Thomas G. Wunder, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker: PUM) unter die Lupe.
PUMA Aktie dreht ins Plus: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Prognose angehoben
PUMA steigert Marge und Cashflow trotz sinkender Umsätze – die Aktie legt um 5,59% zu.
PUMA habe am Freitag Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 6,3% auf 1,77 Mrd. Euro gesunken. Das liege vor allem an einer schwächeren Nachfrage in Nordamerika und im Raum EMEA. Gestiegen sei der Umsatz hingegen in Asien und im Pazifikraum.
Bei den Produkten nenne PUMA eine schwache Nachfrage nach Fußballartikeln und einem Großteil der Lifestyle-Produkte. Gefragt seien hingegen Laufschuhe und Trainingsbekleidung.
Die Rohertragsmarge sei um rund 420 Basispunkte auf 49,5% gestiegen. Hier habe PUMA von niedrigeren Beschaffungskosten, Effekten aus Zollrückerstattungen sowie durch einen vorteilhaften Vertriebskanalmix und positive Währungseffekte profitiert.
Die währungsbereinigten Einnahmen hätten sich im Berichtszeitraum auf 1,78 Mrd. Euro belaufen. Das entspreche in etwa der durchschnittlichen Prognose der Experten.
Der Freie Cashflow habe 92,0 Mio. Euro erreicht und damit deutlich über dem Vorjahresniveau von -43,0 Mio. Euro gelegen.
"Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal entsprach unseren Erwartungen. Wir haben PUMA weiter durch unser Übergangsjahr gesteuert und gleichzeitig die Grundlage für künftiges Wachstum gelegt", so Chief Executive Officer Arthur Höld.
Dass die Zahlen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen würden, drücke sich auch in der Prognose für das Gesamtjahr aus. Die Umsatzprognose sei bestätigt worden. PUMA rechne weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Das Unternehmen erwarte außerdem einen operativen Verlust zwischen 80 Mio. und 130 Mio. Euro. Die frühere Spanne von 50 Mio. bis 150 Mio. Euro sei damit präzisiert worden.
An der Börse seien die Zahlen gut angekommen. Die PUMA-Aktie habe am Freitag 5,59% zugelegt. Seit Jahresbeginn habe das Papier damit mehr als 19% an Wert gewonnen. Damit habe es deutlich besser abgeschnitten als der US-Konkurrent Nike, dessen Aktie seit Jahresbeginn um fast 40% eingebrochen sei. (Analyse vom 31.10.2026)
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