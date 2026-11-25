Wie viel von Puma gehört ANTA?

Laut Stimmrechtsmitteilungen vom 2. November hält ANTA mittelbar rund 29,90 Prozent der Stimmrechte.

Was erwartet Puma für 2026?

Ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro sowie einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Muss ANTA ein Übernahmeangebot abgeben?

Erst ab 30 Prozent der Stimmrechte wäre ein Pflichtangebot fällig. ANTA liegt knapp darunter.