Bei der Puma Aktie hat sich die Machtfrage verschoben. Nach Pflichtmitteilungen vom 2. November hält der chinesische Sportartikelkonzern ANTA mittelbar rund 29,90 Prozent der Stimmrechte – knapp unter der Schwelle von 30 Prozent, ab der ein Pflichtangebot fällig würde. Zugleich hat ANTA seine Ziele offengelegt: Der neue Großaktionär will Einfluss im Aufsichtsrat nehmen, aber vorerst keine weiteren Aktien zukaufen.
Puma Aktie: ANTA hält fast 30 Prozent und greift nach dem Aufsichtsrat – wer steuert die Raubkatze jetzt?
Der chinesische Sportkonzern ANTA ist mit knapp 30 Prozent größter Aktionär und will Einfluss im Kontrollgremium. Gleichzeitig schreibt Puma operativ Verluste und kürzt die Investitionen. Was der Machtwechsel für die Puma Aktie bedeutet.
Der Großaktionär
ANTA zieht die Fäden
ANTA zahlte für seinen Einstieg 35 Euro je Aktie – deutlich mehr als der aktuelle Börsenkurs. Beide Seiten betonen, dass Puma unabhängig geführt bleiben soll. Für die Puma Aktie ist der Großaktionär dennoch ein zweischneidiges Schwert: Er gibt Halt und Übernahmefantasie, gleichzeitig wächst sein Einfluss auf die Strategie, ohne dass die übrigen Aktionäre ein Angebot erhalten.
Das Geschäft
Ein Jahr des Neustarts
Operativ steckt Puma mitten im Umbau. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 1,78 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Minus von 6,3 Prozent, und unter dem Strich stand ein operativer Verlust. Für das Gesamtjahr erwartet Puma ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro sowie einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Investitionen sollen auf unter 150 Millionen Euro sinken, statt der zuvor geplanten rund 200 Millionen Euro.
Personell hat Puma nachgelegt: Seit Mitte November verantwortet Arne Arens als Chief Commercial Officer im Vorstand das Vertriebsgeschäft. Ab 2027 soll es wieder aufwärts gehen. Die Börse hat einen Teil des Turnarounds schon vorweggenommen – auf Jahressicht hat die Puma Aktie deutlich zugelegt.
Puma hat jetzt einen Ankeraktionär mit tiefen Taschen. Ob daraus ein schnellerer Turnaround wird, entscheidet sich im operativen Geschäft – nicht im Aktionärsregister.
Häufige Fragen zur Puma Aktie
Wie viel von Puma gehört ANTA?
Laut Stimmrechtsmitteilungen vom 2. November hält ANTA mittelbar rund 29,90 Prozent der Stimmrechte.
Was erwartet Puma für 2026?
Ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro sowie einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Muss ANTA ein Übernahmeangebot abgeben?
Erst ab 30 Prozent der Stimmrechte wäre ein Pflichtangebot fällig. ANTA liegt knapp darunter.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der Wertpapiere.
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