Lange war die große US-Bank skeptisch, jetzt hat sie ihre Meinung geändert – und der Kurs reagiert prompt. Die Puig-Aktie (ISIN: ES0105777017, WKN: A40AE4, Handelssymbol Madrid: PUIG, Frankfurt-Kürzel: B1B, US-OTC-Symbol: PUGBY) steigt am Morgen um 3,67 Prozent auf 20,88 Euro und ist damit zweitgrößter IBEX 35 Gewinner (Stand 9:33 Uhr). Der Kurs liegt damit über dem bisher besten Schlusskurs des Jahres von 20,44 Euro. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Puig antreibt.
Puig-Aktie IBEX 35 Gewinner: Großbank wechselt die Seite – was hinter dem Stimmungswandel beim Parfumkonzern steckt
Die Puig-Aktie ist zweitgrößter IBEX 35 Gewinner am Mittwochmorgen: plus 3,67 Prozent auf 20,88 Euro. Auslöser ist eine Hochstufung durch JP Morgan. Der Hersteller von Marken wie Carolina Herrera und Charlotte Tilbury hat zuletzt ein Rekordquartal gemeldet. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Der Auslöser
JP Morgan wird optimistisch
Die Analysten von JP Morgan (JPMorgan Chase & Co., ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, US-Handelssymbol: JPM an der NYSE) haben ihre Einstufung für Puig laut Medienberichten von „Neutral“ auf „Overweight“ angehoben. Ihre Bewertung erhöhten sie zugleich um die Hälfte von 16 auf 24 Euro je Aktie. Das liegt nahe am Ausgabepreis beim Börsengang von 24,50 Euro. Noch vor wenigen Wochen hatte JP Morgan trotz verbesserter Schätzungen an der neutralen Einstufung festgehalten. Die Kehrtwende eines bislang zurückhaltenden Hauses wiegt an der Börse besonders schwer.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Puig-Aktie antreibt
Analysten-Kehrtwende
Die Hochstufung durch JP Morgan ist der direkte Auslöser für den Kurssprung am Mittwoch.
Rekordquartal
Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 1.391 Millionen Euro, vergleichbar ein Plus von 5,6 Prozent – das stärkste Tempo seit Anfang 2025.
Make-up als Wachstumstreiber
Das Segment rund um Charlotte Tilbury wuchs in den ersten neun Monaten um 12 Prozent auf 628 Millionen Euro.
Rückenwind im Chart
Die Aktie hat 2026 bereits rund 35 Prozent zugelegt und notiert über dem bisher besten Schlusskurs des Jahres.
Hintergrund
Vom Sorgenkind zum Comeback-Kandidaten
Puig ging im Mai 2024 zu 24,50 Euro an die Börse und notierte lange deutlich darunter. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 4,8 Prozent auf 3.745 Millionen Euro. Das größte Segment, Düfte und Mode, wuchs um 3,8 Prozent auf 2,70 Milliarden Euro und steht für gut 70 Prozent der Erlöse. Die Hautpflege legte nur um 1,3 Prozent auf 414 Millionen Euro zu. Das Management bestätigte das Ziel, stärker als der weltweite Premium-Kosmetikmarkt zu wachsen und die bereinigte EBITDA-Marge stabil zu halten. Ende Oktober stellte Puig auf seinem ersten Kapitalmarkttag zudem seine langfristige Strategie vor.
Häufige Fragen zur Puig-Aktie
Warum ist die Puig-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
JP Morgan hat Puig laut Medienberichten am 25. November 2026 hochgestuft. Die Aktie stieg am Morgen um 3,67 Prozent auf 20,88 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Puig-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Madrid wird die Aktie unter PUIG gehandelt, in Frankfurt unter B1B.
Wie lief das Geschäft von Puig zuletzt?
Im dritten Quartal 2026 erreichte der Umsatz mit 1.391 Millionen Euro einen Rekord. In den ersten neun Monaten wuchs Puig um 4,8 Prozent.
Zu welchem Preis ging Puig an die Börse?
Der Ausgabepreis lag im Mai 2024 bei 24,50 Euro je Aktie.
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