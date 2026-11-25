Puig ging im Mai 2024 zu 24,50 Euro an die Börse und notierte lange deutlich darunter. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 4,8 Prozent auf 3.745 Millionen Euro. Das größte Segment, Düfte und Mode, wuchs um 3,8 Prozent auf 2,70 Milliarden Euro und steht für gut 70 Prozent der Erlöse. Die Hautpflege legte nur um 1,3 Prozent auf 414 Millionen Euro zu. Das Management bestätigte das Ziel, stärker als der weltweite Premium-Kosmetikmarkt zu wachsen und die bereinigte EBITDA-Marge stabil zu halten. Ende Oktober stellte Puig auf seinem ersten Kapitalmarkttag zudem seine langfristige Strategie vor.