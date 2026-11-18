Die Prosus Aktie (Euronext Amsterdam: PRX, ISIN NL0013654783) ist am 18. November 2026 auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen. Um 13:34 Uhr MEZ kostete sie laut Investing.com 32,48 Euro, ein Minus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 34,26 Euro; zuvor hatte sie zeitweise nur 31,27 Euro erreicht, ein Tagesverlust von bis zu 8,7 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus laut goldesel auf rund 39 Prozent. Hintergrund sind die Quartalszahlen von Tencent, dem wertvollsten Posten im Portfolio. Diese Prosus Aktienanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt, was offen ist und wie die Prosus Aktienprognose der Analysten aussieht.
Prosus Aktienanalyse: Tencent-Zahlen drücken die Aktie auf den tiefsten Stand seit August 2024 – wie viel Abschlag ist schon zu viel?
Die Prosus Aktie fällt nach schwachen Tencent-Zahlen auf rund 32 Euro und liegt seit Jahresbeginn rund 39 Prozent im Minus. Die Prosus Aktienanalyse zeigt, was die Tencent-Zahlen bedeuten, wie das Geschäft aufgebaut ist und was die Prosus Aktienprognose der Analysten trägt.
Der Auslöser
Was ist bei der Prosus Aktie passiert?
Prosus hält eine große Beteiligung an Tencent. Wenn Tencent enttäuscht, schlägt das auf den Wert der Holding durch – und genau das passierte am Mittwoch.
Tencent hat am 18. November seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Renminbi, Analysten hatten im Schnitt 210,5 Milliarden erwartet (goldesel). Das operative Ergebnis nach IFRS sank um 7 Prozent auf 59,1 Milliarden Renminbi, nach Non-IFRS um 6 Prozent auf 68,1 Milliarden. Der Nettogewinn der Aktionäre legte nur um 0,8 Prozent auf 63,6 Milliarden Renminbi zu. Besonders im Fokus stehen die Investitionen: 65,1 Milliarden Renminbi (plus 225 Prozent), laut finanzen.net rund 47 Prozent über dem Konsens. Die Finanztabellen nennen mit 81,4 Milliarden Renminbi eine andere Messgröße. Der freie Cashflow war laut Investing.com das zweite Quartal in Folge negativ; eine Bloomberg-Kreditanalystin hält kurzfristig eine Nettoverschuldung für möglich.
Offen bleibt der genaue Ablauf des Tages: Die Prosus Aktie fiel nach Angaben mehrerer Quellen schon am Vormittag, während Tencent laut PR Newswire erst um 20:59 Uhr Hongkonger Zeit (13:59 Uhr MEZ) berichtete. Die Quellen verweisen auf die Tencent-Zahlen als Auslöser, ohne diesen Zeitversatz zu erklären. Eine Reaktion der Tencent-Aktie auf die Zahlen liegt noch nicht belegt vor.
Das Geschäft
Was steckt hinter der Prosus Aktie?
Prosus ist eine Beteiligungsholding mit Sitz in Amsterdam. Größter Wert ist der Tencent-Anteil, der zum 30. September 2025 bei 22,8 Prozent lag (Prosus-Halbjahreszahlen, Old Mutual). Daneben stehen operative Beteiligungen wie der Lieferdienst iFood in Brasilien, die Kleinanzeigen-Plattform OLX und der Indien-Portfolioanteil Swiggy. Just Eat Takeaway wurde übernommen und am 17. November 2025 von der Börse genommen. Zur Finanzierung eines Aktienrückkaufprogramms verkauft Prosus regelmäßig Tencent-Aktien: Im Halbjahr bis 30. September 2025 waren es Anteile im Wert von 4,6 Milliarden Dollar.
Der Rückkauf läuft seit Juni 2022; bis Ende September 2025 flossen rund 42 Milliarden Dollar zurück an Anleger, nach der FY26-Meldung 46 Milliarden. Geplant waren zuletzt 6 bis 7 Milliarden Dollar jährlich.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Zahlen in der Prosus Aktienanalyse?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 31. März 2026, gemeldet am 29. Juni 2026) stieg der Umsatz des Ökosystems um 57 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow erreichte ein Rekordniveau von 1,5 Milliarden Dollar, der Core Headline Gewinn je Aktie legte um 24 Prozent zu. Im Halbjahr bis September 2025 wuchs der E-Commerce-Umsatz um 22 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar; der freie Cashflow lag bei 1,3 Milliarden Dollar, inklusive der Tencent-Dividende – ohne sie nur bei rund 59 Millionen Dollar. Die Halbjahreszahlen bis September 2026 stehen noch aus.
|Kennzahl
|Wert
|Zeitraum
|Ökosystem-Umsatz
|9,7 Mrd. USD (plus 57 %)
|Geschäftsjahr bis 31.3.2026
|Freier Cashflow
|1,5 Mrd. USD (Rekord)
|Geschäftsjahr bis 31.3.2026
|Core Headline EPS
|plus 24 %
|Geschäftsjahr bis 31.3.2026
|E-Commerce-Umsatz
|3,6 Mrd. USD (plus 22 %)
|Halbjahr bis 30.9.2025
|Netto-Cash
|1,8 Mrd. USD
|Halbjahr bis 30.9.2025
|Tencent-Anteil
|22,8 %
|Stand 30.9.2025
Halbjahr bis 30.9.2025 und Geschäftsjahr bis 31.3.2026; die Halbjahreszahlen 2026 stehen noch aus.
Quelle: Prosus (Halbjahres- und Jahresmeldung), Investing.com, Old Mutual
Zur Bewertung: Der Abschlag auf den Substanzwert ist das zentrale Thema. Nach Investing.com nennt Morgan Stanley für den Tencent-Anteil allein einen Abschlag von 23 Prozent (März 2026), nach 15 Prozent im November 2025 und rund 7 Prozent im Juli 2025; Citi rechnet im Bear-Case mit 30 Prozent. Den Gesamtabschlag zum aktuellen Kurs nennen die Quellen nicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis geben die Daten von Investing.com (Stand 23. Oktober) mit 7,9 beziehungsweise 6,9 an, je nach Tabelle – die Angaben widersprechen sich. Die Marktkapitalisierung lag bei 72,21 Milliarden Euro (Kurs 34,17 Euro, 23. Oktober); beim aktuellen Kurs wären es rechnerisch rund 68 Milliarden Euro (eigene Rechnung). Die Dividende gibt Prosus für FY26 mit 28 Euro-Cent an, Investing.com nennt 0,3134 Euro – die Werte passen nicht zusammen.
Die Stimmen der Analysten
Wie sieht die Prosus Aktienprognose der Analysten aus?
Nach Investing.com (18. November) sehen 19 Analysten im Schnitt ein Kursziel von 58,47 Euro bei einer Spanne von 37 bis 72 Euro. MarketScreener nannte am 19. Oktober für 18 Analysten ein Konsensurteil „Buy“ mit einem durchschnittlichen Ziel von 60,72 Euro (Spanne 40 bis 80 Euro). Eine Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen liegt nicht belegt vor; ebenso fehlen datierte Einstufungen nach den heutigen Tencent-Zahlen.
|Quelle (Stand)
|Analysten
|Ø-Kursziel
|Investing.com (18.11.2026)
|19
|58,47 EUR (Spanne 37 bis 72)
|MarketScreener (19.10.2026)
|18, Konsens Buy
|60,72 EUR (Spanne 40 bis 80)
Kursziele Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Teils vor dem heutigen Kursrutsch entstanden.
Quelle: Investing.com (18.11.2026), MarketScreener (19.10.2026)
Beide Durchschnittswerte liegen rund 80 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das zeigt, wie weit Markt und Analystenkreis auseinanderliegen – nicht, dass die Ziele erreicht werden.
Der Chart
Was zeigt der Chart der Prosus Aktie?
Die Aktie ist von 62,18 Euro (13. November 2025) auf rund 32 Euro gefallen. Die 52-Wochen-Marke bei 33,32 Euro (Stand Oktober) wurde unterschritten; das Hoch lag bei 63,94 Euro. Vor dem heutigen Tag standen 35,70 Euro (19. Oktober), 34,17 Euro (23. Oktober) und 34,26 Euro (17. November) zu Buche. Investing.com meldete im Oktober für die gleitenden Durchschnitte „Strong Sell“-Signale. Konkrete Unterstützungen und Widerstände sind in den Quellen nicht belegt.
Pro und Contra
Chancen und Risiken: Was spricht für und gegen die Prosus Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Prosus Aktienprognose – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Kern zwei Linien. Die erste: Die hohen KI-Investitionen von Tencent sind Vorleistungen, die sich später in Cloud- und Werbeumsätzen auszahlen; dann würde der Abschlag zum Substanzwert schrumpfen und die Analystenziele um 58 bis 61 Euro blieben die Orientierung. Die zweite: Tencent bleibt über Jahre Cash-Verbraucher, der Abschlag der Holding weitet sich aus – Citi spielt im Bear-Case 30 Prozent durch. Entscheidend sind die kommenden Tencent-Zahlen und das Tempo des Prosus-Rückkaufs.
Termine
Was Anleger bei der Prosus Aktie jetzt beobachten
Halbjahreszahlen von Prosus: Im Vorjahr kamen sie am 24. November; ein bestätigter Termin für 2026 lag nicht vor.
Analystenupdates: Neue Einstufungen und Ziele nach den Tencent-Zahlen.
Tencent-Aktie: Die Reaktion nach der Veröffentlichung der Zahlen.
Rückkaufprogramm: Tempo und Finanzierung über weitere Tencent-Verkäufe.
FAQ
Häufige Fragen zur Prosus Aktie
Warum fällt die Prosus Aktie? Die Quellen nennen die schwachen Tencent-Zahlen mit einem Umsatz unter Konsens, sinkendem operativem Ergebnis und stark steigenden Investitionen als Auslöser. Der zeitliche Ablauf ist nicht abschließend geklärt.
Wie hoch ist das Kursziel in der Prosus Aktienprognose? Investing.com nennt im Schnitt 58,47 Euro (19 Analysten), MarketScreener 60,72 Euro (Stand 19. Oktober). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist der Tencent-Anteil von Prosus? Er lag zum 30. September 2025 bei 22,8 Prozent; einen aktuelleren Wert hatten die Quellen nicht.
Zahlt Prosus eine Dividende? Ja; Prosus nennt für FY26 28 Euro-Cent, Investing.com nennt 0,3134 Euro bei rund 0,8 Prozent Rendite. Die Angaben widersprechen sich.
Wann kommen die nächsten Zahlen zur Prosus Aktienanalyse? Die Halbjahreszahlen kamen 2025 am 24. November; ein Termin für 2026 ist unbestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.