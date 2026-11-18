Tencent hat am 18. November seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Renminbi, Analysten hatten im Schnitt 210,5 Milliarden erwartet (goldesel). Das operative Ergebnis nach IFRS sank um 7 Prozent auf 59,1 Milliarden Renminbi, nach Non-IFRS um 6 Prozent auf 68,1 Milliarden. Der Nettogewinn der Aktionäre legte nur um 0,8 Prozent auf 63,6 Milliarden Renminbi zu. Besonders im Fokus stehen die Investitionen: 65,1 Milliarden Renminbi (plus 225 Prozent), laut finanzen.net rund 47 Prozent über dem Konsens. Die Finanztabellen nennen mit 81,4 Milliarden Renminbi eine andere Messgröße. Der freie Cashflow war laut Investing.com das zweite Quartal in Folge negativ; eine Bloomberg-Kreditanalystin hält kurzfristig eine Nettoverschuldung für möglich.

Offen bleibt der genaue Ablauf des Tages: Die Prosus Aktie fiel nach Angaben mehrerer Quellen schon am Vormittag, während Tencent laut PR Newswire erst um 20:59 Uhr Hongkonger Zeit (13:59 Uhr MEZ) berichtete. Die Quellen verweisen auf die Tencent-Zahlen als Auslöser, ohne diesen Zeitversatz zu erklären. Eine Reaktion der Tencent-Aktie auf die Zahlen liegt noch nicht belegt vor.