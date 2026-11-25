Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) ist am Mittwochmorgen der größte AEX Verlierer. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die Prosus-Aktie 3,23 Prozent auf 29,795 Euro (Stand 09:29 Uhr) und rutscht damit unter die Marke von 30 Euro. Auslöser sind die Halbjahreszahlen, die der Technologie-Investor um 8 Uhr vorgelegt hat. Sie zeigen kräftiges Wachstum, aber eine schwächere Ertragslage als erhofft.
Prosus-Aktie größter AEX Verlierer: Minus 3,2 Prozent – Halbjahreszahlen enttäuschen beim operativen Gewinn
Die Prosus-Aktie ist größter AEX Verlierer: minus 3,23 Prozent auf 29,795 Euro. Der Umsatz springt um fast 60 Prozent, doch das bereinigte EBITDA verfehlt die Erwartungen.
Die Gründe für den Kursverlust
Prosus-Aktie: Wachstum gekauft, Gewinn geopfert
Die Zahlen von Prosus haben zwei Gesichter. Der Markt schaut am Mittwoch auf das schwächere.
Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 von 3,62 auf 5,75 Milliarden Dollar, vor allem durch Zukäufe wie den Lieferdienst Just Eat Takeaway. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,01 Dollar über der Markterwartung von 1,94 Dollar. Doch das bereinigte EBITDA blieb mit 393 Millionen Dollar unter den erwarteten 416 Millionen Dollar. Operativ rutschte der Konzern von 219 Millionen Dollar Gewinn in einen Verlust von 133 Millionen Dollar. Der Nettogewinn sank von 5,63 auf 4,1 Milliarden Dollar.
Operatives Ergebnis unter den Erwartungen
Hohe Investitionen in das Liefergeschäft drücken die Marge. Reuters spricht von einer Gewinnverfehlung.
Weniger Gewinn aus Tencent-Verkäufen
Prosus verkaufte weniger Tencent-Aktien als im Vorjahr. Der Veräußerungsgewinn fiel um 2,5 Milliarden Dollar niedriger aus.
Schwächerer Cashflow
Der freie Cashflow sank von 1,30 auf 1,06 Milliarden Dollar.
Schwaches Technologieumfeld
Auch die Chipwerte ASM International, Besi und ASML verloren im frühen Handel bis zu 2,5 Prozent.
Einordnung
Hoher Abschlag, viel Arbeit im Liefergeschäft
Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren. Gemessen am Konsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie beträgt der Abschlag inzwischen rund 44 Prozent. Prosus kauft deshalb laufend eigene Aktien zurück. Im Liefergeschäft gibt es erste Fortschritte: Bei Just Eat Takeaway wuchsen die Bestellungen im September erstmals seit 55 Monaten wieder. In Brasilien hält die Tochter iFood rund 80 Prozent Marktanteil. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres stellt Prosus mehr Profitabilität und Cashflow in Aussicht.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute größter AEX Verlierer?
Das bereinigte EBITDA im Halbjahr lag unter den Erwartungen, der Konzern schrieb operativ einen Verlust und der Nettogewinn sank.
Wie stark fällt die Prosus-Aktie?
Um 3,23 Prozent auf 29,795 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Handelssymbol PRX, US-Handelssymbol PROSY.
Warum sank der Nettogewinn von Prosus?
Prosus verkaufte weniger Tencent-Aktien als im Vorjahr. Der Gewinn daraus fiel um 2,5 Milliarden Dollar niedriger aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.