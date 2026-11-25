Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren. Gemessen am Konsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie beträgt der Abschlag inzwischen rund 44 Prozent. Prosus kauft deshalb laufend eigene Aktien zurück. Im Liefergeschäft gibt es erste Fortschritte: Bei Just Eat Takeaway wuchsen die Bestellungen im September erstmals seit 55 Monaten wieder. In Brasilien hält die Tochter iFood rund 80 Prozent Marktanteil. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres stellt Prosus mehr Profitabilität und Cashflow in Aussicht.