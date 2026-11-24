Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Verlierer?

Die Aktie folgt der schwachen Technologiestimmung und der Abhängigkeit von Tencent. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie stark fällt die Prosus-Aktie?

Um 1,83 Prozent auf 30,895 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).

Wann legt Prosus Zahlen vor?

Die Halbjahreszahlen sind laut Marktberichten für den 25. November angekündigt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Prosus-Aktie?

ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Handelssymbol PRX, US-Handelssymbol PROSY.