Prosus ist nur ein halber Tech-Konzern, die andere Hälfte heißt Tencent: Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) gehört am Dienstag zu den AEX Verlierern. Im Amsterdamer Handel verliert die Aktie der Beteiligungsgesellschaft 1,83 Prozent auf 30,895 Euro (Stand 14:47 Uhr). Zum Wochenstart hatte die Prosus-Aktie von der Erholung der Technologiewerte profitiert, nun gibt sie einen Teil davon wieder ab.
Prosus-Aktie AEX Verlierer: Minus 1,8 Prozent – Tencent-Sorgen vor den Halbjahreszahlen
Die Prosus-Aktie ist AEX Verlierer: minus 1,83 Prozent auf 30,895 Euro. Warum Tencent den Kurs belastet und worauf Anleger vor den Halbjahreszahlen achten.
Die Gründe für den Kursverlust
Prosus-Aktie: Tencent bestimmt die Richtung
Prosus lebt vom Wert der Beteiligung an Tencent. Schwankungen beim chinesischen Technologiekonzern übertragen sich deshalb fast eins zu eins auf die Aktie.
Ein Prosus-eigener Auslöser liegt am Dienstag nicht vor. Die Aktie bleibt an das Tencent-Umfeld und die Technologiestimmung gekoppelt. Schon im August hatte Prosus nachgegeben, als Tencent im zweiten Quartal mit dem Nettogewinn die Erwartungen verfehlte. Zusätzlich halten sich Anleger vor den Halbjahreszahlen von Prosus zurück, die für den 25. November angekündigt sind.
Tencent-Abhängigkeit
Ein großer Teil des Prosus-Werts hängt an der Beteiligung an Tencent. Jede Schwäche beim chinesischen Konzern belastet die Aktie.
Zurückhaltung vor den Zahlen
Vor den Halbjahreszahlen am 25. November gehen viele Anleger kein Risiko ein.
Schwache Technologiestimmung
Die Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten ziehen die Prosus-Aktie mit nach unten.
Was Anleger jetzt beachten
Aktienrückkauf, E-Commerce und die Rabatt-Frage
Prosus finanziert seit Jahren Aktienrückkäufe mit dem Verkauf von Tencent-Aktien. Nach Unternehmensangaben hat das den Abschlag der Prosus-Aktie zum Wert der Beteiligungen deutlich verringert. Zugleich baut Prosus das Geschäft mit Online-Plattformen aus, darunter die Übernahme des Lieferdienstes Just Eat Takeaway. Wie sich das auszahlt, dürfte die Halbjahresbilanz zeigen.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Verlierer?
Die Aktie folgt der schwachen Technologiestimmung und der Abhängigkeit von Tencent. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark fällt die Prosus-Aktie?
Um 1,83 Prozent auf 30,895 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wann legt Prosus Zahlen vor?
Die Halbjahreszahlen sind laut Marktberichten für den 25. November angekündigt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Handelssymbol PRX, US-Handelssymbol PROSY.
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