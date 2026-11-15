Prosus Aktie: 40 Prozent unter dem eigenen Substanzwert, Kurs minus 5 Prozent – Aktienanalyse: Schnäppchen oder Tencent-Falle?

Es ist eines der größten Rätsel an Europas Börsen. Prosus beziffert den Wert seiner Beteiligungen abzüglich Schulden auf 61,40 Euro je Aktie. Die Prosus Aktie notierte am Mittwoch bei rund 37 Euro – ein Abschlag von rund 40 Prozent. Und in dieser Woche wurde es nicht besser: Mit einem Minus von 4,97 Prozent ist die Internet-Holding der drittgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50, auf Jahressicht steht ein Minus von fast 43 Prozent. Diese Prosus Aktienanalyse zeigt, warum der Markt so skeptisch ist und was die Prosus Aktienprognose bestimmt.