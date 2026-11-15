Es ist eines der größten Rätsel an Europas Börsen. Prosus beziffert den Wert seiner Beteiligungen abzüglich Schulden auf 61,40 Euro je Aktie. Die Prosus Aktie notierte am Mittwoch bei rund 37 Euro – ein Abschlag von rund 40 Prozent. Und in dieser Woche wurde es nicht besser: Mit einem Minus von 4,97 Prozent ist die Internet-Holding der drittgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50, auf Jahressicht steht ein Minus von fast 43 Prozent. Diese Prosus Aktienanalyse zeigt, warum der Markt so skeptisch ist und was die Prosus Aktienprognose bestimmt.
Prosus Aktie: 40 Prozent unter dem eigenen Substanzwert, Kurs minus 5 Prozent – Aktienanalyse: Schnäppchen oder Tencent-Falle?
Die Prosus Aktie verliert 4,97 Prozent und ist der drittgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50 der Woche. Auf Jahressicht steht ein Minus von fast 43 Prozent – obwohl der Substanzwert je Aktie bei über 61 Euro liegt. Unsere Prosus Aktienanalyse erklärt die Tencent-Abhängigkeit, den riesigen Abschlag, das Rückkaufprogramm und was die Prosus Aktienprognose vor den Halbjahreszahlen bestimmt.
Das Geschäftsmodell
Eine Holding, ein Riese: warum alles an Tencent hängt
Wer die Prosus Aktie kauft, kauft vor allem ein Stück des chinesischen Technologiekonzerns Tencent – mit Abschlag.
Von den Beteiligungen im Wert von 149,5 Milliarden Dollar entfallen allein 109,4 Milliarden Dollar auf Tencent. Dazu kommen Geschäfte in Europa im Wert von 16 Milliarden Dollar – etwa die Kleinanzeigenplattform OLX –, Lateinamerika mit 8,3 Milliarden und Indien mit 7,9 Milliarden Dollar. Abzüglich Nettoschulden von 7,5 Milliarden Dollar ergibt sich ein Substanzwert von 142 Milliarden Dollar. Die Kursentwicklung der Prosus Aktie folgt deshalb oft eng der Tencent-Aktie: Anfang November stieg Prosus um 4 Prozent, nachdem Tencent ein neues KI-Modell vorgestellt hatte.
Rückkauf ohne Ende
Prosus kauft im Rahmen eines unbefristeten Programms laufend eigene Aktien zurück – zuletzt 2,78 Millionen Stück zwischen dem 2. und 6. November zu durchschnittlich 36,60 Euro. Finanziert wird das unter anderem durch Verkäufe von Tencent-Aktien.
Ausschüttung
Für das Geschäftsjahr 2026 erhalten N-Aktionäre 0,28 Euro je Aktie, standardmäßig als Kapitalrückzahlung. Die Wahlfrist für eine Dividende läuft bis 25. November, gezahlt wird am 3. Dezember.
Portfolio im Umbau
Prosus verkaufte Anteile an Delivery Hero und Remitly und investierte in den indischen Fahrdienst Rapido und den Krankenversicherer Alan.
Die Bewertung
40 Prozent Abschlag: warum der Markt nicht glaubt
Holdinggesellschaften werden fast immer mit Abschlag gehandelt – Anleger zahlen für Kosten, Steuern und fehlende Kontrolle. Bei Prosus kommt das China-Risiko hinzu: Regulierung, geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit von einem einzigen Wert. Die Analysten sehen dennoch deutliches Potenzial. JPMorgan nennt 71 Euro bei „Overweight“, Citi 52 Euro bei „Buy“, Morgan Stanley 51 Euro bei „Overweight“. Der Großteil der erfassten Häuser rät zum Kauf. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Prosus Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Abschlag schrumpft
Starke Halbjahreszahlen Ende November, eine Tencent-Erholung und weitere Rückkäufe verkleinern den Abschlag zum Substanzwert.
Szenario 2: Gefangen im Abschlag
Die Rückkäufe stützen, doch das China-Risiko bleibt. Die Aktie pendelt um die Marke von 35 bis 38 Euro.
Szenario 3: Neue China-Sorgen
Regulierung oder geopolitische Spannungen belasten Tencent – und damit Prosus doppelt.
Häufige Fragen zur Prosus Aktienanalyse
Warum gehört die Prosus Aktie zu den Verlierern der Woche?
Die Aktie bleibt eng an Tencent und die Stimmung gegenüber China gekoppelt und verlor 4,97 Prozent. Zudem stand eine Kapitalrückzahlung von 0,28 Euro je Aktie an.
Wie hoch ist der Substanzwert?
Prosus beziffert ihn zum 6. November 2026 auf 61,40 Euro je Aktie.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Halbjahreszahlen sind für Ende November angekündigt.
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