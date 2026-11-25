Die Prosus Aktie (ISIN: NL0013654783, FSE: 1TY, Amsterdam: PRX) gehört am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Der Kurs fällt um 2,92% auf 29,89 Euro und rutscht damit unter die Marke von 30 Euro. Auslöser sind die Halbjahreszahlen, die der Technologieinvestor am Morgen vorgelegt hat.
Prosus Aktie -2,92%: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag nach Halbjahreszahlen - Tencent-Effekt und EBITDA-Miss
Die Prosus Aktie verliert am Mittag 2,92% auf 29,89 Euro und ist Euro Stoxx 50 Verlierer. Das bereinigte EBITDA verfehlt die Erwartungen, der Nettogewinn sinkt. Die Hintergründe der Halbjahreszahlen.
Zahlen
Prosus Aktie: Umsatz wächst, Gewinn schrumpft
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026/27 stieg der Umsatz von 3,62 auf 5,75 Milliarden US-Dollar, vor allem durch Zukäufe wie Just Eat Takeaway. Das bereinigte EBITDA verfehlte mit 393 Millionen US-Dollar die erwarteten 416 Millionen. Positiv überraschte das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,01 US-Dollar nach erwarteten 1,94 US-Dollar.
|Kennzahl
|Aktuell
|Vorjahr
|Umsatz
|5,75 Mrd. $
|3,62 Mrd. $
|Nettogewinn
|4,1 Mrd. $
|5,63 Mrd. $
|Operatives Ergebnis
|-133 Mio. $
|+219 Mio. $
|Freier Cashflow
|1,06 Mrd. $
|1,30 Mrd. $
Zahlen laut Prosus und Reuters, in US-Dollar.
Quelle: aktiencheck.de, Reuters
Der Nettogewinn sank, weil Prosus weniger Tencent-Anteile verkauft hat: Der Veräußerungsgewinn lag um 2,5 Milliarden US-Dollar niedriger. Hohe Investitionen in den Lieferdienst Just Eat Takeaway drücken zusätzlich die Marge.
Hintergrund
Tencent und die Tech-Schwäche
Prosus hält noch etwas mehr als 22% an Tencent, deren Wert den Kurs wesentlich prägt. Das Tencent-Paket ist laut dpa-Bericht noch etwas mehr als 80 Milliarden Euro wert, Prosus selbst kommt auf knapp 68 Milliarden Euro. Zusätzlich belastet die allgemeine Schwäche der Technologiewerte.
Lichtblick Just Eat Takeaway
Im September stiegen die Bestellungen erstmals seit 55 Monaten wieder.
iFood stark
Die Tochter hält in Brasilien rund 80% Marktanteil.
Hoher Bewertungsabschlag
Gegenüber dem Konsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie liegt der Abschlag bei rund 44%.
Die Prosus Aktie muss als Euro Stoxx 50 Verlierer zeigen, dass die versprochene Profitabilität im zweiten Halbjahr kommt.
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