Prosus Aktie -2,92%: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag nach Halbjahreszahlen - Tencent-Effekt und EBITDA-Miss

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 12:37 2 Min.

Die Prosus Aktie verliert am Mittag 2,92% auf 29,89 Euro und ist Euro Stoxx 50 Verlierer. Das bereinigte EBITDA verfehlt die Erwartungen, der Nettogewinn sinkt. Die Hintergründe der Halbjahreszahlen.

Bild: Wikimedia Commons

Die Prosus Aktie (ISIN: NL0013654783, FSE: 1TY, Amsterdam: PRX) gehört am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Der Kurs fällt um 2,92% auf 29,89 Euro und rutscht damit unter die Marke von 30 Euro. Auslöser sind die Halbjahreszahlen, die der Technologieinvestor am Morgen vorgelegt hat. Prosus Aktie am Mittag -2,92% Bereinigtes EBITDA, Erwartung 416 Mio. $ 393 Mio. $ Umsatz im Halbjahr, Vorjahr 3,62 Mrd. $ 5,75 Mrd. $ Kursminus seit Jahresbeginn -40% Quelle : Prosus, Reuters, aktiencheck.de, Stand 25.11.2026 Zahlen Prosus Aktie: Umsatz wächst, Gewinn schrumpft Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026/27 stieg der Umsatz von 3,62 auf 5,75 Milliarden US-Dollar, vor allem durch Zukäufe wie Just Eat Takeaway. Das bereinigte EBITDA verfehlte mit 393 Millionen US-Dollar die erwarteten 416 Millionen. Positiv überraschte das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,01 US-Dollar nach erwarteten 1,94 US-Dollar. Prosus Halbjahreszahlen bis 30. September 2026 Kennzahl Aktuell Vorjahr Umsatz 5,75 Mrd. $ 3,62 Mrd. $ Nettogewinn 4,1 Mrd. $ 5,63 Mrd. $ Operatives Ergebnis -133 Mio. $ +219 Mio. $ Freier Cashflow 1,06 Mrd. $ 1,30 Mrd. $ Zahlen laut Prosus und Reuters, in US-Dollar. Quelle : aktiencheck.de, Reuters Der Nettogewinn sank, weil Prosus weniger Tencent-Anteile verkauft hat: Der Veräußerungsgewinn lag um 2,5 Milliarden US-Dollar niedriger. Hohe Investitionen in den Lieferdienst Just Eat Takeaway drücken zusätzlich die Marge. Hintergrund Tencent und die Tech-Schwäche Prosus hält noch etwas mehr als 22% an Tencent, deren Wert den Kurs wesentlich prägt. Das Tencent-Paket ist laut dpa-Bericht noch etwas mehr als 80 Milliarden Euro wert, Prosus selbst kommt auf knapp 68 Milliarden Euro. Zusätzlich belastet die allgemeine Schwäche der Technologiewerte. 01 Lichtblick Just Eat Takeaway Im September stiegen die Bestellungen erstmals seit 55 Monaten wieder. 02 iFood stark Die Tochter hält in Brasilien rund 80% Marktanteil. 03 Hoher Bewertungsabschlag Gegenüber dem Konsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie liegt der Abschlag bei rund 44%. Risiken Der operative Verlust zeigt, dass der Umbau noch Geld kostet.

Die Aktie hängt stark an Tencent und am Sentiment für chinesische Tech-Werte.

Prosus verlor binnen einer Woche gut 10%. Die Prosus Aktie muss als Euro Stoxx 50 Verlierer zeigen, dass die versprochene Profitabilität im zweiten Halbjahr kommt.

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