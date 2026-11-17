Großer Abstand nach dem Kursrutsch: Barclays-Analyst Eddie Kim bestätigt für die ProPetro-Aktie das Rating „Overweight“ und nennt ein Kursziel von 15 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 7,21 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 108 Prozent.
ProPetro-Aktie: Halbiert seit dem Frühjahr – Barclays sieht mehr als eine Verdopplung
Barclays-Analyst Eddie Kim bleibt bei „Overweight“ für die ProPetro-Aktie und nennt ein Kursziel von 15 US-Dollar. Das liegt mehr als doppelt so hoch wie der Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- ProPetro Holding Corp.
- Handelssymbol
- PUMP (NYSE)
- Analyst
- Eddie Kim
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 15 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur ProPetro-Aktie
Ölfelddienstleister unter Druck – Kim bleibt optimistisch
Eddie Kim hält an seiner Kaufempfehlung fest, auch wenn das Kursziel zuletzt gesunken ist.
ProPetro erbringt Fracking- und Bohrdienstleistungen vor allem im Permian-Becken in Texas und baut daneben ein Geschäft mit Stromerzeugung auf.
Barclays hatte die Aktie im Mai auf „Overweight“ hochgestuft und das Ziel damals auf 23 US-Dollar angehoben. Im Oktober senkte die Bank das Ziel auf 17 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Eddie Kim zu lesen ist:
Kaufempfehlung
Barclays bleibt bei „Overweight“.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt mehr als doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom 16. November.
Mehrfach gesenkt
Das Ziel lag im Mai noch bei 23 US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Aktie halbiert
Die Aktie notierte im Frühjahr noch bei rund 16 US-Dollar und hat sich seitdem mehr als halbiert.
Das Geschäft hängt stark von den Investitionen der Ölproduzenten in neue Bohrungen ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Eddie Kim. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 15 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ProPetro Holding Corp. (PUMP): Kaufen, Kursziel 15,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Eddie Kim, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Eddie Kim, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.