ProPetro erbringt Fracking- und Bohrdienstleistungen vor allem im Permian-Becken in Texas und baut daneben ein Geschäft mit Stromerzeugung auf.

Barclays hatte die Aktie im Mai auf „Overweight“ hochgestuft und das Ziel damals auf 23 US-Dollar angehoben. Im Oktober senkte die Bank das Ziel auf 17 US-Dollar.