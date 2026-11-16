Rekord beim Vertrieb: Truist-Analyst Jailendra Singh bleibt bei „Buy“ für die Progyny-Aktie und hebt das Kursziel von 36 auf 42 US-Dollar. Zum Kurs von 36,47 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 15 Prozent. Progyny organisiert für Arbeitgeber Leistungen rund um Kinderwunsch und Familienplanung.
Progyny-Aktie: Truist-Analyst Jailendra Singh bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 42 Dollar
Truist-Analyst Jailendra Singh bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Progyny und hebt das Kursziel von 36 auf 42 US-Dollar. Zum Kurs von 36,47 US-Dollar sind das rund 15 Prozent Potenzial. Der Anbieter von Kinderwunsch-Leistungen gewann so viele neue Versicherte wie nie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Progyny, Inc.
- Handelssymbol
- PGNY (Nasdaq)
- Analyst
- Jailendra Singh
- Bank
- Truist Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 42 US-Dollar (zuvor 36 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Progyny-Aktie
Rekordquartal und höhere Prognose – Singh erhöht das Ziel
Jailendra Singh hebt sein Kursziel nach starken Zahlen deutlich an.
Progyny steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 9 Prozent auf 341,3 Millionen US-Dollar. Der Gewinn stieg auf 26,3 Millionen US-Dollar nach 13,9 Millionen US-Dollar.
Zum dritten Mal in Folge hob Progyny die Jahresprognose an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2,09 bis 2,13 US-Dollar erreichen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Jailendra Singh zu lesen ist:
Rekord bei Neukunden
In der Vertriebssaison gewann Progyny 1,3 Millionen neue Versicherte, so viele wie nie zuvor.
Treue Kunden
Die Kundenbindung lag erneut bei fast 100 Prozent.
Aktienrückkäufe
2026 kaufte Progyny bisher fast 11 Millionen eigene Aktien zurück.
Weniger Konkurrenz
Laut Management zieht sich ein zweiter Wettbewerber deutlich zurück.
Neue Kunden zahlen erst 2027
Die neuen Kunden starten meist im ersten Quartal. Ihr Umsatzbeitrag kommt daher erst im nächsten Jahr.
Progyny hat keine Schulden und verfügte Ende September über 196 Millionen US-Dollar an Barmitteln.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Jailendra Singh. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 42 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Progyny, Inc. (PGNY): Kaufen, Kursziel 42,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jailendra Singh, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jailendra Singh, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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