Progyny-Aktie: Truist-Analyst Jailendra Singh bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 42 Dollar

Progyny steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 9 Prozent auf 341,3 Millionen US-Dollar. Der Gewinn stieg auf 26,3 Millionen US-Dollar nach 13,9 Millionen US-Dollar.

Zum dritten Mal in Folge hob Progyny die Jahresprognose an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2,09 bis 2,13 US-Dollar erreichen.