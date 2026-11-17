PROG Holdings bietet über die Tochter Progressive Leasing Mietkauf-Finanzierungen für Möbel, Elektronik und Haushaltsgeräte an.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 719,7 Millionen US-Dollar, das Unternehmen hob die Jahresprognose an. Loop Capital hatte die Aktie bereits im Sommer von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft.