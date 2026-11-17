Viel Luft bleibt nicht: Loop Capital bleibt laut Ratingübersicht bei „Hold“ für die PROG-Aktie und nennt ein Kursziel von 40 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 39,61 US-Dollar am 16. November entspricht das einem Abstand von rund 1 Prozent.
PROG-Aktie: Kurs am Ziel – Loop Capital bleibt zurückhaltend
Der Mietkauf-Anbieter PROG notiert praktisch auf dem Kursziel von Loop Capital. Die Bank bleibt laut Ratingübersicht bei „Hold“ und 40 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- PROG Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- PRG (NYSE)
- Analyst
- Casey Coa… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Loop Capital
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 40 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Loop Capital zur PROG-Aktie
Starke Zahlen, begrenzter Spielraum – Loop bleibt neutral
Loop Capital sieht nach dem Kursanstieg kaum noch Potenzial.
PROG Holdings bietet über die Tochter Progressive Leasing Mietkauf-Finanzierungen für Möbel, Elektronik und Haushaltsgeräte an.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 719,7 Millionen US-Dollar, das Unternehmen hob die Jahresprognose an. Loop Capital hatte die Aktie bereits im Sommer von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Loop-Capital-Analyst Casey Coa… zu lesen ist:
Ziel erreicht
Das Kursziel liegt praktisch auf Höhe des Kurses.
Starkes Wachstum
Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um 19 Prozent.
Prognose angehoben
PROG erhöhte die Jahresziele für Umsatz und Gewinn.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Margen unter Beobachtung
Trotz starker Umsätze achteten Anleger zuletzt auf den Druck auf die Margen.
Das Geschäft hängt von der Zahlungsfähigkeit von Kunden mit schwächerer Bonität ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Loop Capital Markets LLC, Analyst Casey Coa… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 40 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.loopcapital.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PROG Holdings, Inc. (PRG): Halten, Kursziel 40,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Casey Coa… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Loop Capital Markets LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Casey Coa… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Loop Capital Markets LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.