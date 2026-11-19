Wenn Procter & Gamble heute Abend die Türen zu seinem Investor Day öffnet, geht es um mehr als eine Routineveranstaltung: Die Procter & Gamble Aktie (Ticker PG, ISIN US7427181091) steht nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, seit Jahresbeginn liegt sie rund 20 Prozent im Plus, und Analysten heben reihenweise ihre Kursziele an. Am Donnerstag, 19. November 2026, beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr New Yorker Zeit, das ist 20 Uhr MEZ. In dieser Procter & Gamble Aktienanalyse ordnen wir ein, was der Konsumgüterriese vorstellen könnte, wie die Zahlen aussehen und was die Procter & Gamble Aktienprognose der Profis hergibt.
Procter & Gamble Aktienanalyse: Investor Day am Abend, Aktie nahe 52-Wochen-Hoch – was verspricht der Konsumriese Anlegern jetzt?
Procter & Gamble hält heute Abend (20 Uhr MEZ) seinen Investor Day. Die Procter & Gamble Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Hoch, Wells Fargo hob das Ziel auf 188 Dollar. Unsere Procter & Gamble Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Dividende und die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten.
Procter & Gamble Aktie auf einen Blick
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- Ticker
- PG (NYSE)
- ISIN
- US7427181091
- 52-Wochen-Spanne
- 137,62 bis 170,73 USD (Stand 13.11.2026)
- CEO
- Shailesh Jejurikar
- Dividendenrendite
- rund 2,6 %
Stand: 18.11.2026, Kurs Lang & Schwarz, 14:16 Uhr MEZ
Investor Day heute Abend
CEO Shailesh Jejurikar und CFO Andre Schulten stellen Strategie und langfristige Transformation vor. Konkrete Ziele wurden vorab nicht genannt.
Rekordnah, aber nicht billig
Das erwartete KGV liegt laut Marktdaten bei rund 23 bis 24, die Dividendenrendite bei rund 2,6 Prozent.
Kostenwelle voraus
Das Management rechnet im Geschäftsjahr 2027 mit rund 1,4 Milliarden Dollar Belastung nach Steuern durch Rohstoffe, Energie und Transport.
Der Auslöser
Was ist bei der Procter & Gamble Aktie los?
P&G hat die Einladung zum Investor Day am 5. November 2026 verschickt. Der Titel der Veranstaltung: Strategie und langfristige Transformation, mit dem Ziel eines ausgewogenen Wachstums und Wertschöpfung. Ein Live-Webcast läuft auf der Investor-Relations-Seite des Konzerns, danach gibt es ein Replay. Marktteilnehmer erwarten Aussagen zu Wachstumszielen, Kostenprogrammen und Kapitalrückflüssen, belegt ist das bislang nicht; offizielle Zahlen nennt der Konzern erst im Webcast.
Parallel dazu laufen die Analysten-Updates: Wells Fargo hob am 18. November das Kursziel von 180 auf 188 Dollar an und bleibt bei Overweight. Raymond James erhöhte am 16. November von 180 auf 185 Dollar, Evercore ISI am 23. Oktober von 166 auf 180 Dollar. Im Euro-Handel lag die Procter & Gamble Aktie bei Lang & Schwarz am 18. November um 14:16 Uhr bei 155,56 Euro, nach 156,92 Euro im Xetra-Schluss des Vortags. Der USD-Schlusskurs vom 18. November war bei Redaktionsschluss nicht verfügbar; der letzte belegte USD-Schluss stammt vom 13. November (169,84 Dollar).
Geschäftsmodell
Wie verdient Procter & Gamble sein Geld?
P&G ist der weltgrößte Konsumgüterkonzern mit Marken wie Tide, Pampers, Gillette, Oral-B, Olay, Always und Charmin. Das Geschäft gliedert sich in fünf Segmente: Beauty, Grooming, Health Care, Fabric & Home Care sowie Baby, Feminine & Family Care, verteilt auf zehn Kategorien. Seit dem 1. Oktober 2026 gehört mit Thorne zudem ein Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln zum Konzern. Die Stärke liegt in Marken, Größe und Vertriebsmacht, die Schwäche in der Abhängigkeit von Rohstoff- und Energiepreisen sowie von Handelsriesen.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Procter & Gamble Aktienanalyse der Zahlen?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 (bis 30. September 2026), veröffentlicht am 22. Oktober, wuchs der Umsatz um 4 Prozent auf 23,28 Milliarden Dollar, organisch ebenfalls um 4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Core-EPS) stieg um 1 Prozent auf 2,00 Dollar und lag damit über dem Konsens von 1,89 Dollar. Die Margen gaben jedoch nach.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|23,28 Mrd. USD
|+4 %
|Organisches Wachstum
|+4,0 %
|Volumen +2,4 %
|Core-Gewinn je Aktie
|2,00 USD
|+1 % (Konsens: 1,89 USD)
|Core-Bruttomarge
|50,0 %
|-150 BP
|Core-Betriebsmarge
|25,9 %
|-80 BP
|Free Cashflow
|4,40 Mrd. USD
|Produktivität 93 %
Core = bereinigt. Quartal bis 30.09.2026. BP = Basispunkte.
Quelle: Procter & Gamble, 8-K vom 22.10.2026; Konsens laut 24/7 Wall St.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet P&G einen Nettoumsatz von plus 2 bis plus 4 Prozent einschließlich Thorne, organisch plus 1 bis plus 3 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 6,89 bis 7,11 Dollar erreichen. Belastend wirken Rohstoff-, Energie- und Transportkosten von rund 1,4 Milliarden Dollar nach Steuern, wobei der Konzern einen Brent-Preis von rund 100 Dollar unterstellt. Dividenden von über 10 Milliarden und Rückkäufe von rund 5 Milliarden Dollar sind eingeplant.
Die Bewertung der Procter & Gamble Aktie liegt bei einem erwarteten KGV von rund 23 bis 24, die Dividendenrendite bei rund 2,6 Prozent (4,35 Dollar je Aktie). Die Dividende wurde 70 Jahre in Folge erhöht. Im Vergleich:
|Unternehmen
|KGV (erwartet)
|Dividendenrendite
|Procter & Gamble
|22,9 bis 24
|rund 2,6 %
|Colgate-Palmolive
|24,3
|2,12 %
|Kimberly-Clark
|14,7
|4,66 %
|Unilever
|–
|3,21 %
Stichtag rund 13.11.2026; Unilever-Rendite mit unklarem Datum, ohne KGV, da Quellen widersprüchlich.
Quelle: MarketBeat, Motley Fool, Yahoo Finance
Procter & Gamble wird also mit einer Prämie gegenüber Kimberly-Clark gehandelt und auf dem Niveau von Colgate-Palmolive. Der Markt zahlt für Stabilität und Markenstärke.
Analysten
Was sagen Analysten zur Procter & Gamble Aktienprognose?
Laut MarketBeat (13. November 2026) lautet das Konsensurteil Moderate Buy: 15 Kaufen, 11 Halten, 0 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 170,57 Dollar, die Spanne reicht von 149 bis 190 Dollar. Andere Datenanbieter kommen auf leicht abweichende Werte, etwa 174 Dollar bei StockAnalysis.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|Wells Fargo
|Overweight
|188 USD (zuvor 180)
|18.11.2026
|Raymond James
|nicht genannt
|185 USD (zuvor 180)
|16.11.2026
|Evercore ISI
|nicht genannt
|180 USD (zuvor 166)
|23.10.2026
Urteile Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Piper Sandler, TD Cowen und Morgan Stanley haben laut Berichten ebenfalls angehoben, Zahlen lagen nicht vor.
Quelle: ad-hoc-news (Wells Fargo, 18.11.), MarketScreener, rallies.ai
Die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten ist damit überwiegend konstruktiv, wobei die Ziele zum Teil nur wenig über dem aktuellen Kurs liegen. Wells Fargo begründet sein Ziel mit dem 25-fachen des für 2028 geschätzten Gewinns je Aktie.
Chart
Wie sieht die Procter & Gamble Aktie charttechnisch aus?
Die Aktie bewegt sich nahe dem 52-Wochen-Hoch von 170,73 Dollar (Stand 13. November), das 52-Wochen-Tief liegt bei 137,62 Dollar. Mit einem Beta von rund 0,36 schwankt der Titel deutlich weniger als der Gesamtmarkt. Werte zu den gleitenden Durchschnitten und zum RSI lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Procter & Gamble Aktie jetzt?
Im Mittelpunkt steht der Investor Day am 19. November um 20 Uhr MEZ. Anleger achten darauf, ob P&G mittelfristige Wachstums- und Margenziele nennt, wie das Unternehmen die Kostenbelastung auffangen will und ob es Aussagen zu Dividende und Aktienrückkäufen gibt. Die nächsten Quartalszahlen werden laut MarketBeat voraussichtlich um den 21. Januar 2027 erwartet (Schätzung, kein bestätigter Termin).
FAQ
Häufige Fragen zur Procter & Gamble Aktie
Was kostet die Procter & Gamble Aktie aktuell? Bei Lang & Schwarz lag der Kurs am 18. November 2026 um 14:16 Uhr bei 155,56 Euro. In den USA schloss die Aktie am 13. November bei 169,84 Dollar.
Wann ist der Investor Day von Procter & Gamble? Am 19. November 2026 um 14 Uhr New Yorker Zeit, das ist 20 Uhr MEZ, mit Live-Webcast.
Wie sieht die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten aus? Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Kursziel bei 170,57 Dollar, die Spanne bei 149 bis 190 Dollar; 15 Analysten raten zu Kaufen, 11 zu Halten, keiner zu Verkaufen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt Procter & Gamble eine Dividende? Ja, die Quartalsdividende beträgt 1,0885 Dollar, die Rendite liegt bei rund 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat die Dividende 70 Jahre in Folge erhöht.
Ist die Procter & Gamble Aktie teuer? Das erwartete KGV von rund 23 bis 24 liegt über dem von Kimberly-Clark, aber auf dem Niveau von Colgate-Palmolive.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung von Wells Fargo Securities (Overweight, Kursziel 188 US-Dollar, 18.11.2026) wird hier als Information Dritter weitergegeben. aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen und gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Offenlegungen der Quelle.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Procter & Gamble Company (PG): Kaufen, Kursziel 188,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo Securities vom 18.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 07:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 07:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo Securities.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.