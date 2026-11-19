P&G hat die Einladung zum Investor Day am 5. November 2026 verschickt. Der Titel der Veranstaltung: Strategie und langfristige Transformation, mit dem Ziel eines ausgewogenen Wachstums und Wertschöpfung. Ein Live-Webcast läuft auf der Investor-Relations-Seite des Konzerns, danach gibt es ein Replay. Marktteilnehmer erwarten Aussagen zu Wachstumszielen, Kostenprogrammen und Kapitalrückflüssen, belegt ist das bislang nicht; offizielle Zahlen nennt der Konzern erst im Webcast.

Parallel dazu laufen die Analysten-Updates: Wells Fargo hob am 18. November das Kursziel von 180 auf 188 Dollar an und bleibt bei Overweight. Raymond James erhöhte am 16. November von 180 auf 185 Dollar, Evercore ISI am 23. Oktober von 166 auf 180 Dollar. Im Euro-Handel lag die Procter & Gamble Aktie bei Lang & Schwarz am 18. November um 14:16 Uhr bei 155,56 Euro, nach 156,92 Euro im Xetra-Schluss des Vortags. Der USD-Schlusskurs vom 18. November war bei Redaktionsschluss nicht verfügbar; der letzte belegte USD-Schluss stammt vom 13. November (169,84 Dollar).