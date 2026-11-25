Warum steigt die Procter & Gamble Aktie trotz sinkender Gewinne?

Anleger suchen in unsicheren Börsenphasen stabile Konsumwerte und zahlen dafür eine höhere Bewertung.

Welche Kosten belasten den Konzern?

Rohstoffe, Energie und Fracht. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management rund 1,4 Milliarden Dollar Belastung nach Steuern.

Wie hoch ist die Bewertung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt bei rund 24,7.