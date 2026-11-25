Die Procter & Gamble Aktie ist in unruhigen Börsenzeiten gefragt wie selten. Am 16. November schloss der Konsumgüterriese bei 173,02 Dollar auf einem 52-Wochen-Hoch. Binnen zwölf Monaten legte das Papier knapp 17 Prozent zu. Das Bemerkenswerte: Der Gewinn wuchs nicht mit. In den vier Quartalen bis September sank der Nettogewinn um 4,4 Prozent. Der gesamte Kursanstieg geht auf eine höhere Bewertung zurück – Anleger zahlen inzwischen rund das 25-Fache des Gewinns, nach etwa dem 20-Fachen vor einem Jahr.
Procter & Gamble Aktie: Rekordhoch, obwohl der Gewinn schrumpft – wie teuer darf der Krisenschutz werden?
Pampers, Ariel und Gillette als sicherer Hafen: Die Procter & Gamble Aktie markiert ein Jahreshoch, während die Gewinne sinken. Warum Anleger trotzdem zugreifen und was der fallende Ölpreis damit zu tun hat.
Die Kostenfalle
Öl, Fracht und Rohstoffe drücken die Marge
Das Management warnte bei der Vorlage der Quartalszahlen vor steigenden Kosten für Rohstoffe, Energie und Fracht. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Procter & Gamble mit einer Belastung von rund 1,4 Milliarden Dollar nach Steuern, vor allem als Folge des Konflikts im Nahen Osten. Unterstellt wurde dabei ein Brent-Preis von 100 Dollar je Barrel. Die Bruttomarge sank im ersten Quartal auf 49,8 Prozent nach 51,4 Prozent im Vorjahr.
Die Wendung
Hilft jetzt der fallende Ölpreis?
Genau hier könnte sich das Bild drehen: Der Ölpreis der Sorte Brent ist im November um rund ein Viertel gefallen und lag zuletzt bei etwa 89 Dollar – deutlich unter der Planannahme. Hält das an, könnte die Kostenbelastung geringer ausfallen als befürchtet. Operativ lieferte der Konzern zuletzt solide: Der Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal mit 1,88 Dollar leicht über den Erwartungen, der Umsatz bei 22,2 Milliarden Dollar.
Die Procter & Gamble Aktie ist derzeit vor allem eine Wette auf Stabilität. Die hohe Bewertung lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen – ein günstigerer Ölpreis könnte aber genau den Puffer liefern, den Anleger suchen.
Häufige Fragen zur Procter & Gamble Aktie
Warum steigt die Procter & Gamble Aktie trotz sinkender Gewinne?
Anleger suchen in unsicheren Börsenphasen stabile Konsumwerte und zahlen dafür eine höhere Bewertung.
Welche Kosten belasten den Konzern?
Rohstoffe, Energie und Fracht. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management rund 1,4 Milliarden Dollar Belastung nach Steuern.
Wie hoch ist die Bewertung?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt bei rund 24,7.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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