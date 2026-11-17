Der Kurs ist dem Ziel davongelaufen: Barclays-Analystin Lauren Lieberman bestätigt für die Procter-&-Gamble-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 165 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 173,02 US-Dollar am 16. November liegt das Ziel rund 5 Prozent darunter.
Procter-&-Gamble-Aktie: Rally über das Ziel hinaus – Barclays bleibt neutral
Die Procter-&-Gamble-Aktie notiert über dem Kursziel von Barclays. Analystin Lauren Lieberman bleibt bei „Equal Weight“ und 165 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Analystin
- Lauren Lieberman
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 165 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Procter-&-Gamble-Aktie
Konsumriese im Aufwind – Lieberman bleibt neutral
Lauren Lieberman hält an ihrer abwartenden Einschätzung fest.
Procter & Gamble ist mit Marken für Waschmittel, Körperpflege und Haushalt einer der größten Konsumgüterkonzerne der Welt.
Barclays hatte das Kursziel am 26. Oktober nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal von 152 auf 165 US-Dollar angehoben. Seitdem ist die Aktie weiter gestiegen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Lauren Lieberman zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Barclays erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Ziel unter Kurs
Das Kursziel liegt unter dem Schlusskurs vom 16. November.
Gewinn über Erwartung
Das erste Geschäftsquartal fiel besser aus als erwartet.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Sicherer Hafen
Lieberman hatte die Kursgewinne bei P&G zu Jahresbeginn als Flucht in Sicherheit beschrieben. Die Aktie gilt als defensiver Wert.
Andere Häuser wie Evercore sind optimistischer.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analystin Lauren Lieberman. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 165 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Procter & Gamble Company (PG): Halten, Kursziel 165,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Lauren Lieberman, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lauren Lieberman, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.