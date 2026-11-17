Procter & Gamble ist mit Marken für Waschmittel, Körperpflege und Haushalt einer der größten Konsumgüterkonzerne der Welt.

Barclays hatte das Kursziel am 26. Oktober nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal von 152 auf 165 US-Dollar angehoben. Seitdem ist die Aktie weiter gestiegen.