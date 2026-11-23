Laut Unternehmensmitteilung vom 22. Oktober 2026 stieg der Umsatz im ersten Quartal um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, organisch ebenfalls um 4 Prozent (Absatzmenge plus 2,4 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Core-EPS) lag bei 2,00 Dollar, ein Prozent über dem Vorjahr. Die Bruttomarge sank um 1,6 Prozentpunkte auf 49,8 Prozent, die operative Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent. Der operative Cashflow betrug 5,8 Milliarden Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 (bis 30. Juni) hatte der Konzern 87,0 Milliarden Dollar umgesetzt (plus 3 Prozent; organisch plus 1 Prozent) und eine Core-EPS von 6,89 Dollar erzielt.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent und – inklusive Thorne – ein Gesamtwachstum von 2 bis 4 Prozent (im Juli: 1 bis 3 Prozent). Die Core-EPS soll zwischen 6,89 und 7,11 Dollar liegen. Belastend wirken Rohstoffkosten von rund 1,4 Milliarden Dollar nach Steuern. Dividenden von mehr als 10 Milliarden und Aktienrückkäufe von rund 5 Milliarden Dollar sind eingeplant.