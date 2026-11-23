Die Procter & Gamble Aktie (Ticker PG, ISIN US7427181091) schloss am Freitag, 20. November 2026, an der NYSE bei 169,48 US-Dollar (16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ) – ein Plus von 0,94 Prozent an einem Tag, an dem der S&P 500 um 3,7 Prozent einbrach. Das 52-Wochen-Hoch von 173,59 Dollar ist nur gut zwei Prozent entfernt. Die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten fällt dagegen nüchtern aus: Das durchschnittliche Procter & Gamble Kursziel liegt je nach Datenstand bei rund 173 bis 176 Dollar, also nur wenige Prozent über dem Kurs. Ist die Defensive bereits eingepreist?
Procter & Gamble Aktie Prognose: Kursziele bis 190 Dollar nach dem Sparplan über 10 Milliarden – reicht das für die nächste Etappe?
Die Procter & Gamble Aktie schloss am Freitag bei 169,48 Dollar nahe dem Rekordhoch, Analysten sehen im Schnitt rund 173 bis 176 Dollar. Wie sieht die Procter & Gamble Aktienprognose nach dem Investor Day aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- Ticker
- PG (NYSE)
- ISIN
- US7427181091
- 52-Wochen-Spanne
- 137,62 bis 173,59 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 394 Mrd. USD
- Dividende
- 4,35 USD pro Jahr (Rendite rund 2,6 %)
- Kursziel-Spanne Analysten
- 143 bis 190 USD
- Nächste Zahlen
- Q2 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich Ende Januar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE, 20.11.2026; Geschäftsjahr endet am 30. Juni
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum steht die Procter & Gamble Aktie im Crash-Umfeld auf Rekordkurs?
Während Nasdaq und Technologiewerte in der vergangenen Woche zweistellig verloren, wurde der Konsumgüterriese zum Rückzugsort.
Der S&P 500 verlor in der Woche bis zum 20. November 2026 rund 8,6 Prozent, der Nasdaq Composite etwa 10 Prozent, der Dow Jones rund 8 Prozent. Die Procter & Gamble Aktie stieg am Freitag dagegen leicht. Zusätzlichen Rückenwind lieferte der Investor Day am 19. November: Nach Medienberichten will der Konzern in den Geschäftsjahren 2027 bis 2030 Produktivitätseinsparungen von bis zu 10 Milliarden Dollar heben, davon bis zu 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr bei den Herstellkosten. Im Bereich Product Supply soll die Belegschaft bis 2030 um 20 bis 30 Prozent sinken, unter anderem durch Automatisierung und mehr künstliche Intelligenz. Finanzchef Andre Schulten beschrieb die Einsparungen als Finanzierung für Wachstumsinvestitionen. Mehrere Analysten reagierten am 20. November mit höheren Kurszielen.
Geschäftsmodell
Wie verdient Procter & Gamble sein Geld?
Procter & Gamble mit Sitz in Cincinnati verkauft Marken des täglichen Bedarfs in fünf Segmenten: Beauty, Grooming, Health Care, Fabric & Home Care sowie Baby, Feminine & Family Care. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September) war Fabric & Home Care mit 8,21 Milliarden Dollar das größte Segment, gefolgt von Baby, Feminine & Family Care mit 5,32 Milliarden und Beauty mit 4,41 Milliarden Dollar. Seit dem 1. Oktober 2026 gehört die Übernahme von Thorne im Bereich Health Care zum Konzern.
Zahlen und Prognose
Was meldete Procter & Gamble für Quartal und Geschäftsjahr?
Laut Unternehmensmitteilung vom 22. Oktober 2026 stieg der Umsatz im ersten Quartal um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, organisch ebenfalls um 4 Prozent (Absatzmenge plus 2,4 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Core-EPS) lag bei 2,00 Dollar, ein Prozent über dem Vorjahr. Die Bruttomarge sank um 1,6 Prozentpunkte auf 49,8 Prozent, die operative Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent. Der operative Cashflow betrug 5,8 Milliarden Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 (bis 30. Juni) hatte der Konzern 87,0 Milliarden Dollar umgesetzt (plus 3 Prozent; organisch plus 1 Prozent) und eine Core-EPS von 6,89 Dollar erzielt.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent und – inklusive Thorne – ein Gesamtwachstum von 2 bis 4 Prozent (im Juli: 1 bis 3 Prozent). Die Core-EPS soll zwischen 6,89 und 7,11 Dollar liegen. Belastend wirken Rohstoffkosten von rund 1,4 Milliarden Dollar nach Steuern. Dividenden von mehr als 10 Milliarden und Aktienrückkäufe von rund 5 Milliarden Dollar sind eingeplant.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|2027e
|2028e
|Umsatz
|87,0 Mrd. USD
|89,8 Mrd. USD
|92,7 Mrd. USD
|Core-EPS
|6,89 USD
|6,98 USD
|–
|Nettogewinn
|16,1 Mrd. USD
|16,5 Mrd. USD
|17,6 Mrd. USD
|KGV
|–
|ca. 24,3
|ca. 22,9
|Dividende je Aktie
|4,35 USD (aktuell)
|–
|–
Konsens-EPS 2027 und Umsatz 2027 (Stand 26.10.2026), Umsatz und Nettogewinn 2028 (Stand 20.11.2026). KGV 2027e: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses 169,48 USD; ein Datenanbieter nennt 24,6 (2027e) und 22,9 (2028e). Konsens-EPS 2028 liegt nicht vor.
Analysten
Wie lautet die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Datenstand vom 26. Oktober 2026 beurteilen 14 von 25 Analysten die Procter & Gamble Aktie mit Kaufen oder Strong Buy, 11 mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag damals bei 173,30 Dollar (Median 176, Hoch 190, Tief 143). Eine Auswertung vom 20. November nennt einen Durchschnitt von 175,83 Dollar und die Gesamteinstufung „Outperform“. Gemessen am Schlusskurs von 169,48 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Abstand von rund 2 bis 4 Prozent zum Durchschnitt.
Welches Kursziel trauen Analysten der Procter & Gamble Aktie zu? Nach dem Investor Day hob TD Cowen (Analyst Robert Moskow) das Ziel am 20. November von 166 auf 180 Dollar an und verwies auf mehr Vertrauen in den Umbau zum „Konsumgüterunternehmen der Zukunft“. Die übrigen namentlich bekannten Änderungen stammen von den Tagen nach den Quartalszahlen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|UBS (Peter Grom)
|Buy
|190 USD (zuvor 172)
|23.10.2026
|+12,1 %
|Morgan Stanley
|Overweight
|185 USD (zuvor 166)
|23.10.2026
|+9,2 %
|TD Cowen (Robert Moskow)
|–
|180 USD (zuvor 166)
|20.11.2026
|+6,2 %
|Wells Fargo
|Overweight
|180 USD (zuvor 164)
|23.10.2026
|+6,2 %
|Deutsche Bank
|Buy
|176 USD (zuvor 162)
|23.10.2026
|+3,8 %
|Barclays
|Hold
|165 USD (zuvor 152)
|26.10.2026
|-2,6 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand rechnerisch zum Schlusskurs von 169,48 USD (20.11.2026). Das Rating von TD Cowen wird in den vorliegenden Berichten uneinheitlich wiedergegeben und daher nicht ausgewiesen. Datum der Berichte; Studien teils ohne Tagesangabe.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig: Obwohl alle genannten Häuser ihre Ziele angehoben haben, liegen fünf der sechs Ziele höchstens 10 Prozent über dem aktuellen Kurs, das Ziel von Barclays sogar darunter. Die Aktie hat den Analystenkonsens damit fast eingeholt.
Bewertung
Wie teuer ist die Procter & Gamble Aktie im Vergleich?
Auf die Konsens-EPS 2027 gerechnet liegt das KGV bei rund 24, auf das letzte Geschäftsjahr bei etwa 25,7. Die Dividendenrendite beträgt rund 2,6 Prozent; der Konzern hat die Dividende 70 Jahre in Folge erhöht. Die Nettoverschuldung lag zuletzt bei rund 24 Milliarden Dollar (Schulden 38,9 Milliarden, liquide Mittel 15,4 Milliarden Dollar; Stand 6. November). Im Vergleich zu Wettbewerbern ist Procter & Gamble der teuerste Titel der Gruppe:
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Dividendenrendite
|Procter & Gamble
|ca. 24,3
|ca. 2,6 %
|Colgate-Palmolive
|24,95
|2,13 %
|Unilever
|17,41
|3,34 %
|Kimberly-Clark
|15,59
|4,73 %
Forward-KGV laut Datenanbieter; Kursstände 13.11. bis 20.11.2026, daher nicht vollständig vergleichbar. Procter & Gamble: eigene Rechnung auf Konsens-EPS 2027 (6,98 USD) und Kurs 169,48 USD. Kenvue wegen veralteten Datenstands (23.10.2026) nicht aufgeführt.
Charttechnik
Welche Marken sind für die Procter & Gamble Aktie jetzt wichtig?
Nach den Daten vom 6. November lag die 50-Tage-Linie bei 152,00 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 149,39 Dollar. Mit 169,48 Dollar notiert die Aktie deutlich über beiden Durchschnitten und knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 173,59 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag am 6. November bei 63,8 und damit im oberen Normalbereich. Die Linien dürften inzwischen gestiegen sein. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Procter & Gamble Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (höchstes Ziel im Konsens)
|190 USD
|+12,1 %
|Konsens (Durchschnitt, 20.11.2026)
|175,83 USD
|+3,7 %
|Konsens (Durchschnitt, 26.10.2026)
|173,30 USD
|+2,3 %
|Bear (niedrigstes Ziel im Konsens)
|143 USD
|-15,6 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Konsens Stand 26.10.2026 sowie Einzelstudien). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Schlusskurs von 169,48 USD.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Procter & Gamble Aktie jetzt?
Konsens-Revisionen: Ob weitere Häuser nach dem Investor Day ihre Ziele über 180 Dollar anheben, zeigt, wie viel Spielraum Analysten noch sehen.
US-Preisdaten am 25. November: Der von der Fed bevorzugte Preisindex beeinflusst die Zinserwartungen und damit die Bewertung defensiver Titel.
Kostenentwicklung: Rohstoff- und Frachtpreise entscheiden, ob die Marge im Geschäftsjahr 2027 stabil bleibt.
Q2-Zahlen: Üblich ist die Veröffentlichung im Januar, voraussichtlich Ende Januar 2027; ein Termin ist nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter & Gamble Aktienprognose
Wie lautet die Procter & Gamble Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Datenstand bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 173 bis 176 Dollar; die Spanne reicht von 143 bis 190 Dollar. Nach dem Stand vom 26. Oktober empfahlen 14 von 25 Analysten den Kauf, keiner den Verkauf.
Warum steigt die Procter & Gamble Aktie im Börsencrash? Marktberichte beschreiben eine Flucht in defensive Werte mit stabiler Dividende. Hinzu kommen der angekündigte Sparplan über bis zu 10 Milliarden Dollar und höhere Kursziele einzelner Häuser.
Welches Kursziel hat die Procter & Gamble Aktie 2026 und 2027? Kursziele beziehen sich meist auf zwölf Monate. Die jüngsten Studien reichen von 165 Dollar (Barclays) bis 190 Dollar (UBS).
Wann legt Procter & Gamble die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden voraussichtlich Ende Januar 2027 erwartet; ein Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Procter & Gamble Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Der Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (UBS, Morgan Stanley, TD Cowen, Wells Fargo, Deutsche Bank, Barclays) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: UBS, Morgan Stanley, TD Cowen, Wells Fargo, Deutsche Bank, Barclays.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.