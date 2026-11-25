Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PRG, US-Symbol PG) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:31 Uhr) steigt der Konsumgüterkonzern um 0,50 % auf 173,34 US-Dollar. Bis zum Zwölfmonatshoch von 173,59 US-Dollar fehlen 25 Cent.
Procter-&-Gamble-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Morgen: Nur Zentimeter unter dem Zwölfmonatshoch
Die Procter-&-Gamble-Aktie steigt im frühen US-Handel um 0,50 % auf 173,34 US-Dollar und zählt zu den wenigen Dow Jones Gewinnern am Morgen. Der Konsumgüterkonzern hält sich im Ausverkauf knapp unter seinem Zwölfmonatshoch.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Procter-&-Gamble-Aktie dem Ausverkauf trotzt
Nur acht der 30 Dow-Jones-Werte liegen im frühen Handel im Plus. Dass die Procter-&-Gamble-Aktie dazugehört, hat drei Gründe.
Alltagsprodukte sind inflationsfest
Die Kerninflation stieg im Oktober auf 3,3 % und damit stärker als erwartet. Waschmittel, Windeln und Rasierklingen werden trotzdem gekauft – und Markenhersteller können höhere Kosten eher weitergeben als andere.
Geld fließt aus Technologie in Substanz
Der Nasdaq Composite fiel zur Eröffnung um mehr als 3 %. Mit einem Beta von rund 0,3 schwankt die P&G-Aktie deutlich weniger als der Markt – in solchen Phasen ein gesuchtes Merkmal.
Thorne-Übernahme hebt die Umsatzprognose
Procter & Gamble hat den Kauf des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Thorne abgeschlossen und die Prognose für den ausgewiesenen Umsatz im Geschäftsjahr 2027 angehoben. Die Ziele für organisches Wachstum von 1 bis 3 % und für den Kerngewinn bleiben unverändert.
Vorbörslich hatte die Aktie mit 174,00 US-Dollar sogar über ihrem bisherigen Hoch notiert. Nach den Inflationsdaten gab sie einen Teil des Gewinns ab, blieb aber im Plus.
Einordnung
Der Ausbruch lässt noch auf sich warten
Ein neues Zwölfmonatshoch im regulären Handel wäre ein starkes Signal – gerade an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt 2 % verliert. Seit dem Tief im Januar bei 137,62 US-Dollar hat die Aktie rund 26 % gewonnen. Die Kehrseite der Stärke: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 26 ist das Papier nicht günstig, und steigende Zinsen machen Anleihen gegenüber Dividendenaktien attraktiver. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie
Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Nach höher als erwarteten Inflationsdaten und dem Ausverkauf bei Technologiewerten suchen Anleger defensive Konsumwerte. Zusätzlich stützt die abgeschlossene Thorne-Übernahme.
Wie viel gewinnt die Procter-&-Gamble-Aktie?
Laut Indikation um 15:31 Uhr 0,50 % auf 173,34 US-Dollar.
Wie weit ist das Zwölfmonatshoch entfernt?
Es liegt bei 173,59 US-Dollar und damit 25 Cent über dem aktuellen Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Procter-&-Gamble-Aktie?
ISIN US7427181091, WKN 852062. Handelssymbol in Deutschland PRG, in den USA PG (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- ISIN
- US7427181091
- WKN
- 852062
- Handelssymbol
- PRG
- US-Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Kurs
- 173,34 US-Dollar (+0,50 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:31 Uhr, Quelle comdirect
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