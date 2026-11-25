Ein neues Zwölfmonatshoch im regulären Handel wäre ein starkes Signal – gerade an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt 2 % verliert. Seit dem Tief im Januar bei 137,62 US-Dollar hat die Aktie rund 26 % gewonnen. Die Kehrseite der Stärke: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 26 ist das Papier nicht günstig, und steigende Zinsen machen Anleihen gegenüber Dividendenaktien attraktiver. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.