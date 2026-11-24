Procter-&-Gamble-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Alltagsprodukte als sicherer Hafen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:57 2 Min.

Die Procter-&-Gamble-Aktie legt laut Indikation 0,75 % auf 170,88 US-Dollar zu und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Warum Konsumgüterwerte gefragt sind.

Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PG) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Konsumgüterkonzern um 0,75 % auf 170,88 US-Dollar. Procter-&-Gamble-Aktie laut Indikation, Dow Jones Gewinner Nr. 4 +0,75 % Indikation im frühen US-Handel 170,88 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Gewinner Warum die Procter-&-Gamble-Aktie zulegt Eine neue Meldung des Unternehmens ist nicht bekannt. Dass die Procter-&-Gamble-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zum Marktbild: 01 Rotation in Defensivwerte Während Nvidia und andere Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Konsumgüter des täglichen Bedarfs. 02 Stabile Nachfrage Marken von Haushaltsprodukten bis Körperpflege werden auch in unruhigen Zeiten gekauft. 03 Zinsen und Zölle Bei erwarteter Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) und Zollsorgen gelten Unternehmen mit stabilen Cashflows als Anker. Was die Procter-&-Gamble-Aktie stützt Breit aufgestelltes Markenportfolio.

Defensiver Charakter und traditionell hohe Dividendenorientierung. Was die Procter-&-Gamble-Aktie belastet Rohstoffkosten und Zölle können Margen belasten.

Hohe Zinsen machen festverzinsliche Alternativen zur Dividende attraktiver. FAQ Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie Dow Jones Gewinner? Laut Indikation steigt sie um 0,75 % auf 170,88 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Defensivwerte.

Gibt es neue P&G-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.

Welche Marken gehören zu P&G? Dazu zählen unter anderem Ariel, Gillette, Pampers und Oral-B. Steckbrief Unternehmen The Procter & Gamble Company ISIN US7427181091 WKN 852062 Handelssymbol PG (NYSE), Xetra PRG, US-Symbol PG Dow-Jones-Rang heute Gewinner Nr. 4 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Procter-&-Gamble-Aktie als Dow Jones Gewinner Die Procter-&-Gamble-Aktie profitiert als Dow Jones Gewinner von der Rotation in defensive Konsumwerte. Ein Unternehmensgrund liegt nicht vor.

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