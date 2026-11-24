Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PG) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Konsumgüterkonzern um 0,75 % auf 170,88 US-Dollar.
Procter-&-Gamble-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Alltagsprodukte als sicherer Hafen
Die Procter-&-Gamble-Aktie legt laut Indikation 0,75 % auf 170,88 US-Dollar zu und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Warum Konsumgüterwerte gefragt sind.
Dow Jones Gewinner
Warum die Procter-&-Gamble-Aktie zulegt
Eine neue Meldung des Unternehmens ist nicht bekannt. Dass die Procter-&-Gamble-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zum Marktbild:
Rotation in Defensivwerte
Während Nvidia und andere Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Konsumgüter des täglichen Bedarfs.
Stabile Nachfrage
Marken von Haushaltsprodukten bis Körperpflege werden auch in unruhigen Zeiten gekauft.
Zinsen und Zölle
Bei erwarteter Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) und Zollsorgen gelten Unternehmen mit stabilen Cashflows als Anker.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie
Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie Dow Jones Gewinner?
Laut Indikation steigt sie um 0,75 % auf 170,88 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Defensivwerte.
Gibt es neue P&G-Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.
Welche Marken gehören zu P&G?
Dazu zählen unter anderem Ariel, Gillette, Pampers und Oral-B.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- ISIN
- US7427181091
- WKN
- 852062
- Handelssymbol
- PG (NYSE), Xetra PRG, US-Symbol PG
- Dow-Jones-Rang heute
- Gewinner Nr. 4
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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