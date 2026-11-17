Ottenstein hatte die Procter-&-Gamble-Aktie Anfang Oktober 2026 auf „Outperform“ hochgestuft, damals mit einem Kursziel von 166 US-Dollar. Seitdem hat der Kurs dieses Ziel überholt, nun zieht der Analyst nach.

Procter & Gamble verkauft Marken wie Pampers, Ariel und Gillette. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf der Konzern beim Gewinn die Erwartungen.