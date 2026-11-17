Mehr Zutrauen in den Konsumriesen: Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein bestätigt für die Procter-&-Gamble-Aktie das Rating „Outperform“ und hebt das Kursziel von 166 auf 180 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 173,02 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 4 Prozent.
Procter-&-Gamble-Aktie: Evercore ISI hebt das Ziel auf 180 Dollar – Konsumriese bleibt ein Kauf
Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein hebt das Kursziel für die Procter-&-Gamble-Aktie von 166 auf 180 US-Dollar und bestätigt „Outperform“. Er hatte die Aktie im Oktober hochgestuft.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Analyst
- Robert Ottenstein
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 180 US-Dollar (zuvor 166 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Evercore ISI zur Procter-&-Gamble-Aktie
Upgrade im Oktober, nun höheres Ziel – Ottenstein legt nach
Robert Ottenstein bekräftigt seine im Oktober geänderte Sicht.
Ottenstein hatte die Procter-&-Gamble-Aktie Anfang Oktober 2026 auf „Outperform“ hochgestuft, damals mit einem Kursziel von 166 US-Dollar. Seitdem hat der Kurs dieses Ziel überholt, nun zieht der Analyst nach.
Procter & Gamble verkauft Marken wie Pampers, Ariel und Gillette. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertraf der Konzern beim Gewinn die Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein zu lesen ist:
Höheres Ziel
Evercore ISI hebt das Kursziel um 14 auf 180 US-Dollar.
Defensive Qualität
Produkte des täglichen Bedarfs sorgen für stabile Umsätze.
Gewinn über Erwartung
Das jüngste Quartal fiel beim Gewinn besser aus als erwartet.
Begrenzter Abstand
Das neue Ziel liegt rund 4 Prozent über dem Kurs.
Gefragter sicherer Hafen
In unruhigen Börsenphasen suchen Anleger häufig Konsumgüterwerte mit stabilen Erträgen und Dividenden.
Nicht alle Analysten sind so optimistisch: Barclays stuft die Aktie mit „Equal Weight“ ein.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Robert Ottenstein. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 180 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Procter & Gamble Company (PG): Kaufen, Kursziel 180,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.