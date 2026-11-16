Operativ stützt sich die Rally auf die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 vom 22. Oktober: Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 23,3 Mrd. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,00 USD über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr peilt das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,89 bis 7,11 USD an. Bezogen auf die Mitte dieser Spanne entspricht der Schlusskurs einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 25 – für einen Konsumgüterkonzern mit einstelligem Wachstum kein Schnäppchenniveau. Hinzu kommt die Ausschüttungspolitik: Die Quartalsdividende von 1,0885 USD je Aktie wird ab dem 16. November gezahlt, für das Geschäftsjahr plant P&G Dividenden von mehr als 10 Mrd. USD und Aktienrückkäufe von rund 5 Mrd. USD.

Im Vergleich zu Wettbewerbern zeigte sich die Rotation breit: Coca-Cola kletterte bis zum Nachmittag um knapp 2 Prozent und lag damit auf Platz zwei im Dow. Anleger griffen gezielt zu Unternehmen mit Alltagsprodukten wie Pampers, Gillette oder Ariel, deren Absatz auch in schwächeren Phasen vergleichsweise stabil bleibt.