Procter & Gamble Aktie Dow Jones Gewinner: Flucht aus Tech treibt P&G auf neues 52-Wochen-Hoch – trägt die Rally bis zum Investor Day?

Die Rotation trifft bei P&G auf einen operativ soliden Hintergrund. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 23,28 Mrd. USD, auch organisch lag das Plus bei 4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,00 USD und übertraf die Markterwartung von 1,89 USD. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 6,89 bis 7,11 USD bestätigte das Management.

Für Aktionäre stellt der Konzern im laufenden Geschäftsjahr Dividenden von mehr als 10 Mrd. USD und Aktienrückkäufe von rund 5 Mrd. USD in Aussicht. Die Dividende hat P&G zuletzt 70 Jahre in Folge erhöht – ein Argument, das in nervösen Märkten bei vielen Investoren zählt.

Billig ist die Aktie nach dem Lauf allerdings nicht mehr: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt nach Daten von MarketBeat bei rund 25,6 und damit etwa auf dem Fünfjahresmittel, das GuruFocus mit 25,4 beziffert.