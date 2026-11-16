Procter & Gamble Aktie Dow Jones Gewinner: Flucht aus Tech treibt P&G auf neues 52-Wochen-Hoch – trägt die Rally bis zum Investor Day?

Die Procter & Gamble Aktie (Ticker: PG, NYSE; ISIN: US7427181091) ist am Montag der größte Dow Jones Gewinner zum Start der Wall Street: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notierte das Papier des Konsumgüterriesen bei 172,27 USD und damit 1,45 Prozent über dem Freitagsschluss. Eine konkrete Unternehmensnachricht steckt nicht dahinter – Rückenwind kommt vielmehr von einer Marktbewegung, die seit Wochen anhält: Anleger ziehen Geld aus Technologiewerten ab und parken es in defensiven Konsumtiteln.
Während der Dow Jones Industrial Average zur selben Zeit 0,26 Prozent auf 52.211 Punkte nachgab, standen ausgerechnet die Verteidiger des Index vorn: Neben P&G zählten McDonald's, Amgen, UnitedHealth und Travelers zu den Spitzenreitern, dahinter Visa, Coca-Cola, Walmart und Johnson & Johnson. Am anderen Ende rutschten Alphabet und Amazon ab.