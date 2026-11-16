Procter & Gamble Aktie Dow Jones Gewinner: Am Mittag baut P&G den Vorsprung auf fast 1,8 Prozent aus – wird der Investor Day zur Bewährungsprobe?

Die Procter & Gamble Aktie (Ticker: PG, NYSE; ISIN: US7427181091) hat ihren Vorsprung im Tagesverlauf ausgebaut und ist auch zur Mittagszeit an der Wall Street der größte Dow Jones Gewinner. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 172,84 USD, 1,79 Prozent mehr als zum Freitagsschluss bei 169,80 USD. Zur Eröffnung hatte das Plus noch bei rund 1,5 Prozent gelegen – je tiefer die Technologiewerte rutschten, desto stärker wurde der Zulauf in den Konsumgüterriesen.

Der Gesamtmarkt bot dafür die Bühne: Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte, Nvidia, Caterpillar und Amazon fielen jeweils um mehr als 3 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung von P&G lag bis zur Mittagszeit nicht vor.