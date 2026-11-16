ProCredit Aktie: Prognose erhöht, KGV unter 7, Kurs am Jahreshoch – Aktienanalyse: die unterschätzteste Bank im SDAX?

Sie ist eine der unauffälligsten Aktien im SDAX – und in dieser Woche eine der stärksten. Die ProCredit Aktie legte nach den Quartalszahlen am Donnerstag um knapp 4 Prozent zu und setzte am Freitag mit einem Plus von 7,53 Prozent noch einmal kräftig nach. Unter dem Strich steht ein Wochengewinn von 13,90 Prozent und Platz drei der SDAX-Gewinner. Mit knapp 10 Euro notiert das Papier so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht. Unsere ProCredit Aktienanalyse zeigt, warum die Bankengruppe trotzdem mit einem Abschlag gehandelt wird – und was die ProCredit Aktienprognose bestimmt.