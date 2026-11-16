Sie ist eine der unauffälligsten Aktien im SDAX – und in dieser Woche eine der stärksten. Die ProCredit Aktie legte nach den Quartalszahlen am Donnerstag um knapp 4 Prozent zu und setzte am Freitag mit einem Plus von 7,53 Prozent noch einmal kräftig nach. Unter dem Strich steht ein Wochengewinn von 13,90 Prozent und Platz drei der SDAX-Gewinner. Mit knapp 10 Euro notiert das Papier so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht. Unsere ProCredit Aktienanalyse zeigt, warum die Bankengruppe trotzdem mit einem Abschlag gehandelt wird – und was die ProCredit Aktienprognose bestimmt.
ProCredit Aktie: Prognose erhöht, KGV unter 7, Kurs am Jahreshoch – Aktienanalyse: die unterschätzteste Bank im SDAX?
Plus 13,90 Prozent in einer Woche, allein 7,53 Prozent am Freitag: Die ProCredit Aktie ist der drittstärkste Wert im SDAX. Die auf Südost- und Osteuropa spezialisierte Bankengruppe steigert den Neunmonatsgewinn um 19 Prozent, hebt das Ziel für das Kreditwachstum an und verbessert ihre Kostenquote. Unsere ProCredit Aktienanalyse zeigt, warum die Aktie trotz Kursplus günstig bewertet ist und was die ProCredit Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- ProCredit Holding AG
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Ticker
- PCZ (Xetra)
- Index
- SDAX seit 14. Oktober 2026
- Kurs
- knapp 9,90 Euro
- Börsenwert
- rund 0,58 Milliarden Euro
- KGV 2026e
- unter 7
- Dividendenrendite
- rund 4,7 Prozent
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäftsmodell
Hausbank des Mittelstands: zwischen Balkan und Ukraine
ProCredit ist keine gewöhnliche Bank. Die Frankfurter Holding steuert eine Gruppe von Geschäftsbanken in Südost- und Osteuropa, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen finanzieren – von Albanien über Serbien bis in die Ukraine. Der Ansatz ist entwicklungsorientiert, mit einem Schwerpunkt auf grünen Krediten. Beaufsichtigt wird die Gruppe von der BaFin und der Bundesbank. Seit dem 14. Oktober 2026 gehört die ProCredit Aktie zum SDAX. Am selben Tag kauften fünf Vorstandsmitglieder eigene Aktien zu je 8,61 Euro – ein kleines, aber symbolisches Vertrauenssignal.
Die Quartalszahlen
Gewinn plus 19 Prozent: das dritte Quartal beschleunigt
Für die ProCredit Aktienanalyse ist das dritte Quartal der Beweis, dass die Profitabilität nach dem Rückschlag 2025 zurückkehrt.
In den ersten neun Monaten stieg der Nettogewinn auf 69,5 Millionen Euro nach 58,2 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie sind das 1,18 Euro nach 0,99 Euro. Besonders stark war das dritte Quartal: Die operativen Erträge lagen mit 130,8 Millionen Euro über den Schätzungen von 124,5 Millionen Euro, der Quartalsgewinn verdreifachte sich nahezu auf rund 31 Millionen Euro. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte im Quartal 10,7 Prozent, nach 8,4 Prozent im Neunmonatsschnitt. Die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich im Quartal auf rund 65 Prozent. Getragen wurde das Ergebnis von einem höheren Zinsüberschuss, einer geringeren Risikovorsorge und einem niedrigeren Steueraufwand.
ProCredit: Nettogewinn nach neun Monaten
Millionen Euro
Quelle: ProCredit, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Nettogewinn
|9M 2025
|58,2
|9M 2026
|69,5
Der Ausblick
Mehr Kredite, bessere Kostenquote: die Prognose steigt
ProCredit hob das Ziel für das Wachstum des Kreditportfolios 2026 auf 14 bis 15 Prozent an, nach bisher 12 bis 15 Prozent. Bis Ende September war das Portfolio bereits um 11,9 Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro gewachsen. Die Kosten-Ertrags-Relation soll um 2 bis 3 Prozentpunkte besser ausfallen als der Vorjahreswert von 73,4 Prozent. Die Eigenkapitalrendite für 2026 bleibt bei rund 7 Prozent – belastet durch einen negativen Bewertungseffekt aus dem geplanten Verkauf der Tochter in Ecuador. Dieser Verkauf soll nun erst 2027 statt 2026 abgeschlossen werden. Die harte Kernkapitalquote liegt mit 12,6 Prozent komfortabel über der Anforderung von 10,4 Prozent.
Die Bewertung
KGV unter 7, halber Buchwert: wo liegt das Potenzial?
Selbst nach dem Kurssprung ist die ProCredit Aktie günstig bewertet. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich ein Gewinn von rund 1,50 Euro je Aktie und damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 7. Die Aktie notiert bei weniger als der Hälfte des Buchwerts. Die zuletzt gezahlte Dividende von 0,47 Euro entspricht einer Rendite von rund 4,7 Prozent. Die Analysten sind deutlich optimistischer als der Markt: Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November bei rund 15,50 Euro, Berenberg hat die Aktie mit einer Kaufempfehlung in die Beobachtung aufgenommen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
ProCredit Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Neubewertung setzt sich fort
Die Rendite steigt 2027 nach dem Ecuador-Verkauf weiter, die Kostenquote sinkt. Dann rücken die Analystenziele über 15 Euro näher.
Szenario 2: Konsolidierung nach dem Sprung
Nach mehr als 13 Prozent in einer Woche nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 9 und 10 Euro.
Szenario 3: Geopolitik schlägt zu
Eine Eskalation in Osteuropa oder steigende Kreditausfälle belasten. Dann droht ein Rückfall unter die Marke von 8 Euro.
Häufige Fragen zur ProCredit Aktienanalyse
Warum ist die ProCredit Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
ProCredit steigerte den Neunmonatsgewinn auf 69,5 Millionen Euro und hob das Ziel für das Kreditwachstum an. Die Aktie stieg in der Woche um 13,90 Prozent.
Was erwartet ProCredit für 2026?
Ein Kreditwachstum von 14 bis 15 Prozent, eine um 2 bis 3 Prozentpunkte bessere Kostenquote und eine Eigenkapitalrendite von rund 7 Prozent.
Seit wann ist ProCredit im SDAX?
Seit dem 14. Oktober 2026.
Wie hoch ist die Dividende?
Zuletzt 0,47 Euro je Aktie.
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