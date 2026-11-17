PrimeEnergy fördert Öl und Erdgas vor allem in Texas. Im zweiten Quartal 2026 verdiente das Unternehmen 6,5 Millionen US-Dollar oder 4,06 US-Dollar je Aktie, nach 3,2 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor.

Hohe Ölpreise stützten das Ergebnis, während teils negative Erdgaspreise im Permian Basin belasteten. Die Zahlen zum dritten Quartal werden für den 18. November erwartet.