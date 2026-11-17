Neutral mit Warnsignal: Freedom-Analyst Sergey Pigarev bestätigt für die PrimeEnergy-Aktie das Rating „Hold“ und hebt das Kursziel leicht von 166 auf 167 US-Dollar. Beim Kurs von 208,49 US-Dollar am 17. November liegt das Ziel damit rund 20 Prozent unter dem aktuellen Niveau.
PrimeEnergy-Aktie: Freedom bleibt neutral – Kursziel klar unter dem Kurs
Freedom-Analyst Sergey Pigarev bestätigt „Hold“ für die PrimeEnergy-Aktie und hebt das Kursziel leicht auf 167 US-Dollar. Das liegt rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- PrimeEnergy Resources Corporation
- Handelssymbol
- PNRG (Nasdaq)
- Analyst
- Sergey Pigarev
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Hold (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 167 US-Dollar (zuvor 166 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur PrimeEnergy-Aktie
Kurs über dem Ziel – Pigarev bleibt abwartend
Das Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs.
PrimeEnergy fördert Öl und Erdgas vor allem in Texas. Im zweiten Quartal 2026 verdiente das Unternehmen 6,5 Millionen US-Dollar oder 4,06 US-Dollar je Aktie, nach 3,2 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor.
Hohe Ölpreise stützten das Ergebnis, während teils negative Erdgaspreise im Permian Basin belasteten. Die Zahlen zum dritten Quartal werden für den 18. November erwartet.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Sergey Pigarev zu lesen ist:
Solide Bilanz
Ende Juni hatte PrimeEnergy 28,7 Millionen US-Dollar in bar und keine Bankschulden.
Aktienrückkäufe
Der Verwaltungsrat genehmigte den Rückkauf von weiteren 300.000 Aktien.
Neue Bohrungen
Das Unternehmen begann mit 24 horizontalen Bohrungen in Martin und Upton County.
Hohe Bewertung
Der Kurs liegt deutlich über dem Kursziel.
Konzentrierte Eigentümerstruktur
Vorstandschef Charles E. Drimal Jr. kontrollierte laut früheren Angaben gut die Hälfte der Stimmrechte. Der Streubesitz ist entsprechend gering.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Sergey Pigarev. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 167 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG): Halten, Kursziel 167,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sergey Pigarev, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sergey Pigarev, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.