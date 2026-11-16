Prime-Medicine-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 8 Dollar nach erstem Wilson-Patienten

Anlass war damals die Genehmigung der klinischen Studie für PM577a gegen Morbus Wilson in Neuseeland. H.C. Wainwright sprach von einer bedeutenden Risikominderung, weil es die erste klinische Freigabe für eine In-vivo-Prime-Editing-Therapie von Prime Medicine war. Seitdem hat He das Votum mehrfach bestätigt, zuletzt auch nach einer für Prime günstigen Schiedsentscheidung im Streit mit Beam Therapeutics.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright liegt mit 8 US-Dollar über dem Durchschnitt der Analystenziele von rund 7,30 US-Dollar.