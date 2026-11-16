Ein Meilenstein für die Gen-Editierung: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt für die Prime-Medicine-Aktie bei „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 8 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 4,27 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 87 Prozent. Prime Medicine hat erstmals einen Patienten mit einer Prime-Editing-Therapie direkt im Körper behandelt.
Prime-Medicine-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 8 Dollar nach erstem Wilson-Patienten
H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bestätigt für die Prime-Medicine-Aktie die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 4,27 US-Dollar sind das rund 87 Prozent Potenzial. Prime Medicine hat den ersten Patienten mit einer Prime-Editing-Therapie im Körper behandelt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Prime Medicine, Inc.
- Handelssymbol
- PRME (Nasdaq)
- Analyst
- Arthur He
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Prime-Medicine-Aktie
Seit dem Sommer wieder Käufer – Arthur He bleibt dabei
Arthur He hatte die Prime-Medicine-Aktie Ende Juni von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 8 US-Dollar gesetzt.
Anlass war damals die Genehmigung der klinischen Studie für PM577a gegen Morbus Wilson in Neuseeland. H.C. Wainwright sprach von einer bedeutenden Risikominderung, weil es die erste klinische Freigabe für eine In-vivo-Prime-Editing-Therapie von Prime Medicine war. Seitdem hat He das Votum mehrfach bestätigt, zuletzt auch nach einer für Prime günstigen Schiedsentscheidung im Streit mit Beam Therapeutics.
Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright liegt mit 8 US-Dollar über dem Durchschnitt der Analystenziele von rund 7,30 US-Dollar.
Die Argumente von Arthur He
Das Quartalsupdate liefert die zentralen Argumente für die Kaufempfehlung von H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He:
Erster Patient behandelt
In der globalen Phase-1/2-Studie von PM577a bei Morbus Wilson wurde der erste Patient dosiert – erste klinische Daten sind für 2027 geplant.
Zulassungsantrag in Sicht
Für PM359 gegen die chronische Granulomatose plant Prime im ersten Halbjahr 2027 einen Zulassungsantrag.
Pädiatrischer Sonderstatus
Die FDA vergab im Oktober für PM577 die Rare Pediatric Disease Designation.
Besser als erwartet
Der Quartalsverlust von 0,22 US-Dollar je Aktie fiel geringer aus als die erwarteten 0,24 US-Dollar, der Umsatz übertraf die Schätzungen deutlich.
Pipeline wird breiter
Prime Medicine meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 4,2 Millionen US-Dollar bei sinkenden Betriebskosten. Neben PM577a für die häufige H1069Q-Mutation entwickelt das Unternehmen mit PM577b eine Folgetherapie für die R778L-Mutation.
Auch das Programm PM647 gegen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel soll 2027 erste klinische Daten liefern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Arthur He. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Prime Medicine, Inc. (PRME): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Arthur He). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Arthur He).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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