Prem Watsa Depot: Kanadas Warren Buffett hat 44 Prozent in Gold – eine Fusion macht Equinox zur Nummer eins

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:00 3 Min.

Prem Watsa gilt als der Warren Buffett Kanadas. Sein Versicherungskonzern Fairfax hält ein US-Depot, in dem zwei Goldförderer fast die Hälfte ausmachen. Neue größte Position ist die Equinox Gold Aktie, die Watsa nie gekauft hat: Sie kam durch eine Fusion ins Depot. Dahinter stehen Kraft Heinz, CVS und Under Armour. Das Depot des Contrarians im Überblick.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Prem Watsa kam mit acht Dollar in der Tasche aus Indien nach Kanada und baute dort den Versicherungskonzern Fairfax Financial auf. Wie sein Vorbild Warren Buffett legt er die Prämien der Versicherten an der Börse an, und wie Buffett kauft er gern, was andere liegen lassen. Das gemeldete US-Depot ist 2,65 Milliarden Dollar schwer und hat eine klare Schlagseite: Zwei Goldförderer stehen zusammen für 44 Prozent (eigene Rechnung). Neue Nummer eins ist die Equinox Gold Aktie mit knapp 25 Prozent. Depotanteil von Equinox Gold 24,5 % Depotanteil von Eldorado Gold 19,9 % Depotanteil von Kraft Heinz 12,3 % gemeldeter Depotwert 2,65 Mrd. $ Quelle : Fairfax Financial Holdings, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Fusion Eine neue Nummer eins, ohne einen Kauf In den Auswertungen der Meldung steht Equinox Gold als größter Neukauf des Quartals und Orla Mining als größter Verkauf. Beides stimmt nur auf dem Papier. Equinox hat Orla übernommen, der Zusammenschluss wurde Ende Juli abgeschlossen. Für jede Orla-Aktie gab es eine Equinox-Aktie. Fairfax war Großaktionär von Orla und hatte der Fusion vorab zugestimmt. Die Zahl der Aktien ist deshalb vor und nach dem Quartal identisch: 58,4 Millionen Stück, jetzt im Wert von 649 Millionen Dollar. Aus dem Zusammenschluss ist ein Goldproduzent mit sechs Minen und einer Jahresförderung von gut einer Million Unzen entstanden. Der Rest Ketchup, Apotheken und Sportkleidung Zweitgrößte Position ist der Goldförderer Eldorado Gold mit knapp 20 Prozent. Danach wird es bodenständig. Die Kraft Heinz Aktie steht für 12 Prozent, die Apothekenkette CVS für knapp 9 Prozent und der Sportartikelhersteller Under Armour für knapp 8 Prozent. Alle drei sind Unternehmen, deren Kurse in den vergangenen Jahren gelitten haben. Im Quartal hat Watsa den Brauereikonzern Molson Coors um 15 Prozent und Pfizer um 36 Prozent aufgestockt. Neu im Depot ist der Kosmetikhersteller Coty. Komplett verkauft wurde Johnson and Johnson. Was die Meldung zeigt Fast die Hälfte des Depots in zwei Goldförderern

Equinox Gold durch Fusion größte Position

Schwerpunkt auf abgestraften Konsumwerten

Kaum Technologieaktien Was Anleger bedenken sollten Goldminen schwanken stärker als der Goldpreis

Die Meldung zeigt nur einen kleinen Teil der Fairfax-Anlagen

Sanierungsfälle können lange dauern

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Watsas Depot zeigt, wie man mit einer Pflichtmeldung in die Irre gehen kann. Wer nur die Liste der Käufe und Verkäufe liest, sieht einen Milliardenumbau, den es nicht gab. Tatsächlich hat Watsa wenig getan und seine Goldwette einfach laufen lassen. Die Equinox Gold Aktie ist für ihn die Fortsetzung einer Beteiligung, die er seit Jahren hält. Der Rest folgt seinem bekannten Muster: unbeliebte Unternehmen mit bekannten Marken, bei denen er auf eine Erholung setzt. Fairfax hält außerdem große Beteiligungen in Kanada, Indien und Griechenland, die in dieser Meldung nicht vorkommen. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Prem Watsa Was sind die größten Positionen von Prem Watsa?

Equinox Gold mit 24,5 Prozent, Eldorado Gold mit 19,9 Prozent, Kraft Heinz mit 12,3 Prozent, CVS Health mit 8,8 Prozent und Under Armour mit 7,6 Prozent. Hat Prem Watsa Equinox Gold gekauft?

Nicht am Markt. Die Aktien stammen aus dem Umtausch seiner Orla-Mining-Aktien nach der Übernahme durch Equinox Gold. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Equinox Gold Aktie: ISIN CA29446Y5020, WKN A2PQPG, Handelssymbol 1LRC (Deutschland), US-Handelssymbol EQX (NYSE American).

Kraft Heinz Aktie: ISIN US5007541064, WKN A14TU4, Handelssymbol KHNZ (Deutschland), US-Handelssymbol KHC (Nasdaq).

Eldorado Gold Aktie: US-Handelssymbol EGO (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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