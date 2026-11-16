Ein Kursziel mehr als viermal so hoch wie der Kurs: Barrington-Analyst Gary Prest… bleibt für die Powerfleet-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 10 US-Dollar. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei 2,25 US-Dollar. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von rund 344 Prozent.
Powerfleet-Aktie: Rekordumsatz und ein Kursziel über 300 Prozent über dem Kurs – was Barrington so optimistisch macht
Powerfleet hat im zweiten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Barrington-Analyst Gary Prest… bleibt bei „Buy“ für die Powerfleet-Aktie und nennt ein Kursziel von 10 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Powerfleet, Inc.
- Handelssymbol
- AIOT (Nasdaq)
- Analyst
- Gary Prest… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Barrington Research
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 10 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Barrington zur Powerfleet-Aktie
Südafrika-Auftrag läuft – die Kasse noch nicht
Barrington bleibt sehr optimistisch. Der Telematik-Anbieter muss seine Ziele aber erst im zweiten Halbjahr einlösen.
Powerfleet liefert Software und Geräte zur Überwachung von Fahrzeugflotten und Anlagen, etwa mit KI-gestützten Kameras. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz auf den Rekordwert von 115,7 Millionen US-Dollar.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,04 US-Dollar über den Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barrington-Analyst Gary Prest… zu lesen ist:
Prognose bestätigt
Für das Geschäftsjahr erwartet Powerfleet 468 bis 473 Millionen US-Dollar Umsatz und 111 bis 114 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA.
Großauftrag Südafrika
Beim Vertrag mit dem südafrikanischen Finanzministerium liegen bereits mehr als 94.000 unterschriebene Mandate vor.
Ziel zum Jahresende
Im vierten Quartal peilt Powerfleet einen Jahresumsatz-Takt von rund 495 Millionen US-Dollar an.
Finanzierung
Eine neue Gerätefinanzierung soll das Wachstum unterstützen.
Cash und Schulden bremsen
Im ersten Halbjahr war der freie Cashflow mit minus 17,4 Millionen US-Dollar negativ. Die Verschuldung stieg auf das 2,65-Fache des bereinigten EBITDA.
Das Servicegeschäft wuchs zudem langsamer als in den Vorquartalen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barrington Research Associates, Inc., Analyst Gary Prest… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.barringtonresearch.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Powerfleet, Inc. (AIOT): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gary Prest… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Barrington Research Associates, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gary Prest… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Barrington Research Associates, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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