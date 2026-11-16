Powerfleet liefert Software und Geräte zur Überwachung von Fahrzeugflotten und Anlagen, etwa mit KI-gestützten Kameras. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz auf den Rekordwert von 115,7 Millionen US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,04 US-Dollar über den Erwartungen.