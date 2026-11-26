Roboter am Hochofen, künstliche Intelligenz im Walzwerk: Das ist die Geschichte, die POSCO DX erzählt. Am Donnerstag wollten sie weniger Anleger hören. Die POSCO DX Aktie fiel um 4,01 Prozent auf 20.350 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Auffällig ist die Bewertung, mit der das Unternehmen in den Tag ging.
POSCO DX Aktie: KOSPI 100 Verlierer – Robotik-Fantasie trifft auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100
Die POSCO DX Aktie fällt um 4,01 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Die IT- und Automatisierungstochter des Stahlkonzerns POSCO gilt als Wette auf Roboter in der Fabrik. Der Gewinn schrumpft jedoch, während die Bewertung hoch bleibt.
Die Gründe
Teure Aktie in einem nervösen Markt
Für den Kursrückgang gibt es keinen einzelnen Anlass, aber eine naheliegende Erklärung. Die POSCO DX Aktie kostet rund das Hundertfache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate, und dieser Gewinn ist binnen eines Jahres um fast 59 Prozent gesunken. Aktien mit solchen Kennzahlen leiden, wenn die Zinsen steigen. Die Bank of Korea hob den Leitzins am Donnerstag auf 3,25 Prozent an.
Hinzu kam ein gespaltenes Bild bei Robotikwerten. Doosan Robotics stieg nach staatlichen Forschungsaufträgen, Robotis verlor dagegen 2,77 Prozent. POSCO DX fand sich auf der Verliererseite wieder. Das Handelsvolumen lag bei rund zwei Dritteln des Üblichen. Es waren also keine panischen Verkäufe, eher fehlten die Käufer.
Der Hintergrund
Vom IT-Dienstleister zur Roboterfirma
POSCO DX ist die Technologietochter des Stahlkonzerns POSCO. Das Unternehmen baut Steuerungen, Software und Automatisierung für die Werke der Gruppe. Im Juli stellte das Management eine neue Strategie vor: POSCO DX soll zum Anbieter von „Physical AI“ werden, also von künstlicher Intelligenz, die Kräne, Roboter und Anlagen steuert. Dazu gehören unbemannte Kräne in Stahllagern, Roboter in der Fertigung von Elektromotorteilen und Tests mit humanoiden Robotern in der Logistik der Stahlwerke.
Der KOSPI 100 Verlierer hat damit ein Thema, das an der Börse zieht, und einen Kunden, der es bezahlt. Die Kehrseite: Das Geschäft hängt stark an den Investitionen der eigenen Gruppe. Baut POSCO weniger, spürt das die Tochter zuerst.
Hohe Bewertung
Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis über 100 lässt wenig Raum für Enttäuschungen.
Sinkender Gewinn
Der Gewinn je Aktie ging zuletzt deutlich zurück.
Abhängigkeit
Ein großer Teil der Aufträge kommt aus der POSCO-Gruppe.
Die POSCO DX Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur POSCO DX Aktie
Warum ist die POSCO DX Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die hoch bewertete Aktie gab am Tag der Zinserhöhung bei dünnem Handel 4,01 Prozent auf 20.350 Won nach.
Was macht POSCO DX?
Das Unternehmen liefert IT, Steuerungstechnik, Robotik und KI-Lösungen für Fabriken, vor allem für die POSCO-Gruppe.
Wie hoch ist die Aktie bewertet?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate lag laut Kursübersicht bei rund 102.
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