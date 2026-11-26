Für den Kursrückgang gibt es keinen einzelnen Anlass, aber eine naheliegende Erklärung. Die POSCO DX Aktie kostet rund das Hundertfache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate, und dieser Gewinn ist binnen eines Jahres um fast 59 Prozent gesunken. Aktien mit solchen Kennzahlen leiden, wenn die Zinsen steigen. Die Bank of Korea hob den Leitzins am Donnerstag auf 3,25 Prozent an.

Hinzu kam ein gespaltenes Bild bei Robotikwerten. Doosan Robotics stieg nach staatlichen Forschungsaufträgen, Robotis verlor dagegen 2,77 Prozent. POSCO DX fand sich auf der Verliererseite wieder. Das Handelsvolumen lag bei rund zwei Dritteln des Üblichen. Es waren also keine panischen Verkäufe, eher fehlten die Käufer.