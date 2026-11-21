Die Porsche SE Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Handelssymbol Xetra: PAH3, US-Handelssymbol: POAHY, OTC) ist auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Am Freitag, 20. November 2026, rutschte die Aktie der Porsche Automobil Holding im Handelsverlauf unter 22,35 Euro und markierte damit laut boerse.de ein neues 10-Jahres-Tief. An der Börse Stuttgart kostete sie am Abend 22,09 Euro, ein Minus von 3,11 Prozent.
Porsche SE Aktie: Tiefster Stand seit zehn Jahren – wird die VW-Holding zur Falle für Familie und Anleger?
Die Porsche SE Aktie fällt am Freitag auf ein neues 10-Jahres-Tief und rutscht unter 22,50 Euro. Die Holding der Familien Porsche und Piëch hängt am Schicksal von Volkswagen – und dort beginnt am Dienstag ein harter Tarifstreit. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Holding
Gefangen im VW-Schicksal
Die Porsche SE ist die Beteiligungsholding der Familien Porsche und Piëch. Sie hält die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen und rund ein Viertel an der Sportwagentochter Porsche AG. Damit hängt die Porsche SE Aktie fast vollständig an der Entwicklung des Wolfsburger Konzerns – und dort läuft es derzeit schlecht.
Nach neun Monaten wies die Porsche SE einen Konzernverlust nach Steuern von 2,8 Milliarden Euro aus. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro gestanden. Grund ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf die VW-Anteile. Die Prognose für das bereinigte Konzernergebnis im Gesamtjahr bestätigte die Holding: zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro. Holding-Chef Hans Dieter Pötsch erhöhte zugleich den Druck auf Volkswagen, die Sanierung zügig umzusetzen.
Tarifstreit
Ab Dienstag wird es ernst bei VW
Genau diese Sanierung steht nun auf dem Prüfstand. Am Dienstag, 24. November, beginnen in Emden die Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall. VW fordert Nullrunden für 2027 und 2028 und will die 35-Stunden-Woche öffnen. Die Gewerkschaft spricht von einem „Katalog des Grauens“. Einordnung der Redaktion: Für die Porsche SE ist das Ergebnis doppelt wichtig – es entscheidet über die Ertragskraft von VW und damit über künftige Dividenden an die Holding.
Lichtblick
Milliardenklage endgültig vom Tisch
Es gibt auch gute Nachrichten. Der Bundesgerichtshof hat die Beschwerden von 40 Klägern, überwiegend US-Hedgefonds, endgültig zurückgewiesen. Sie hatten wegen des Aufbaus der VW-Beteiligung vor vielen Jahren Schadensersatz von 5,4 Milliarden Euro plus Zinsen gefordert. Die Entscheidung ist rechtskräftig – ein jahrelanges Risiko ist damit beseitigt.
Die Landesbank Baden-Württemberg senkte ihr Kursziel nach den Zahlen von 36 auf 32 Euro, bleibt aber bei ihrer Kaufempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Porsche SE Aktie hängt an Wolfsburg
Solange Volkswagen in der Krise steckt, dürfte auch die Porsche SE Aktie kaum nachhaltig steigen. Entscheidend werden in den kommenden Wochen die Tarifverhandlungen und Fortschritte beim Sparprogramm. Erst wenn sich die Lage bei VW stabilisiert, könnte der Abschlag der Holding schrumpfen.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Warum fällt die Porsche SE Aktie?
Die Holding hängt am Schicksal von Volkswagen. Abschreibungen auf die VW-Beteiligung führten zu einem Milliardenverlust, dazu kommen die Krise der Autoindustrie und der Tarifstreit bei VW.
Was ist der Unterschied zwischen Porsche SE und Porsche AG?
Die Porsche SE ist eine Beteiligungsholding, die die Mehrheit der VW-Stimmrechte und rund ein Viertel an der Porsche AG hält. Die Porsche AG ist der Sportwagenhersteller.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Porsche SE Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003, Handelssymbol Xetra PAH3, US-Handelssymbol POAHY (OTC).
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