Genau diese Sanierung steht nun auf dem Prüfstand. Am Dienstag, 24. November, beginnen in Emden die Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall. VW fordert Nullrunden für 2027 und 2028 und will die 35-Stunden-Woche öffnen. Die Gewerkschaft spricht von einem „Katalog des Grauens“. Einordnung der Redaktion: Für die Porsche SE ist das Ergebnis doppelt wichtig – es entscheidet über die Ertragskraft von VW und damit über künftige Dividenden an die Holding.