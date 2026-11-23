Die Porsche SE Aktie (ISIN: DE000PAH0038, FSE: PAH3) kommt nicht zur Ruhe. Auf Xetra fällt die Vorzugsaktie der Stuttgarter Beteiligungsholding am Vormittag auf 21,79 Euro, ein Minus von 0,49 Euro oder 2,20 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 22,28 Euro. Damit gehört die Porsche SE Aktie zu den größten Verlierern im MDAX – gemeinsam mit der Porsche AG.
Porsche SE Aktie: Neues Jahrestief - VW-Abschreibung lastet schwer
Die Porsche SE Aktie fällt zum Wochenstart auf ein neues 52-Wochen-Tief. Die Holding der Familien Porsche und Piëch leidet unter einer Milliarden-Abschreibung auf Volkswagen, sinkenden Kurszielen und der Schwäche der Autowerte – Anleger fragen sich, wo der Boden liegt.
Die Gründe für den Kursrückgang
Volkswagen zieht die Holding nach unten
Die Porsche SE Aktie ist im Kern eine Wette auf Volkswagen und Porsche AG – und genau dort liegt das Problem. Zum Wochenstart verkaufen Anleger Autowerte und schichten in Technologie- und Rüstungstitel um. Für die Holding kommt das zur Unzeit: Bereits am 19. November war die Porsche SE Aktie auf ein 52-Wochen-Tief von 22,84 Euro gefallen. Mit 21,79 Euro liegt sie heute noch einmal rund 5 Prozent darunter (eigene Rechnung).
Hintergrund sind die schwachen Neunmonatszahlen. Wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung auf die Volkswagen-Beteiligung rutschte die Porsche SE nach Steuern mit 2,8 Milliarden Euro tief in die roten Zahlen, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Das angepasste Ergebnis nach Steuern sank von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 5,1 Milliarden Euro. Für 2026 bestätigte die Holding eine breite Prognosespanne für das angepasste Ergebnis von minus 0,5 bis plus 1,5 Milliarden Euro.
Analysten und Perspektive
Kursziele sinken, Beteiligungen als Hoffnung
Die Analysten haben nach den Zahlen ihre Ziele gesenkt. Die Deutsche Bank reduzierte von 43 auf 41 Euro, rät aber weiter zum Kauf. Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 28 auf 26 Euro und bleibt bei Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Neben den Autobeteiligungen baut die Porsche SE ein Portfolio aus Technologie- und Verteidigungsbeteiligungen auf, darunter Stoke Space, Quantum Systems und Isar Aerospace – an der Gesamtbewertung ändert das bisher wenig.
Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie spiegelt die Krise der deutschen Autoindustrie wie unter einem Brennglas. Solange Volkswagen operativ schwächelt, fehlt der Holding der Kurstreiber. Der Abschlag zum Wert der Beteiligungen mag groß sein, doch der Markt bezahlt ihn derzeit nicht. Ein nachhaltiger Boden für die Porsche SE Aktie dürfte erst entstehen, wenn sich bei Volkswagen eine Ergebniswende abzeichnet.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Warum fällt die Porsche SE Aktie heute?
Anleger verkaufen zum Wochenstart Autowerte. Zudem belasten die Milliarden-Abschreibung auf Volkswagen und gesenkte Kursziele.
Was erwartet die Porsche SE für 2026?
Ein angepasstes Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Porsche SE Aktie?
ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Handelssymbol: PAH3 (Xetra), US-Handelssymbol: POAHY (ADR, OTC).
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