Die Analysten haben nach den Zahlen ihre Ziele gesenkt. Die Deutsche Bank reduzierte von 43 auf 41 Euro, rät aber weiter zum Kauf. Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 28 auf 26 Euro und bleibt bei Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Neben den Autobeteiligungen baut die Porsche SE ein Portfolio aus Technologie- und Verteidigungsbeteiligungen auf, darunter Stoke Space, Quantum Systems und Isar Aerospace – an der Gesamtbewertung ändert das bisher wenig.