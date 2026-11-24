Porsche will weniger Varianten (-20%), mehr margenstarke Modelle und mindestens ein neues markenprägendes Produkt pro Jahr bis 2030. Die Abkehr von der reinen E-Strategie bringt für mehrere Baureihen zusätzliche Verbrenner und Hybride. Der 718 startet dagegen rein elektrisch. Personell ändert sich viel: Seit Januar 2026 führt Michael Leiters den Konzern, Entwicklungsvorstand Michael Steiner verlässt Porsche im Mai 2027, sein Nachfolger Jörg Bartels kommt von Mercedes-Benz.

Hinzu kommt der Konzernkontext. Die Muttergesellschaft Volkswagen rutschte nach neun Monaten wegen der Porsche-Beteiligung und China in die roten Zahlen, die Porsche SE markierte am 23.11.2026 ein Zehnjahrestief. Und in Russland nahm ein Moskauer Gericht am 17.11.2026 die Porsche-Töchter in die Konkursmasse der Volkswagen AG auf, finanziell derzeit untergeordnet, aber mit Rechts- und Reputationsrisiken.