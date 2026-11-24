Die Porsche AG-Aktie (Vz., ISIN: DE000PAG9113, FSE: P911) bekommt eine Antwort auf eine der größten Fragen der vergangenen Monate: Der erste vollelektrische 718 Boxster kommt. Am 24.11.2026 meldet Porsche, dass die Entwicklung des Elektro-Roadsters auf der Zielgeraden ist. Doch der Kurs reagiert vorerst nicht mit Euphorie: Die Porsche-Aktie notiert bei rund 42 Euro unter ihrer 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Linie.
Porsche AG Aktie Prognose: Elektro-718-Boxster auf der Zielgeraden - Rettungsanker oder teure Hoffnung?
Porsche AG bestätigt Weltpremiere des ersten vollelektrischen 718 Boxster im ersten Quartal 2027. Doch die Porsche AG-Aktie fällt unter alle wichtigen Durchschnittslinien, und der CFO nennt 2027 den Tiefpunkt. Die große Analyse mit Porsche-Aktie Prognose nach News, Quartalszahlen und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
- Börse / Ticker
- Xetra, P911 (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE000PAG9113
- Kerngeschäft
- Sportwagen und SUV, Luxusmobilität
- Börsenwert
- rund 38,3 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 35,62 € bis 50,66 €
- Nächste Zahlen
- Gesamtjahr 2026 voraussichtlich 17.03.2027
Stand: 24.11.2026, Intraday-Kurs Xetra, 12:28 Uhr; Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Wie passt das zusammen? Die gute Nachricht ist strategisch, die schlechte betrifft die Zahlen. Der 718 Boxster liefert erst ab 2027 Umsatz, während der Finanzvorstand 2027 selbst als Tiefpunkt bezeichnet. Die große Analyse mit Porsche-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Die aktuellen News
Der Elektro-718 Boxster: Premiere im ersten Quartal 2027
Die EQS-Meldung vom 24.11.2026 beendet eine monatelange Hängepartie. Noch im Februar hatte Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, CEO Michael Leiters erwäge wegen Verzögerungen und steigender Kosten eine Streichung des Elektro-718. Im August bestätigte Leiters dann die Serienfertigung. Jetzt nennt Porsche einen festen Zeitplan: Weltpremiere im ersten Quartal 2027, gebaut wird im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen.
E-Core-Layout
Die 800-Volt-Batterie sitzt direkt hinter den Sitzen, dort, wo bisher der Verbrennungsmotor war. Das ermöglicht eine tiefe Sitzposition und konzentriert das Gewicht in der Fahrzeugmitte.
911-Technik im Einstiegsmodell
Viele Fahrwerkskomponenten stammen vom 911, erstmals bekommt ein 718 eine Hinterachslenkung. Alle Modelle fahren mit Heckantrieb.
Emotion per Software
Das serienmäßige E-Shift simuliert ein Siebengang-PDK mit Schaltwippen und einem synthetischen Sechszylinder-Boxersound.
Erprobung unter Extrembedingungen
Getestet wurde von -30 Grad Celsius in Schweden bis 51 Grad Celsius im Death Valley, im Stadtverkehr von Las Vegas, Los Angeles und Shanghai.
Wichtig für die Porsche-Aktie Prognose ist, was Porsche nicht verrät: Batteriekapazität, Reichweite, Ladeleistung, Systemleistung und Preis fehlen. Ohne diese Daten lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit des Elektro-Roadsters noch nicht beurteilen. Die Premiere im ersten Quartal 2027 ist damit der nächste echte Prüfstein.
Das Timing hat einen Hintergrund. Die Verbrenner-718 liefen bereits im Oktober 2025 aus, und die Lücke ist in den Zahlen deutlich sichtbar: Von Januar bis September 2026 lieferte Porsche nur noch 3.291 Boxster und Cayman aus, ein Minus von 79%. Der Elektro-718 soll diese Lücke im Einstiegssegment ab 2027 schließen. Zum Ergebnistreiber wird er jedoch frühestens 2027 bis 2028.
Die Quartalszahlen
Besser als erwartet - aber auf dünnem Eis
Am 27.10.2026 legte Porsche die Neunmonatszahlen vor. Das operative Ergebnis stieg auf 1,74 Milliarden Euro, die operative Umsatzrendite auf 6,9%. Das ist ein starker Sprung gegenüber dem Vorjahr, der Porsche-Aktie zunächst eine Erholung bis über 47 Euro bescherte. Doch die Qualität des Ergebnisses verdient einen zweiten Blick.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Konzernumsatz
|25,28 Mrd. €
|26,86 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|1,74 Mrd. €
|0,04 Mrd. €
|Operative Umsatzrendite
|6,9%
|0,2%
|Netto-Cashflow Automobile
|2,50 Mrd. €
|1,34 Mrd. €
|Auslieferungen
|178.532
|212.509
Netto-Cashflow durch den Verkauf der Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group gestützt.
Quelle: Porsche AG, 27.10.2026
Die Auslieferungen zeigen, wo die Porsche-Aktie Gegenwind hat. Nordamerika bleibt mit 56.088 Fahrzeugen die größte Region (-13%), in China stürzte der Absatz auf 21.493 Fahrzeuge ab. Als einzige Baureihe wuchs der 911 mit 42.217 Auslieferungen (+12%), der Cayenne blieb mit 59.586 Fahrzeugen stärkste Baureihe.
Die Jahresprognose hat Porsche bestätigt. Die Aktie beruhigt das nur begrenzt, denn der Blick richtet sich nach vorn: Finanzchef Jochen Breckner nannte 2027 laut Handelsblatt ein Übergangsjahr und den Tiefpunkt. Als Gründe nannte er Lücken im Portfolio, etwa den fehlenden Macan mit Verbrennungsmotor, und die Schwäche in China. Eine deutliche Erholung erwartet er erst ab 2028. Eine Prognose für 2027 folgt mit den Jahreszahlen voraussichtlich am 17.03.2027.
Das Chartbild
Alle Durchschnittslinien gerissen - 40,92 Euro im Blick
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Am 16.11.2026 fiel die Porsche-Aktie bei 43,76 Euro unter die 100-Tage-Linie, am 17.11.2026 bei 42,99 Euro unter die 200-Tage-Linie. Auf Wochensicht verlor der Titel gut 6%. Die Erholung nach den Q3-Zahlen bis 47 Euro wurde vollständig abgegeben.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Jahreshoch
|50,66 €
|Widerstand (16.06.2026)
|GD 200
|43,48 €
|Erster Widerstand, nachhaltige Rückeroberung nötig
|GD 20, GD 50, GD 100
|44,22 € bis 44,92 €
|Widerstandszone
|Tief vom 09.10.2026
|40,92 €
|Nächste wichtige Unterstützung
|Jahrestief
|35,62 €
|Unterstützung (23.03.2026)
Gleitende Durchschnitte Stand 17.11.2026; Marken variieren je nach Handelsplatz und Anbieter.
Quelle: boerse.de, finanzen.net, Redaktion
Die Aktie bildet seit dem Jahreshoch im Juni tiefere Hochs. Solange sie die 200-Tage-Linie bei rund 43,5 Euro nicht zurückerobert, bleibt das kurzfristige Chartbild negativ. Die nächste Bewährungsprobe ist die Unterstützung bei 40,92 Euro.
Die Analysten
Gespaltenes Lager - Kursziele von 40 bis 60 Euro
Wie uneins die Branche ist, zeigt der Blick auf die jüngsten Einschätzungen der Banken. Laut finanzen.net bewerteten Ende Oktober 17 Analysten die Porsche-Aktie, neun mit Kaufen und acht mit Halten. Das durchschnittliche Kursziel lag dort bei 50,59 Euro, wallstreet-online nennt aktuell 46,71 Euro.
|Datum
|Institut
|Rating
|Kursziel
|24.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Buy
|55 €
|20.11.2026
|RBC
|Sector Perform
|40 €
|19.11.2026
|UBS
|Buy
|60 €
|11.11.2026
|DZ Bank
|Verkaufen
|40 € (fairer Wert)
|05.11.2026
|Santander
|Outperform
|57,80 €
|05.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|44 €
|03.11.2026
|Berenberg
|Hold
|46 €
|27.10.2026
|JPMorgan
|Overweight
|50 €
Einschätzungen der genannten Institute, keine Empfehlung der Redaktion. Für Goldman Sachs und Barclays liegen keine Studien nach den Q3-Zahlen vor.
Quelle: boerse.de, finanzen.at, finanznachrichten.de, onvista, Der Aktionär
Die Bullen verweisen auf die Strategie und die Cash-Entwicklung. Deutsche-Bank-Analyst Tim Rokossa sieht nach einem Vorstandstreffen gestiegenes Vertrauen. Die Skeptiker von RBC und der DZ Bank warnen vor schwachem China-Markt, chinesischer Konkurrenz und Margendruck durch Elektroautos. UBS-Analyst Patrick Hummel mahnte, der chinesische Pkw-Absatz habe in der ersten Novemberhälfte ein Viertel unter dem Vorjahr gelegen, ohne Anzeichen einer Besserung.
Das große Bild
Sportwagenschmiede 2035: Weniger Wachstum, mehr Wert
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Porsche-Aktie Prognose an der neuen Strategie, die Porsche am 07.10.2026 auf dem Kapitalmarkttag in Weissach vorstellte. Das frühere Margenziel von 20% ist vom Tisch, an seine Stelle treten realistischere Mittelfristziele.
Porsche will weniger Varianten (-20%), mehr margenstarke Modelle und mindestens ein neues markenprägendes Produkt pro Jahr bis 2030. Die Abkehr von der reinen E-Strategie bringt für mehrere Baureihen zusätzliche Verbrenner und Hybride. Der 718 startet dagegen rein elektrisch. Personell ändert sich viel: Seit Januar 2026 führt Michael Leiters den Konzern, Entwicklungsvorstand Michael Steiner verlässt Porsche im Mai 2027, sein Nachfolger Jörg Bartels kommt von Mercedes-Benz.
Hinzu kommt der Konzernkontext. Die Muttergesellschaft Volkswagen rutschte nach neun Monaten wegen der Porsche-Beteiligung und China in die roten Zahlen, die Porsche SE markierte am 23.11.2026 ein Zehnjahrestief. Und in Russland nahm ein Moskauer Gericht am 17.11.2026 die Porsche-Töchter in die Konkursmasse der Volkswagen AG auf, finanziell derzeit untergeordnet, aber mit Rechts- und Reputationsrisiken.
Prognose
Porsche-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Gemengelage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Zeithorizonte mit klar beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodensuche an der 41-Euro-Marke
Die Porsche-Aktie steht unter Druck. Gelingt die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bei rund 43,5 Euro, wäre die Zone um 44 bis 45 Euro das nächste Ziel. Bricht die Unterstützung bei 40,92 Euro, rückt das Jahrestief in den Blick. Die Reaktion auf die Elektro-718-Meldung gibt erste Hinweise.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Zyklus der Zahlen entscheidet
Weltpremiere des Elektro-718 im ersten Quartal 2027 und die Prognose 2027 am 17.03.2027 sind die Katalysatoren. Bestätigt Porsche eine Marge im Bereich des Konsenses, könnte der Markt die Tiefpunkt-Debatte abhaken. Enttäuschen Zahlen oder Ausblick, droht eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig (ab 2028): Umsetzung der Strategie
Gelingt der Umbau mit niedrigerer Break-even-Schwelle, margenstärkerem Produktmix und Elektro-Einsteigern, könnte die Porsche-Aktie ihre Ertragskraft zurückgewinnen. Scheitert die Umsetzung oder bleibt China schwach, bleibt sie ein Wert mit Fragezeichen.
Termine
Was Anleger der Porsche-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche-Aktie
Warum fällt die Porsche-Aktie aktuell? Die Aktie notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Belastend wirken die China-Schwäche, die 15% US-Zölle und die Aussage des Finanzvorstands, 2027 sei der Tiefpunkt.
Wann kommt der Elektro-718 Boxster? Porsche nennt die Weltpremiere für das erste Quartal 2027. Gebaut wird er in Stuttgart-Zuffenhausen.
Was ist neu am Elektro-718 Boxster? Der E-Core mit 800-Volt-Batterie hinter den Sitzen, 40:60-Gewichtsverteilung, Hinterachslenkung und Heckantrieb. Reichweite und Preis nennt Porsche noch nicht.
Wie lautet die Porsche-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig steht die Bodensuche an der 41-Euro-Marke im Fokus, mittelfristig entscheidet die Prognose 2027, langfristig die Strategieumsetzung. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Porsche-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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