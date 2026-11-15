Porsche AG Aktienanalyse: Zurück in der Gewinnzone, Ziel 15 Prozent Rendite – kann Leiters die Sportwagen-Ikone retten?

Die Porsche AG ist auf dem Weg der Besserung. Nach dem Milliardenverlust im Vorjahresquartal schrieb der Sportwagenbauer im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen und bestätigte seine Jahresziele. Die Porsche-AG-Aktie verlor in dieser Woche 3,53 Prozent und schloss bei 45,40 Euro, liegt im Monatsvergleich aber fast 10 Prozent im Plus. Diese Porsche AG Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was die Porsche AG Aktienprognose bestimmt.