Die Porsche AG ist auf dem Weg der Besserung. Nach dem Milliardenverlust im Vorjahresquartal schrieb der Sportwagenbauer im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen und bestätigte seine Jahresziele. Die Porsche-AG-Aktie verlor in dieser Woche 3,53 Prozent und schloss bei 45,40 Euro, liegt im Monatsvergleich aber fast 10 Prozent im Plus. Diese Porsche AG Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was die Porsche AG Aktienprognose bestimmt.
Porsche AG Aktienanalyse: Zurück in der Gewinnzone, Ziel 15 Prozent Rendite – kann Leiters die Sportwagen-Ikone retten?
Porsche hat im dritten Quartal wieder Gewinn geschrieben und die Jahresprognose bestätigt. Dennoch gehört die Porsche-AG-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere Porsche AG Aktienanalyse zeigt, wie weit der Umbau unter Michael Leiters ist, was 2027 bringt und was die Porsche AG Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
- Sitz
- Stuttgart
- Ticker
- P911 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 45,40 Euro
- KGV
- rund 22
- Dividendenrendite
- rund 2,7 Prozent
- Vorstandschef
- Michael Leiters (seit Januar 2026)
- Großaktionäre
- Volkswagen, Porsche SE
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 (Vorzugsaktie); KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Neuer Chef, neue Strategie
Die Porsche AG Aktie ist eine Wette auf den Umbau unter Michael Leiters.
Seit Januar führt der frühere McLaren-Chef Michael Leiters den Konzern. Er setzt wieder stärker auf Verbrenner und Hybride, nachdem die Elektro-Offensive die Margen belastet hatte. Für diesen Schwenk verbuchte Porsche im dritten Quartal weitere rund 300 Millionen Euro. Gleichzeitig konzentriert sich Leiters auf das Kerngeschäft und hat Unternehmensteile verkauft.
Die Zahlen
Gewinn zurück, Umsatz schrumpft
Für jede Porsche AG Aktienanalyse gilt: Die Marge erholt sich, die Verkäufe nicht.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 7,5 Prozent auf 8,05 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei 387 Millionen Euro nach einem Verlust von 966 Millionen ein Jahr zuvor. Im ersten Halbjahr hatte Porsche 1,35 Milliarden Euro operativ verdient. Der höhere Anteil teurer Modelle half, die sinkenden Stückzahlen abzufedern. Die Quartalsrendite fiel mit knapp 5 Prozent allerdings niedriger aus als in den ersten beiden Quartalen.
Porsche AG: Operatives Ergebnis 2026
Millionen Euro
Quelle: Porsche AG, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Ergebnis
|Q1 2026
|595
|Q2 2026
|753
|Q3 2026
|387
Der Ausblick
2027 als Übergangsjahr
Porsche bestätigte die Prognose für 2026: 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. Das Jahr 2027 gilt als Übergangsjahr. Mittelfristig peilt Porsche für 2030 und 2031 wieder eine Rendite von 10 bis 15 Prozent an – weit entfernt von früheren Spitzenwerten, aber deutlich über dem aktuellen Niveau.
Die Bewertung
KGV um 22 für den Neustart
Die Porsche AG Aktie wird mit einem KGV von rund 22 bewertet – hoch für einen Autohersteller, aber Ausdruck der Erwartung, dass die Gewinne wieder deutlich steigen. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,7 Prozent. Wie hoch die Ausschüttung für 2026 nach der neuen Dividendenpolitik ausfällt, steht noch nicht fest.
Die Analysten
Warten auf den Kapitalmarkttag
Die Analysten werten die Rückkehr in die Gewinnzone positiv, sehen aber noch keinen klaren Wachstumspfad. Entscheidend wird, wie konkret Porsche die Strategie bis 2031 untermauert und wann die Verkaufszahlen wieder steigen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Porsche AG Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Umbau greift schneller
Porsche erreicht das obere Ende der Renditeprognose und überzeugt mit der Strategie. Dann könnte die Aktie deutlich über 50 Euro steigen.
Szenario 2: Zähe Erholung
Die Marge stabilisiert sich, der Umsatz bleibt schwach. Die Aktie pendelt zwischen 40 und 50 Euro.
Szenario 3: Rückfall
China und Zölle belasten stärker, 2027 enttäuscht. Dann droht ein Rückfall auf frühere Tiefs.
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktienanalyse
Warum gibt die Porsche AG Aktie nach?
Der Umsatz schrumpft weiter, und 2027 gilt als Übergangsjahr. Nach dem starken Monatsplus nahmen Anleger zudem Gewinne mit.
Was erwartet Porsche für 2026?
35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.
Welches Renditeziel verfolgt Porsche langfristig?
10 bis 15 Prozent in den Jahren 2030 und 2031.
Wer führt die Porsche AG?
Michael Leiters, seit Januar 2026.
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