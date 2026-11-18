Die Porsche AG Aktie (ISIN DE000PAG9113, Ticker P911) startet mit einem kleinen Minus in den Mittwoch: Laut finanzen.net lag die Vorzugsaktie um 9:07 Uhr bei 43,10 Euro, 0,8 Prozent unter dem Vortag. Seit dem 12. November, als sie noch bei 45,76 Euro notierte (ad-hoc-news, L&S), hat sie rund sechs Prozent abgegeben. Einen konkreten Auslöser für das heutige Minus nennt keine geprüfte Quelle – belegt ist aber ein Gerichtsbeschluss aus Moskau, der den Konzern indirekt trifft. Diese Porsche AG Aktienanalyse klärt, was die Meldung bedeutet und wie belastbar die Zahlen sind.
Porsche AG Aktienanalyse: Moskauer Gericht greift nach Russland-Töchtern, Auslieferungen -16 Prozent - Wie viel Sportwagen-Premium steckt noch in der Porsche AG Aktie?
Die Porsche AG Aktie notiert bei rund 43 Euro und damit rund 15 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Porsche AG Aktienanalyse ordnet Zahlen, Russland-Meldung und Analystenstimmen ein und zeigt die Porsche AG Aktienprognose des Konsens.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE000PAG9113
- Ticker
- P911
- 52-Wochen-Spanne
- 35,62 – 50,66 €
- Dividende für 2025
- 1,01 € je Aktie
Stand: 18.11.2026, Kurs laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:07 Uhr, Xetra
Der Auslöser
Was hat das Moskauer Gericht mit der Porsche AG Aktie zu tun?
Das Moskauer Arbitragegericht hat am 17. November Beteiligungen an Porsche Russland und an Porsche Financial Services Russland in die Konkursmasse der Volkswagen AG aufgenommen. Das berichtet ad-hoc-news.de (Meldung der ABN Agency, 17.11., 12:32 Uhr). Hintergrund ist ein seit September 2025 laufendes Verfahren gegen VW mit einer Forderung von 16,9 Milliarden Rubel und 40.050 Euro, das mit dem Ende der Montage in Nischni Nowgorod zusammenhängt. VW hält 74,99 Prozent an der Porsche AG. Die liquiden Mittel der beiden russischen Gesellschaften lagen Ende 2025 laut Bericht bei über 700 Millionen Rubel. Für das Gesamtbild der Porsche AG ist die Summe gering – es ist eher ein Signal als ein Zahlenschock.
Ob Zölle, China oder die laufende Tarifrunde die Aktie heute zusätzlich bewegen, konnte die Redaktion nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Die Branche insgesamt steht unter Druck.
Wie sehen die Zahlen aus? Porsche AG Aktienanalyse zu den ersten neun Monaten
Am 27. Oktober veröffentlichte Porsche die Zahlen für die ersten neun Monate. Das Bild ist zweigeteilt: Der Umsatz sank, die Profitabilität stieg aus einem extrem schwachen Vorjahr deutlich.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Umsatz
|25,28 Mrd. € (–5,9 %)
|26,86 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|1,74 Mrd. €
|0,04 Mrd. €
|Operative Umsatzrendite
|6,9 %
|0,2 %
|Auslieferungen
|178.532 (–16,0 %)
|212.509
|Netto-Cashflow Automobile
|2,50 Mrd. €
|1,34 Mrd. €
Die operative Umsatzrendite des Vorjahreszeitraums war durch Sonderbelastungen stark gedrückt.
Quelle: Porsche Newsroom, 27.10.2026
Im dritten Quartal stieg das Ergebnis je Aktie auf 0,83 Euro nach minus 0,65 Euro im Vorjahr (finanzen.net), der Umsatz lag bei 8,05 Milliarden Euro (–7,5 Prozent). Die Netto-Liquidität im Automobilgeschäft betrug zum 30. September 8,23 Milliarden Euro.
Porsche bestätigte die Jahresziele. In der Prognose enthalten sind der Mittelzufluss aus dem Verkauf der Bugatti-Rimac- und Rimac-Group-Anteile sowie 250 Millionen Euro zusätzliche Pensionsdotierung. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge soll bei 24 bis 26 Prozent liegen.
Wie teuer ist die Porsche AG Aktie? Bewertung und Dividende
Auf Basis des erwarteten Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 22,9 (boersennews.de, Kurs 43,57 Euro); gemessen am Gewinn 2025 sind es rund 46. Zum Vergleich nennt aktienwelt360.de für Ferrari ein KGV von 38 (Stand 27. Oktober) bei einer operativen Marge von 31,2 Prozent im zweiten Quartal 2026 – Porsche liegt mit 6,9 Prozent weit darunter. Für Mercedes und BMW liegen der Redaktion keine belegten 2026-Daten vor. Die Dividende für 2025 betrug 1,01 Euro je Aktie (Rendite rund 2,2 Prozent laut stock3). Die Marktkapitalisierung weicht je Quelle stark ab; hier wird die stock3-Angabe von 39,4 Milliarden Euro genutzt.
|Marke
|Wert
|Aktueller Kurs
|43,10 €
|Jahreshoch (16.06.2026)
|50,66 €
|Jahrestief (23.03.2026)
|35,62 €
|Abstand zum Hoch
|rund –15 %
|Abstand zum Tief
|rund +21 %
Eigene Rechnung der Redaktion mit 43,10 €.
Quelle: finanzen.net, stock3, ad-hoc-news
Wie steht es um die Porsche AG Aktienprognose?
Laut wallstreet-online (Oktober 2026) sehen 19 Analysten die Aktie im Schnitt bei 50,47 Euro; davon empfehlen zehn Kaufen und neun Halten, keiner Verkaufen. Ein Kursziel-Durchschnitt von 46,72 Euro, der an anderer Stelle kursiert, ließ sich nicht belegen. Gegenpositionen gibt es: Die DZ Bank bestätigte am 11. November laut dpa-AFX ihr Votum „Verkaufen“ und hob den fairen Wert von 36 auf 40 Euro an. Sie begründet das mit einem im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartal und Margen, die erst bis 2030 wieder zweistellig würden. Der Konsens und die Einzelurteile sind Meinungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Analysten
|19
|Kaufen
|10
|Halten
|9
|Verkaufen
|0 (DZ Bank seit 11.11.: Verkaufen)
|Durchschnittliches Kursziel
|50,47 €
Die Quelle enthält Doppeleinträge; Aufteilung auf einzelne Häuser nicht belegt. Meinung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: wallstreet-online, Oktober 2026
Was zeigt der Chart der Porsche AG Aktie?
Belastbare Marken wie 50- oder 200-Tage-Linie hat die Redaktion nicht belegt. Beschreibend ist: Die Aktie bewegt sich zwischen Jahrestief 35,62 und Jahreshoch 50,66 Euro, liegt also im oberen Mittelfeld der Spanne, hat auf Monatssicht aber rund sieben Prozent abgegeben (boersennews.de).
Was beobachten Anleger jetzt?
Der nächste feste Termin sind die Jahreszahlen; laut stock3 liegt die Q4-Veröffentlichung im März, das Jahr ist dort nicht angegeben, die Zuordnung ist daher unsicher. Gesichert ist nur, dass die Neunmonatszahlen am 27. Oktober erschienen. Bis dahin richten sich die Blicke auf Zölle, die Nachfrage in China und die Entwicklung der Auslieferungen.
FAQ: Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Was bedeutet die Moskauer Entscheidung für die Porsche AG Aktie? Beteiligungen an Porsche Russland und der dortigen Finanzierungsgesellschaft wurden in die Konkursmasse der VW AG aufgenommen. Die genannten Summen sind klein im Vergleich zum Konzern.
Was sagt die Porsche AG Aktienanalyse zu den Zahlen? Umsatz und Auslieferungen sinken, die Profitabilität erholt sich aus niedriger Basis. Die Prognose 2026 wurde bestätigt.
Wie lautet die Porsche AG Aktienprognose? Laut Konsens vom Oktober liegt das durchschnittliche Kursziel bei 50,47 Euro, die DZ Bank sieht ihren fairen Wert bei 40 Euro. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Zahlt die Porsche AG Aktie Dividende? Für 2025 wurden 1,01 Euro je Aktie gezahlt (Zahlung am 26. Juni 2026).
Wie viel hält Volkswagen an Porsche? VW hält laut ad-hoc-news 74,99 Prozent an der Porsche AG.
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