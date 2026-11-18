Das Moskauer Arbitragegericht hat am 17. November Beteiligungen an Porsche Russland und an Porsche Financial Services Russland in die Konkursmasse der Volkswagen AG aufgenommen. Das berichtet ad-hoc-news.de (Meldung der ABN Agency, 17.11., 12:32 Uhr). Hintergrund ist ein seit September 2025 laufendes Verfahren gegen VW mit einer Forderung von 16,9 Milliarden Rubel und 40.050 Euro, das mit dem Ende der Montage in Nischni Nowgorod zusammenhängt. VW hält 74,99 Prozent an der Porsche AG. Die liquiden Mittel der beiden russischen Gesellschaften lagen Ende 2025 laut Bericht bei über 700 Millionen Rubel. Für das Gesamtbild der Porsche AG ist die Summe gering – es ist eher ein Signal als ein Zahlenschock.

Ob Zölle, China oder die laufende Tarifrunde die Aktie heute zusätzlich bewegen, konnte die Redaktion nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Die Branche insgesamt steht unter Druck.