Charttechnisch rückt die Marke von 40 Euro in den Mittelpunkt. Sie gilt als wichtige Unterstützung, von der die Porsche AG Aktie mit 42,29 Euro nur noch rund 5 Prozent entfernt ist (eigene Rechnung). Die 52-Wochen-Spanne reicht von 35,12 bis 50,66 Euro. Unter den Analysten überwiegt die Skepsis: Bernstein Research etwa stuft die Aktie mit Underperform und einem Kursziel von 39 Euro ein, das noch unter dem aktuellen Kurs liegt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.