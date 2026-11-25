Porsche AG Aktie: JPMorgan setzt auf Luxus – der Sportwagenbauer startet als MDAX Gewinner die Aufholjagd vom Sechs-Jahres-Tief

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Porsche AG Aktie steigt am Mittwoch um 1,88 Prozent auf 43,98 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. JPMorgan zählt den Sportwagenbauer zu den Favoriten für 2027 und bestätigt das Kursziel von 50 Euro. Die gesamte Autobranche erholt sich.

Rückenwind aus New York. Die Porsche AG Aktie schließt den Mittwoch bei 43,98 Euro, ein Plus von 1,88 Prozent. Damit zählt die Vorzugsaktie des Stuttgarter Sportwagenbauers zu den MDAX Gewinnern. Auslöser ist ein großer Branchenausblick der US-Bank JPMorgan. Kurs der Porsche AG Aktie am Abend 43,98 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,88 % Kursziel von JPMorgan (Overweight) 50 EUR Abstand zum JPMorgan-Kursziel +13,7 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; JPMorgan; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Porsche AG Aktie als MDAX Gewinner steigt JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit „Overweight“ und einem Kursziel von 50 Euro bestätigt. Analyst Jose Asumendi setzt im Branchenausblick für 2027 auf Lkw-Bauer, Anbieter hoch technisierter Fahrzeuge, Luxusautos und Reifenhersteller. Unter den Einzelwerten nennt er Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo als Favoriten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Bank begründet die Auswahl mit einem starken Produktangebot, hohen Marktanteilen und großer Preismacht. Daraus erwartet sie eine solide Gewinnentwicklung und verlässliche Mittelzuflüsse. Hinzu kommt die Stimmung: Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Mittwoch zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Das Produkt Der elektrische Boxster rückt näher Auch die Modellpipeline liefert Gesprächsstoff. Der elektrische 718 soll im ersten Quartal 2027 Weltpremiere feiern. Er erhält eine 800-Volt-Batterie hinter den Sitzen, das Topmodell soll in weniger als drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Was für die Porsche AG Aktie sprechen könnte JPMorgan-Favorit für 2027

Kursziel 50 Euro bestätigt

Elektro-Boxster kommt 2027 Was Anleger bedenken sollten Autobranche auf Mehrjahrestief

Schwache Nachfrage in China

Zölle im US-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie profitiert als MDAX Gewinner vom Rückenwind aus dem JPMorgan-Ausblick und der Branchenerholung. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an den Zahlen der kommenden Quartale. FAQ Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie Warum steigt die Porsche AG Aktie heute?

JPMorgan zählt Porsche AG zu den Favoriten für 2027 und bestätigt das Kursziel von 50 Euro. Zudem erholen sich Autowerte. Was ist der Unterschied zwischen Porsche AG und Porsche SE?

Die Porsche AG baut die Sportwagen. Die Porsche SE ist eine Holding, die vor allem an Volkswagen und an der Porsche AG beteiligt ist. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?

ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. JPMorgan nennt den Sportwagenbauer als Favoriten für 2027, die Branche erholt sich vom Mehrjahrestief.

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