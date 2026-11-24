Um 12:28 Uhr stand die Porsche AG Aktie noch 1,3 Prozent im Minus bei 42,35 Euro. Fünf Stunden später sind es 44,26 Euro und ein Plus von 3,19 Prozent. Die Vorzugsaktie des Stuttgarter Sportwagenbauers hat damit im Handelsverlauf knapp zwei Euro gutgemacht und gehört am Abend zu den fünf größten MDAX Gewinnern.
Porsche AG Aktie: Vom Minus ins Plus gedreht – Deutsche Bank und der Elektro-Boxster machen den Sportwagenbauer zum MDAX Gewinner
Die Porsche AG Aktie steigt am Dienstag um 3,19 Prozent auf 44,26 Euro und zählt zu den fünf größten MDAX Gewinnern. Am Mittag lag sie noch im Minus. Die Deutsche Bank bestätigt Buy mit 55 Euro, und der elektrische 718 Boxster rückt näher.
Der Auslöser
Warum die Porsche AG Aktie als MDAX Gewinner dreht
Zwei Nachrichten treffen am Dienstag zusammen. Die erste kommt von der Deutschen Bank. Deren Analysten haben nach einem Treffen mit Porsche-Vorständen bei einer Unternehmensveranstaltung in Dubai die Einstufung Buy und das Kursziel von 55 Euro bestätigt. Der Sportwagenbauer zeige gestiegenes Vertrauen in die Umsetzung seiner Strategie, vor allem bei der angestrebten Barmittelentwicklung. Das Ziel liegt rund 24 Prozent über dem Abendkurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die zweite Nachricht betrifft das Produkt. Porsche teilte am Dienstag mit, dass die Entwicklung des ersten vollelektrischen 718 Boxster auf die Zielgerade geht. Die Weltpremiere ist für das erste Quartal 2027 geplant. Der Elektro-Roadster war eine der offenen Fragen der vergangenen Monate, nachdem Porsche seine Elektrostrategie mehrfach angepasst hatte.
Der Hintergrund
2027 soll der Tiefpunkt sein – sagt der Finanzchef
Die Zahlen zeigen, wie weit der Weg ist. Nach neun Monaten 2026 kommt Porsche auf 25,28 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis von 1,74 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite liegt bei 6,9 Prozent. Finanzchef Breckner bezeichnete 2027 als Übergangsjahr und Tiefpunkt. Wer die Porsche AG Aktie kauft, setzt darauf, dass danach die Erholung beginnt.
Die Deutsche Bank zählt zu den Optimisten. Im Schnitt liegt das Kursziel der Analysten nach Daten von wallstreet-online bei 46,71 Euro, gut 5 Prozent über dem Abendkurs (eigene Rechnung), die Spanne reicht von 33 bis 60 Euro. Das 52-Wochen-Tief der Porsche AG Aktie liegt bei 35,62 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie bekommt am Dienstag, was ihr lange fehlte: Zuspruch von außen und einen greifbaren Produkttermin. Die Rendite von 6,9 Prozent erinnert daran, wie weit der Konzern von früheren Zielen entfernt ist. Der Markt honoriert die Richtung, nicht das Erreichte.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Warum steigt die Porsche AG Aktie heute?
Die Deutsche Bank hat Buy und das Kursziel von 55 Euro bestätigt. Zudem meldete Porsche Fortschritte beim vollelektrischen 718 Boxster.
Ist die Porsche AG Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,19 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten MDAX Gewinnern.
Wann kommt der elektrische 718 Boxster?
Die Weltpremiere ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?
ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Gemeint ist die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, nicht die Holding Porsche SE.
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