Zwei Nachrichten treffen am Dienstag zusammen. Die erste kommt von der Deutschen Bank. Deren Analysten haben nach einem Treffen mit Porsche-Vorständen bei einer Unternehmensveranstaltung in Dubai die Einstufung Buy und das Kursziel von 55 Euro bestätigt. Der Sportwagenbauer zeige gestiegenes Vertrauen in die Umsetzung seiner Strategie, vor allem bei der angestrebten Barmittelentwicklung. Das Ziel liegt rund 24 Prozent über dem Abendkurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.