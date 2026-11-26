Warum stieg die Porsche AG Aktie am 25. November 2026?

Autowerte erholten sich nach starken Verlusten von einem Mehrjahrestief.

Wann kommt der elektrische 718?

Die Premiere ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Ist die Porsche AG dieselbe Aktie wie die Porsche SE?

Nein. Die Porsche AG ist der Sportwagenhersteller, die Porsche SE eine Holding mit Beteiligung an Volkswagen.