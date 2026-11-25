Wie viele Autos lieferte Porsche aus?

In den ersten neun Monaten 2026 rund 178.352 Fahrzeuge, 16 Prozent weniger als im Vorjahr.

Was erwartet Porsche für 2026?

35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und eine Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Wann soll die Talsohle erreicht sein?

Konzernchef Leiters rechnet damit im Jahr 2027.