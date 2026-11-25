Die Porsche AG Aktie steht für einen Sportwagenbauer im Umbruch. In den ersten neun Monaten 2026 lieferte Porsche 16 Prozent weniger Fahrzeuge aus, insgesamt 178.352 Stück. Der Umsatz sank aber nur um 5,9 Prozent auf 25,28 Milliarden Euro, weil teurere Modelle und höhere Preise den Rückgang abfederten. Das operative Ergebnis lag bei 1,74 Milliarden Euro, die Umsatzrendite bei 6,9 Prozent – beides besser als im Vorjahr.
Porsche AG Aktie: 16 Prozent weniger Autos, aber mehr Gewinn und 8 Milliarden in der Kasse – dreht der Sportwagenbauer 2027 die Kurve?
Porsche verkauft deutlich weniger Fahrzeuge und baut 9.000 Stellen ab. Dennoch steigen Ergebnis und Cashflow. Konzernchef Leiters sieht 2027 die Talsohle. Was das für die Porsche AG Aktie heißt.
Die Kasse
Cashflow als Stärke
Finanziell steht Porsche solide da: Der Netto-Cashflow im Autogeschäft stieg auf 2,5 Milliarden Euro, die Netto-Liquidität auf 8,23 Milliarden Euro. Zusätzlich brachte der Verkauf der Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group knapp eine Milliarde Euro ein.
Der Umbau
9.000 Stellen und ein Übergangsjahr
Konzernchef Michael Leiters bestätigte die Jahresprognose von 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und einer Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. Zugleich hält er am Abbau von 9.000 Stellen fest und rechnet erst 2027 mit dem Erreichen der Talsohle. Belastend wirken vor allem die schwache Nachfrage nach Luxusautos in China und Lücken im Modellangebot.
Die Porsche AG Aktie zeigt, wie viel Preissetzungsmacht in der Marke steckt. Die Wende hängt nun davon ab, ob neue Modelle und der Sparkurs ab 2027 wieder Wachstum bringen.
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Wie viele Autos lieferte Porsche aus?
In den ersten neun Monaten 2026 rund 178.352 Fahrzeuge, 16 Prozent weniger als im Vorjahr.
Was erwartet Porsche für 2026?
35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und eine Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.
Wann soll die Talsohle erreicht sein?
Konzernchef Leiters rechnet damit im Jahr 2027.
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