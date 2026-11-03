Porsche AG Aktie: Am Scheideweg - Luxuskrise, China-Sorgen und Hoffnung auf den Neustart

Die Porsche AG-Aktie steht vor einer spannenden Richtungsentscheidung. Der Sportwagenhersteller hat mit rückläufigen Verkaufszahlen, einer schwierigen Marktsituation in China und erheblichen Restrukturierungsaufwendungen zu kämpfen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass die operative Ertragskraft weiterhin vorhanden ist. Besonders die robuste Profitabilität bei geringeren Stückzahlen sowie die starke Liquidität stimmen Berenberg-Analyst Romain Gourvil vorsichtig optimistisch. In seiner Porsche AG-Aktienanalyse vom 2. November 2026 bestätigt Gourvil deshalb das Rating "hold" und belässt das Kursziel unverändert bei 46 Euro. Die Kernaussage von Berenberg ist eindeutig: Porsche besitzt die finanziellen und operativen Voraussetzungen für eine mittelfristige Erholung, muss die nachhaltige Verbesserung seiner Profitabilität aber erst noch beweisen. Bei einem Xetra-Kurs von 46,17 Euro signalisiert das Kursziel 46 Euro praktisch kein zusätzliches Kurspotenzial. Für Anleger bedeutet dies, dass die Porsche AG-Aktie derzeit vor allem eine Wette auf den erfolgreichen Abschluss der strategischen Neuausrichtung darstellt. Sollte Porsche seine Kostenstruktur dauerhaft verbessern und die Marke erfolgreich im Premiumsegment positionieren, könnten langfristig neue Chancen entstehen. Bis dahin bleibt Berenberg mit dem Rating "hold" auf der Bremse. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Porsche weiterhin begehrenswerte Sportwagen bauen kann, sondern wann der Konzern wieder Gewinne erwirtschaftet, die seinem legendären Markennamen gerecht werden.

Hat Ihnen diese Porsche AG-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Ein echter Porsche kostet schließlich ein kleines Vermögen, aber diesen Börsentipp können Sie völlig kostenlos weitergeben. Und falls Ihre Freunde fragen, warum Berenberg bei der Porsche AG-Aktie auf der Bremse steht: Schicken Sie ihnen einfach den Artikel – damit sie wissen, dass selbst ein Porsche manchmal erst in die Werkstatt muss, bevor er wieder richtig Gas geben kann!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026