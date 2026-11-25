Porsche AG Aktie +3,45% - MDAX-Gewinner am Mittag auf der JPMorgan-Favoritenliste

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:49 1 Min.

Die Porsche AG Vz. steigt am Mittwochmittag um 3,45% auf 44,66 Euro. JPMorgan zählt den Sportwagenbauer zu den Favoriten 2027, die EU deckelt Hybrid-Importe.

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Die Porsche AG Aktie klettert am Mittwochmittag um 3,45% auf 44,66 Euro und ist damit einer der fünf MDAX-Gewinner. Rückenwind kommt von JPMorgan und von neuen EU-Regeln für Hybrid-Importe. MDAX Gewinner Warum die Porsche AG Aktie heute zulegt JPMorgan bestätigte "Overweight" für die Porsche AG und führt den Sportwagenbauer unter den sechs Branchenfavoriten für 2027. Als Gründe nennt das Haus ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile, große Preismacht und verlässliche Barmittelzuflüsse. Zusätzlich deckelt die EU-Kommission ab 1. Dezember für maximal 200 Tage die Importe von Voll- und Plug-in-Hybriden - eine Entlastung für europäische Hersteller. Auch der vollelektrische 718 Boxster, der im ersten Quartal 2027 Weltpremiere feiern soll, sorgt für Gesprächsstoff. Umsatz nach neun Monaten 25,28 Mrd. € Operative Umsatzrendite (Vorjahr 0,2%) 6,9% Auslieferungen auf 178.532 Fahrzeuge -16% Netto-Liquidität 8,23 Mrd. € Quelle : Porsche AG, Neunmonatszahlen vom 27.10.2026 Zahlen und Kursbild Nach neun Monaten steht ein operatives Ergebnis von 1,74 Mrd. Euro (Vorjahr 0,04 Mrd.), wobei das Vorjahr durch 2,7 Mrd. Euro Neuausrichtungskosten belastet war. Die Prognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 35 bis 36 Mrd. Euro und eine operative Umsatzrendite von 5,5% bis 7,5%. Das 52-Wochen-Hoch der Porsche AG Aktie liegt bei 50,66 Euro, das Tief bei 35,62 Euro. Risiken für die Porsche AG Aktie Rückläufiger Absatz (-16%), vor allem wegen China

US-Zölle und wechselhafte Elektro-Strategie

2027 gilt als Übergangsjahr mit Modellwechseln Fazit Die Porsche AG Aktie ist heute der sauberste Profiteur der Branchenimpulse: Preismacht, weniger Importdruck und eine Margenerholung. Als MDAX-Gewinner muss Porsche nun belegen, dass "Value over Volume" auch 2027 trägt.

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