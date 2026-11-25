Die Porsche AG Aktie klettert am Mittwochmittag um 3,45% auf 44,66 Euro und ist damit einer der fünf MDAX-Gewinner. Rückenwind kommt von JPMorgan und von neuen EU-Regeln für Hybrid-Importe.
Porsche AG Aktie +3,45% - MDAX-Gewinner am Mittag auf der JPMorgan-Favoritenliste
Die Porsche AG Vz. steigt am Mittwochmittag um 3,45% auf 44,66 Euro. JPMorgan zählt den Sportwagenbauer zu den Favoriten 2027, die EU deckelt Hybrid-Importe.
MDAX Gewinner
Warum die Porsche AG Aktie heute zulegt
JPMorgan bestätigte "Overweight" für die Porsche AG und führt den Sportwagenbauer unter den sechs Branchenfavoriten für 2027. Als Gründe nennt das Haus ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile, große Preismacht und verlässliche Barmittelzuflüsse. Zusätzlich deckelt die EU-Kommission ab 1. Dezember für maximal 200 Tage die Importe von Voll- und Plug-in-Hybriden - eine Entlastung für europäische Hersteller. Auch der vollelektrische 718 Boxster, der im ersten Quartal 2027 Weltpremiere feiern soll, sorgt für Gesprächsstoff.
Zahlen und Kursbild
Nach neun Monaten steht ein operatives Ergebnis von 1,74 Mrd. Euro (Vorjahr 0,04 Mrd.), wobei das Vorjahr durch 2,7 Mrd. Euro Neuausrichtungskosten belastet war. Die Prognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 35 bis 36 Mrd. Euro und eine operative Umsatzrendite von 5,5% bis 7,5%. Das 52-Wochen-Hoch der Porsche AG Aktie liegt bei 50,66 Euro, das Tief bei 35,62 Euro.
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