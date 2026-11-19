Die PORR-Aktie (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker: ABS2) legt nach den Neunmonatszahlen vom 19. November 2026 um 1,90 Euro oder 5,97% auf 33,75 Euro zu. Der österreichische Baukonzern hat nach einem langen Winter Baustellenleistung aufgeholt, verdient an jedem Euro Umsatz etwas mehr und verfügt über Aufträge im Wert von rund zehn Milliarden Euro. Die interessanteste Nachricht für Aktionäre steckt aber im Verhältnis zweier Zahlen: Während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 4,1% stieg, wuchs der operative Gewinn um 13,0%. Bei den knappen Margen im Baugeschäft macht dieser Vorsprung einen erheblichen Unterschied.
PORR 9-Monatszahlen: Zehn Milliarden Euro in den Büchern – Aktie springt fast 6%
Die PORR-Aktie springt nach 13% mehr operativem Gewinn um 5,97% an, doch das Margenziel verlangt ein starkes Schlussquartal.
Mehr Gewinn aus jedem Euro Bauumsatz
Von Januar bis September setzte PORR 4.807,3 Mio. Euro um. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 292,3 Mio. Euro, der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 122,2 Mio. Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,3% auf 2,5%. Von 100 Euro Umsatz blieben dem Konzern operativ also rund 2,50 Euro. Dass es ein Jahr zuvor erst 2,30 Euro waren, klingt nach einem kleinen Fortschritt. Bei fast fünf Milliarden Euro Neunmonatsumsatz entspricht jedoch schon ein Zehntelprozentpunkt Marge rechnerisch rund 4,8 Mio. Euro EBIT.
PORR führt die Ergebnisverbesserung unter anderem auf eine höhere Kosteneffizienz zurück. Für die Aktie ist das bedeutsam, weil der Konzern seinen Gewinn auch dann steigern kann, wenn der Baumarkt nur mäßig wächst. Wie empfindlich diese Rechnung ist, zeigt derselbe Vergleich in die andere Richtung: Höhere Kosten bei einzelnen Großprojekten können einen Teil der mühsam erarbeiteten Margenverbesserung wieder aufzehren. Anleger sollten den Erfolg der nächsten Quartale deshalb ebenso am Ertrag der abgearbeiteten Aufträge messen wie am Wert der neu gewonnenen.
Zehn Milliarden Euro Auftragsbestand treffen auf weniger Neugeschäft
Der Auftragsbestand legte um 4,4% zu und erreichte erneut die Marke von zehn Milliarden Euro. Nach Einschätzung des Unternehmens reicht das für einen Auftragshorizont von rund eineinhalb Jahren. Der praktische Vorteil liegt in der Planung: Weiß ein Baukonzern frühzeitig, wo demnächst Personal, Geräte und Nachunternehmer gebraucht werden, kann er seine Kapazitäten besser einsetzen. Ein gut gefülltes Auftragsbuch erleichtert es zudem, bei der nächsten Ausschreibung auf einen Auftrag zu verzichten, dessen Preis die Projektrisiken kaum abdeckt.
Trotzdem lohnt sich der Blick auf die zweite Seite des Auftragsgeschäfts. Der Wert der neu eingegangenen Aufträge sank in den ersten neun Monaten um 6,2% auf rund 5,8 Mrd. Euro. Das passt durchaus zum gewachsenen Bestand: Der Bestand erfasst die noch abzuarbeitenden Aufträge, der Eingang ausschließlich das neu gewonnene Geschäft im Berichtszeitraum. PORR betont, Aufträge selektiv anzunehmen. Ob sich diese Auswahl auszahlt, wird sich zeigen, wenn die Projekte in die Ausführung gehen. Ein geringeres Neugeschäft wäre gut zu verkraften, wenn die angenommenen Aufträge verlässlich höhere Margen bringen. Bliebe der Nachschub über längere Zeit schwächer, würde der heutige Auslastungsvorsprung allmählich kleiner.
Wo PORR tatsächlich baut
Das Fundament legt weiterhin der Tiefbau. Zu den größeren Aufträgen der ersten neun Monate gehört die Westumfahrung der polnischen Stadt Szczecin mit einem Auftragswert von rund 150 Mio. Euro. Dazu kommen mehrere Windparks in Rumänien. Im Hochbau wiederum reicht die jüngste Projektliste von Unterkunftsgebäuden für die Bundeswehr über einen Fleischverarbeitungsbetrieb für EDEKA bis zu den Wiener Wohnhausanlagen Seestädter – G11 und Lil-y Twins. Hinter dem allgemeinen Verweis auf eine Erholung im Hochbau stehen damit konkrete Bauvorhaben mit unterschiedlichen Auftraggebern.
Diese Mischung ist eine Stärke. Eine Straßenumfahrung, eine Produktionsstätte und ein Wohnhaus folgen unterschiedlichen Investitionsentscheidungen. Schwächere Nachfrage in einem Markt muss daher nicht sofort die gesamte Auslastung treffen. Zusätzliche Möglichkeiten sieht PORR bei Reinräumen, Forschungseinrichtungen und Gesundheitsbauten. Hier kann die Erfahrung mit technisch anspruchsvollen Gebäuden bei der Auftragsvergabe zählen. Im leistbaren Wohnbau ist die Lage anders: Der Bedarf ist hoch, doch ein benötigtes Wohnhaus wird erst dann zum wirtschaftlich attraktiven Projekt, wenn Finanzierung, Baukosten und erzielbarer Preis zusammenpassen.
Nach dem langen Winter kommt die Aufholjagd
Im dritten Quartal stieg die Produktionsleistung um 11,5%. Damit machte PORR einen Teil des Rückstands wett, den der lange Winter im ersten Halbjahr hinterlassen hatte. Über neun Monate erreichte die Produktionsleistung rund 5,2 Mrd. Euro, ein Plus von 4,1%. Wichtig für die Einordnung des Kurssprungs: Die zweistellige Wachstumsrate beschreibt das Aufholquartal. Für die ersten neun Monate und erst recht für das Gesamtjahr ist sie kein geeigneter Maßstab.
Der Vorstand hält für 2026 an einem Wachstum von jeweils 2,0% bis 4,0% bei Leistung und Umsatz fest. Die Börse honoriert die Zahlen also, obwohl PORR die Prognose bestätigt und auf eine Anhebung verzichtet hat. Für Aktionäre ist das nachvollziehbar: Nach dem schwierigen Jahresstart hat der Konzern gezeigt, dass er verschobene Arbeiten in erheblichem Umfang nachholen kann. Wie belastbar der Gewinnzuwachs ist, entscheidet sich nun vor allem daran, ob sich die höhere Auslastung bis zum Jahresende in der angestrebten Marge niederschlägt.
Der eigentliche Prüfstein liegt im Schlussquartal
Für das Gesamtjahr peilt PORR eine EBIT-Marge von 3,2% bis 3,3% an. Nach neun Monaten stehen 2,5% zu Buche. Hier steckt eine leicht zu übersehende Hürde: Eine Marge von 3,2% im vierten Quartal allein würde nicht reichen, um den Jahresdurchschnitt auf 3,2% zu heben. Das Schlussquartal muss über der angestrebten Jahresmarge liegen, damit es die niedrigere Rendite der ersten neun Monate ausgleicht. Wie weit darüber, hängt vom Umsatz der letzten drei Monate ab.
Gerade bei Großaufträgen zählt deshalb, welche Arbeiten PORR bis Jahresende ausführen und abrechnen kann. Ein voller Auftragsbestand verschafft Zeit für kommende Quartale. Er hilft dem laufenden Jahresergebnis aber nur insoweit, wie daraus rechtzeitig profitable Leistung wird. Gelingt der Sprung auf die bestätigte Margenspanne, gewinnt auch das Ziel für 2030 an Glaubwürdigkeit. Bis dahin will PORR eine EBIT-Marge von 3,5% bis 4,0% erreichen. Der Abstand zwischen diesem Ziel und der bisherigen Neunmonatsmarge zeigt, wie viel für die Aktie an der Projektauswahl und der Kostendisziplin hängt.
Mehr Geld in der Kasse – und ein genauerer Blick auf die Finanzierung
Ein besonders starkes Signal liefert der freie Cashflow. Im dritten Quartal erreichte er 116,4 Mio. Euro nach 8,3 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Das ist eine Verbesserung um 108,1 Mio. Euro. Für einen Baukonzern, der Material beschafft und auf Baustellen häufig in Vorleistung geht, ist ein solcher Mittelzufluss relevant. Allerdings können sich größere Kundenzahlungen und Ausgaben zwischen Quartalen verschieben. Über die dauerhafte Finanzkraft wird der freie Cashflow eines ganzen Geschäftsjahres daher mehr verraten als dieses einzelne, ausgesprochen gute Quartal.
Auch die Bilanz hat sich verbessert. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber Ende 2025 um 18,9% auf 1.146 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung lag bei 215,4 Mio. Euro und damit um 29,8% unter dem Stand vom 30. September 2025. An beiden Entwicklungen hatte neben der operativen Verbesserung die im September platzierte Hybrid-Wandelanleihe über 150 Mio. Euro wesentlichen Anteil. Wer den Schuldenrückgang beurteilt, sollte diesen Finanzierungseffekt mitlesen. Zugleich stieg das Ergebnis je Aktie um 29,4% auf 1,85 Euro. Dazu trug auch das verbesserte Finanzergebnis bei.
Was nach dem Kurssprung für die PORR-Aktie spricht
Die Bilanz verschafft PORR zusätzlichen Handlungsspielraum, den der Konzern bereits nutzt. Im Mai gab er den Kauf des Trockenbau-Spezialisten rhtb bekannt, im Juni investierte er 56,4 Mio. Euro in Hybridkapital der UBM Development AG. Beide Schritte sollen den Ausbau von PORR LIVING unterstützen. Aus Aktionärssicht unterscheiden sie sich in einem wichtigen Punkt: Mit dem Trockenbauer holt PORR eine Leistung ins Unternehmen, die es auf eigenen Projekten einsetzen kann. Bei der Beteiligung am Hybridkapital bindet der Konzern Geld, dessen wirtschaftlicher Ertrag auch von der Entwicklung bei UBM abhängt.
Das Urteil zur PORR-Aktie fällt vorsichtig bullish aus. Der operative Gewinn wächst schneller als der Umsatz, der Projektmix ist breit und der Auftragsbestand verschafft dem Konzern rund eineinhalb Jahre Sicht. Nach dem Kursplus von 5,97% liegt die nächste Bewährungsprobe jedoch klar vor dem Unternehmen. Erreicht PORR die Jahresmarge und bleibt auch nach dem starken dritten Quartal ein guter Teil des Gewinns als freier Cashflow verfügbar, bekommt die positive Börsenreaktion ein tragfähiges Fundament.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 19. November 2026
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