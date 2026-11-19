Der Vorstand hält für 2026 an einem Wachstum von jeweils 2,0% bis 4,0% bei Leistung und Umsatz fest. Die Börse honoriert die Zahlen also, obwohl PORR die Prognose bestätigt und auf eine Anhebung verzichtet hat. Für Aktionäre ist das nachvollziehbar: Nach dem schwierigen Jahresstart hat der Konzern gezeigt, dass er verschobene Arbeiten in erheblichem Umfang nachholen kann. Wie belastbar der Gewinnzuwachs ist, entscheidet sich nun vor allem daran, ob sich die höhere Auslastung bis zum Jahresende in der angestrebten Marge niederschlägt.